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Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир
Фото: Getty Images

Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир

Фокус разобрался с глобальными трендами "светлого" будущего и, несмотря на это, полон оптимизма

Алексей Жмеренецкий - 11.05.17 1055
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Климатические катастрофы, вооружённые конфликты, массовая миграция, раскол Европы, триумф радикальных популистов, нарастающая безработица и неравенство — всё это сегодня определяет глобальную повестку дня. Ведущие аналитические центры мира пытаются предсказать будущее мира и найти в нём новое место людей, государств, городов, корпораций, сообществ и технологий.

В прошлом году крупнейшие консалтинговые компании The Economist и PwC выпустили глобальные экономические прогнозы до 2050 года, Национальный разведывательный совет США в январе опубликовал свою двухсотстраничную версию будущего-2035, а Всемирный экономический форум в Давосе представил точку зрения мировых лидеров на отраслевые вызовы.

Что же так тревожит истеблишмент и лучших экспертов мира, что же несёт нам скорое будущее? А главное — что нам делать, чтобы пройти "курс выживания" в мире будущего хотя бы на "троечку"?

На Земле становится тесно — пенсий для богатых не хватит, а нищая молодёжь из пустынь приедет к нам

За следующие восемнадцать лет землян станет больше на 20%— 8,8 млрд человек. Народы развитых стран постареют, а доля трудоспособного населения в них сократится: возраст среднего японца будет 52,4 года, немца — 49,6, поляка — 48,2. Китай потеряет 25% рабочей силы, а Греция, Португалия и Германия лишатся приблизительно 20%. В Украине потери составят около 5 млн трудоспособных граждан, а это — 17%. Соответственно вырастут расходы на пенсии и медицину, а государства начнут экономить на других дорогих отраслях, в частности на образовании, подрывая этим перспективы развития. Спасаться будут, "вешая" пенсионеров на довольствие корпораций или отпуская стариков в "свободное плавание" с их личными накоплениями.

В бедных странах Африки и Ближнего Востока молодых станет больше — за 18 лет население вырастет вполовину. Средний возраст жителя Нигера будет 15,7 года, иракца — 21,9, афганца — 24,3. Как следствие — безработица, конфликты и грядущие природные катаклизмы в таких странах приведут к массовой миграции. Уже в 2015 году в мире насчитывалось около 309 млн переселенцев.

Так что украинцам пора подумать, как защитить свою землю от глобальных перемен.

Богатые и умные получат всё, а роботы сделают труд середняков ненужным

8,4% землян владеют сегодня 4/5 мирового богатства, а 2/3 населения планеты делят ничтожные 3% активов. Крупный капитал растёт быстрее малого и превышает по доходности общий экономический рост. Монополии увеличиваются, их влияние усиливается.

Корпорации, инвестируя в научные исследования и разработки, контролируют доходы от их использования. Например, в цене мобильного телефона стоимость рабочей силы — около 6%, а прибыль компании — больше половины от цены.

Развитие технологий повлияет на сокращение рабочих мест — к 2020 году их станет меньше на 5,1 млн. В сельском хозяйстве развитых стран уже сегодня занято меньше 3% населения, и, по прогнозам ЕС, в течение восьми лет занятость в этой отрасли, а также добыча полезных ископаемых упадёт на 18%.

Компаниям, чтобы держаться на плаву, придётся обеспечивать обязательное образование своих сотрудников. Новые технологии потребуют от работников специальных знаний и навыков. Сокращать будут в первую очередь тех, кто их не освоит. Разрыв между высококвалифицированными кадрами и всеми остальными будет стремительно увеличиваться.

Самосовершенствование — едва ли не главное условие выживания в будущем.

Тайны исчезнут, тела богатых улучшатся, а бедным предложат виртуальные миры. Производство станет "печатным", а космос будет заново покорён

Интернет вещей и искусственный интеллект вместе с анализом больших данных позволят связать между собой всю технику. Уже в 2016 году технология IBM Watson заменила преподавателя одного американского университета, а студенты даже не заметили разницы. Массовое использование дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) изменит СМИ, развлечения и повседневную жизнь.  Автономные транспортные средства в ближайшее время устранят водителей авто. В Сан-Франциско, например, с прошлого года курсируют самоуправляемые такси.

Цифровая медицина и новые процедуры улучшат здоровье. Вычисления и расшифровка биоструктур позволят лечить такие заболевания, как диабет, ревматоидный артрит, мышечная дистрофия, рассеянный склероз и некоторые виды рака. Микроорганизмы дополнят лечение депрессии и других психических расстройств, связанных со стрессом. А биологическое оружие можно будет "программировать" подобно веб-сайтам.

