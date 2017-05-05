Зачем учить. Психолог Филипп Грайер об образовании будущего

Психолог Филипп Грайер рассказал Фокусу о том, почему вопрос "зачем учить?" важнее вопроса "чему учить?", как выбирать учителей и какой будет идеальная модель образования для Украины

Филипп Грайер занимался в своей жизни многим, в том числе администрированием бизнеса и профессиональным спортом. Сейчас он ездит по разным странам и делится инструментами и методами, с помощью которых можно трансформировать образование. Он верит, что каждый желающий может создать образовательное пространство "вокруг себя". И из этих маленьких пространств в итоге родится что-то новое.

КТО ОН Организатор и основатель международного сообщества участников процесса трансформации образования EDUShifts. Инициатор национальных конференций альтернативного образования в Бразилии. Разработчик стратегии внедрения изменений в систему образования и мышления в странах Латинской Америки ПОЧЕМУ ОН Недавно Грайер побывал в Украине

Мы учимся, чтобы сохранить мир

Когда мы сейчас обсуждаем, каким должно быть образование, чему нужно учить детей и как это делать, мы много говорим о технических деталях, но упускаем самый главный вопрос: зачем нам это делать? Между тем образование сегодня — это вопрос нашего выживания как биологического вида. Пока это единственный известный человечеству способ научиться говорить на общем языке, который будет понятен разным поколениям, различным социальным слоям. Сохранение и передача этого "языка" — наш шанс уцелеть перед угрозой наступающих технологий. Мы как общество должны договориться, что с ними делать, в том числе, как их использовать в образовании.

На самом деле, всё самое важное происходит не в интернете, а между нами. Те, кто "живёт" в социальных и прочих сетях, похожи на фигурки, заключённые в стеклянный шар. Они полагают, что этот шар и есть весь мир, но ведь это только кажется.

Нам нужны такие модели образования, которые не заключают в шар. А принести их могут только люди с горящими глазами. Если бы меня спросили, как выбирать учителей, я бы сказал: обращайте внимание на их глаза. Всё остальное — мелочи.

Нам нужно разнообразие

Новый подход к образованию — это поиск новых бизнес-систем. И тут важна наша готовность уйти от иерархий и от принципа "я знаю решение". Это актуально не только для сферы образования. Жизнь каждого из нас меняется, как только мы решаемся перейти от иерархии к самоорганизации. И прежде чем учить этому наших детей, нужно спросить себя: в чём я себя ограничиваю, что не позволяю себе делать, что заставляет меня до сих пор оставаться в вертикально выстроенной системе?

Мне кажется, переход к самоорганизации возможен, когда мы знаем ответы на три вопроса:

знаю ли я людей, которые уже что-то делают;

готов ли я с ними сотрудничать;

готов ли я сотрудничать также с людьми, не вовлечёнными в мейнстрим.

"Образование сегодня — это вопрос нашего выживания как биологического вида"

Потому что умение договариваться — это основной капитал, из которого могут прорасти изменения. В это тяжело поверить, но никто из нас не обладает истиной. Никто не знает, как именно нужно. У каждого в руках может быть свой уникальный кусочек. Каждый может быть прав. С этим очень трудно согласиться. Ещё труднее не остаться в одиночестве вместе с этим своим кусочком истины.

Нам сейчас нужно разнообразие, из него должны родиться новые модели образования. Например, я считаю, что школы вообще не нужны, но я верю и в то, что есть дети, для которых лучше находиться в школе. Доверие и социальный капитал должны лежать в основе объединения людей, которые хотят что-то изменить в образовании. Иначе у них нет шансов создать что-то новое.

Если мы не готовы отойти от соревнования, то технологии будут только увеличивать дистанцию между нами. Пока мы готовы раздавать всем свои решения, но не готовы просто разговаривать. Это касается всех. Сейчас, например, много рассуждают о том, что должны или не должны делать учителя. Но ведь родители тоже должны. В первую очередь взаимодействовать. И с учителями в том числе.

Золотой век европейского образования закончился

Образовательные решения больше не исходят из Европы или Америки, их золотой век закончился. Сейчас мы стоим на пороге "деколонизации": всё самое любопытное происходит в маленьких странах. Например, одну из самых интересных школ я видел в Пуэрто-Рико. И это была школа для неблагополучных детей. Её учителя очень многое вложили в то, чтобы создать там комфортную, безопасную обстановку. Например, они обнимают каждого ученика, приходящего на занятия. Это вроде бы такие мелочи, но они сильно влияют на сам процесс образования. Или школа в Бразилии, где обучение полностью построено на играх. Они играют безостановочно, целый день. По-моему, это здорово.

Все изменения в образовании сейчас происходят локально. Возникает маленькое сообщество, разворачивает какую-то деятельность, и из этой деятельности вдруг возникает что-то важное и для других людей. Сейчас для того, чтобы о вашей идее узнал весь мир, необязательно находиться в центре цивилизации. Важнее, чтобы локальная группа обросла необходимым количеством единомышленников. Тогда она превращается в мейнстрим. Но потом мейнстрим нужно ещё материализовать. Идея должна превратиться во что-то более вещественное.

Филипп Грайер: "Те, кто "живёт" в социальных и прочих сетях, похожи на фигурки, заключённые в стеклянный шар. Они считают, что этот шар и есть весь мир, но это ведь только кажется"

Что касается Украины, то у неё есть все шансы стать страной с прекрасным образованием. И есть все шансы не стать. Но новая система, подходящая именно Украине, должна зародиться внутри страны. Бесполезно пытаться приспособить финскую или сингапурскую, или ещё какую-то модель, потому что одновременно с их достоинствами вы будете заимствовать и их недостатки. Идеальной будет та модель, которая выстроится вокруг того, что вы любите. Что любят в Украине? Что для вас наиболее ценно? Найдите это и положите в основу образования.

Хотя мне кажется, что национальные системы уходят в прошлое. Мы должны искать более широкое взаимодействие — на общечеловеческом уровне. Если налажены крепкие социальные связи, то место проживания, условия и даже заработок вторичны. В этом возможность избегать утечки мозгов. Если украинцы будут чувствовать поддержку и доверие друг друга, то у них не возникнет желания искать лучшей жизни где-то в другом месте.

Каждый из нас учитель и каждый — ученик

Время, когда образование ограничивалось школой или университетом, кануло в Лету. Образование вышло за рамки конкретного учебного заведения и определённого возраста. Каждый из нас учитель и каждый — ученик. Это особенно видно через призму технологий, которые дети осваивают намного быстрее взрослых. Полагаю, через какое-то время мы будем иметь дело с индивидуальным образованием, которое будет осуществляться непосредственно в обществе. Возможно, возникнет сервис наподобие обучающих социальных сетей, который даст возможность каждому интересующемуся задать свой вопрос и получить на него ответ от тех, кому тоже интересно порассуждать на эту тему. Мне кажется, это наиболее продвинутая альтернатива школе.

В том, что предлагает сейчас украинское Министерство образования, насколько я успел ознакомиться, много хорошего, и это может улучшить ситуацию. Но, я думаю, изменения должны прийти извне. В основе трансформаций не будут находиться учителя и школы. Возможно, родители. Возможно, менеджеры из совсем других областей, которым станет интересно сделать что-то в сфере образования. Возможно, сами дети, которые всё меньше позволяют вписывать себя в определённые рамки.