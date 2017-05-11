В 2014 году он брал участие в праздновании Дня защиты детей в лагере "Артек"

Представитель Болгарии на Евровидении-2017 Кристиан Костов выступал в оккупированном Крыму в 2014 году. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Певец выступал в лагере "Артек" на День защиты детей 1 июня 2014 года. На видео видно и слышно, как ведущая объявляет выступление Костова, а на экране на сцене написан день выступления.

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Напомним, 22 марта СБУ запретила певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, въезд в Украину сроком на три года.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе Евровидение в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии певицы Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.