В Украине резко увеличилось количество случаев домашнего насилия

Динамика устрашающая - в 14 раз по сравнению с годом ранее

В 2016 году правозащитная организация La Strada-Украина получила более 38 тысяч обращений от женщин, 90% из которых - относительно домашнего насилия, что в 14 раз больше, чем в 2015 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания коллегии Министерства внутренних дел, передает Правительственный портал.

Гройсман требует от полиции жестко реагировать на преступления против женщин, и отдельно фиксировать данные о таких правонарушениях.

По словам премьера, в аналитических справках полиции отдельным пунктом должна идти речь о преступлениях в отношении женщин.

"На эти преступления нужно жестко реагировать в каждом регионе. И, не дай Бог, у вас (руководителей управлений НП в областях – ред.) будет положительная тенденция по этим преступлениям. Это неприемлемо, когда есть насилие над женщинами. В том числе и в семьях", - сказал Гройсман.

Напомним, по данным международного женского правозащитного центра La Strada-Украина, в последние годы количество обращений в центр женщин, пострадавших от домашнего насилия, существенно возросло.

Так, в 2016 году организация получила более 38 тыс. сообщений от женщин, 90% из них - относительно домашнего насилия, что в 14 раз больше, чем в 2015 году.

Также в прошлом году в семь раз увеличилось количество сообщений об изнасилованиях, в 11 раз – о сексуальных домогательствах, в 10 раз - относительно психологических проблем, возникших после насилия, в 9 раз - жалоб на проблемы со здоровьем после домашнего насилия.