Повсеместное внедрение 3D-печати изменит международную торговлю и повысит роль местного производства. Размещение производства на удалённых заводах станет невыгодным в сравнении с эффективными производствами в местах более низкой стоимости транспортировки. От прогресса пострадают производители дешёвых товаров и их сотрудники. Появится новый глобальный разрыв между теми, у кого есть стратегическая направленность и ресурсы для модернизации, и теми, кто этим не занимается. Однако 3D-производители по-прежнему будут нуждаться в доступе к сырью, электричеству, инфраструктуре и интеллектуальной собственности. Распространится 4D-печать — построение объектов, изменяющих свою форму или функции с течением времени или в соответствии с изменениями окружающей среды.

Космические технологии. Предприниматели планируют пилотируемые полёты на Марс, а спутниковые системы становятся меньше, умнее и дешевле, принося новые возможности дистанционного зондирования, связи, мониторинга окружающей среды и глобального позиционирования. Вскоре спутники могут обеспечить доступ в интернет двум третям населения, сегодня ещё не подключённого к Сети. Высокая скорость интернета повысит доступность онлайн-медицины и онлайн-обучения.

Данные датчиков и распределённых систем поставят под вопрос приватность частной жизни и возможности кого бы то ни было скрыть свои действия. Некоторые государства будут стремиться блокировать или контролировать данные из космоса.

Новые технологии увеличат осведомлённость общества о неравенстве возможностей и богатства. Именно в качестве отдушины для людей программисты уже развивают виртуальные миры.

Улучшение Человека. Достижения в коммуникациях, биологии, когнитивной науке и фармакологии размоют грань между естественным и улучшенным человеком — усилят память, зрение, слух, внимание и силу. Люди станут улучшаться ради конкуренции, но некоторые будут сопротивляться по моральным или этическим соображениям, ссылаясь на "неестественность" или недоступность технологий для бедных. Неравный доступ к таким технологиям усилит разрыв между имущими и неимущими и может привести к резким внутренним и международным столкновениям по поводу этики и последствий изменения генофонда.

Знать и использовать технологии — третья заповедь людей будущего.

Города станут самостоятельными международными игроками и сосредоточат всё процветание Земли

Сегодня чуть больше половины людей живут в городах, но к 2050 году двое из трёх землян будут городскими жителями.

Через восемь лет всего 600 городов сосредоточат 2 миллиарда человек (25% мирового населения) и 60% мирового ВВП ($64 трлн). В развивающихся странах средний доход жителя такого города достигнет $2 тыс. в месяц. Следующие 400 городов суммарно будут в 10 раз беднее.

Центры управления перейдут от правительств в города — местные жители всё больше стремятся контролировать свои ресурсы и дела. Города объединятся в партнёрские сети и станут сильными международными игроками.

Урбанизация открывает возможности новым социальным и политическим движениям, но без экономического развития и экологической устойчивости она же ведёт к бедности и плохим условиям жизни. Ключевыми вызовами станут новое городское планирование, новая инфраструктура, транспортные и энергетические системы, чистая вода и воздух.

Пока не поздно, украинцам нужно развивать перспективные города, отбросив мифы о "возрождении села".

Человечество погружается в депрессию, не успевая за сложностью мира, а национализм в руках популистов угрожает цивилизации

Усложнение мира и глобализация перекроили традиционные нормы и стили жизни. Уровень суицида в мире за последние 50 лет вырос на 60%, с психическими или неврологическими расстройствами сталкивается сегодня каждый четвёртый, а каждый двадцатый страдает от депрессии. Абсолютное большинство людей в мире не любят свою работу — 87%, а в Украине недовольных работой 90%. Через несколько лет депрессия станет вторым наиболее распространённым заболеванием в мире.

Даже имея материальные блага и технологические развлечения, люди теряют смысл жизни и жаждут идей, дающих им чувство ценности, цели и непрерывности существования. Развитие технологий делает этот вопрос главным в развитых индустриальных обществах.

В прошлом году мир шагнул в эпоху популизма и постправды, когда политические аутсайдеры массово мобилизовали избирателей, спекулируя вопросами суверенитета и национальной гордости, опираясь на эмоции, а не на факты — Brexit и Трамп лишь наиболее известные примеры системного явления.

Массовая иммиграция, общее старение населения, растущее экономическое неравенство, безработица и снижение уровня жизни среднего класса — всё это благодатная почва для развития политического и религиозного радикализма.

Трезвый рациональный взгляд на мир — пятое правило людей будущего.

