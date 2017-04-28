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Главная » Общество » Минздрав: 1,7 млн украинцев нуждаются в помощи психиатра или нарколога
Минздрав: 1,7 млн украинцев нуждаются в помощи психиатра или нарколога
Фото из открытых источников

Минздрав: 1,7 млн украинцев нуждаются в помощи психиатра или нарколога

Чаще всего за медицинской помощью наши соотечественники обращались вследствие употребления наркотиков или алкоголя

28.04.17 374
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Согласно официальным данным, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 млн жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи. Это почти 4% от всего населения страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В структуре психических расстройств в 2015 году наиболее распространенными были расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотические вещества) - 58,41% всех зарегистрированных случаев. Нарушения здоровья, связанные со стрессом, невротические и соматоформные расстройства составляли 8,9% обращений в медицинские учреждения, расстройства настроения – 1,8%. Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% – трудоспособного возраста.

По данным ВОЗ, показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году – достигнет 15%. Самым высоким этот показатель - для стран Восточной Европы, куда относится и Украина. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе является особенно высоким, а уровень потребления алкоголя крайне высок и продолжает возрастать.

В ходе вооруженного конфликта в Луганской и Донецкой областях, жители этих регионов получили психологические травмы, вызванные принудительным переездом, обстрелами, ранениями, вооруженными нападениями и значительным ухудшением материального положения. У трети вынужденных переселенцев из Донбасса – посттравматический синдром, а 22% - депрессия.

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