Экономический рост во всех странах замедлится, а те, кто недавно выбрался из нищеты, могут всё потерять, если опоздают с инновациями

2–3% ВВП в год — это потолок экономического роста планеты на ближайшие 20 лет. Китай обойдёт США уже к 2026 году и через 30 лет достигнет 20% мировой экономики. У США с Индией будет по 14%, у ЕС — 12% ВВП планеты. Возможно, Россия и Италия покинут первую десятку экономик, а их места займут Мексика с Индонезией.

Реформы в Китае и других странах Азии способствовали сокращению числа крайне нищих людей, живущих менее чем на $2 в день — с 35% землян в 1990-х до 10% сегодня. Однако больше всех выиграли от роста самые богатые граждане США, Великобритании, Японии, Франции и Германии.

Уменьшение темпов экономического роста, падение цен на сырьё, ориентация компаний на дешёвую рабочую силу и стремительная автоматизация труда негативно отразятся на положении среднего класса по всему миру.

Запад, благодаря своей политической и институцио­нальной системе, останется местом с наименьшими рисками и трудностями для инвестиций, но для роста нужны будут вложения в инфраструктуру и науку, привлечение технологий, идей и высококвалифицированных кадров, повышение производительности труда за счёт инноваций.

Если украинцы не потребуют от политиков радикальной модернизации страны, то будущего не увидят.

Государства потеряют доверие, либеральная демократия придёт в упадок, а вооружённые технологиями диктаторы ударят по сетевым группам

Десять последних лет в большинстве стран мира доверие к правительству падало. В Словении, Финляндии и Испании доверие к власти снизилось более чем на 25%, в Германии, Израиле и Исландии — более чем на 20%, а в США меньше половины жителей доверяют сегодня политикам страны.

С появлением информационных технологий у каждого жителя планеты появляется свой голос. И люди хотят, чтобы их голос был услышан. Соответственно растёт протест против государственного и полицейского насилия. Общество становится нетерпимым к коррупции и всё больше требует реформ или отставки правительств. В одних странах это приведёт к открытости власти, в других же правители применят силу и "закрутят гайки" ради самосохранения. Китай и Россия уже показали возможности использования новых технологий для удвоения контроля над оппозицией и для более утончённых и комплексных форм репрессий.

Но технологии всё же возьмут своё. Благодаря им люди во всём мире получат возможность общаться напрямую и решать общие задачи практически без посредников. Государства, корпорации и социальные движения будут создавать сети сотрудничества по всему миру. На фоне ослабления партий это сделает результаты политики и выборов непредсказуемыми.

Государства, конечно, захотят сохранить контроль над обществом, но удаваться это будет всё хуже и хуже, даже в таких традиционных демократиях, как Великобритания и США. В 50 странах, где живёт одна пятая часть населения мира, существует риск появления "альтернативно управляемых пространств", которые не являются государствами в общепринятом сегодня понимании.

Наиболее влиятельными игроками будущего станут те, кто сможет убеждать людей или манипулировать ими. Создание мифов, привлечение внимания и культивирование доверия будет основываться на адресных, фрагментарно совпадающих интересах и ценностях.

Из этого следует очередной вывод: для того чтобы не стать марионеткой в будущем, необходимо найти сообщество людей, которым ты можешь доверять, и научиться рационально и критически пользоваться информацией.

Грядут глобальные природные катастрофы, эпидемии, подорожание пищи и новые формы международных отношений

Последствия изменения климата станут более ощутимыми — жара, засуха, наводнения и нехватка воды ударят по самым густонаселённым и бедным регионам Земли. Вызванные этим экологические проблемы и инфекционные болезни будут переноситься через государственные границы.

Деградация почв за следующие 20 лет уменьшит сельскохозяйственные угодья, повысит дефицит и цены на продовольствие. Богатые страны рискуют, полагаясь на глобальную торговлю продовольствием периода мирного времени и стабильных условий окружающей среды. Уже сегодня виден рост экономического протекционизма — число дискриминационных мер, принятых в 2015 году, на 50% выше, чем в 2014-м, особенно в наиболее развитых странах G20.

ООН не справится с решением вопросов искусственного интеллекта, редактирования генома или улучшения человека. Во-первых, из-за расхождения интересов и ценностей государств, компаний и научных сообществ, во-вторых, из-за больших пробелов в знаниях между учёными и политиками, в-третьих, потому что технологические изменения будут намного превосходить способность государств и международных организаций устанавливать их стандарты, политику и нормы.

Международное управление больше не может быть отраслевым и требует координации и стратегического понимания взаимозависимости проблемных областей.

Поэтому восьмое и последнее правило выживания в будущем — человеку стоит надеяться только на себя и на свою способность построить отношения сотрудничества и доверия с другими людьми. Ни государства, ни партии, ни корпорации, ни "мировое правительство" решить проблемы будущего не смогут.

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