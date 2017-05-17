Ожидаемая максимальная скорость Skydrive - до 100 км/ч в режиме квадрокоптера и до 150 км/ч в режиме автомобиля

Японский стартап Cartivator при поддержке Toyota планирует разработать коммерческую версию летающего автомобиля Skydrive к Летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Nikkei Asian Revew.

Концепция гибридного транспортного средства, которое может как летать, так и передвигаться по дорогам, в разное время по-разному реализуется разработчиками. Так, один из первых летающих автомобилей Airphibian был построен в 1946 году. Несмотря на то, что разработки в области летающих автомобилей ведутся уже давно, подобные транспортные средства все еще редки.

Японская группа Cartivator работает над проектом летающего автомобиля-квадрокоптера Skydrive. Разработчики намерены построить гигантский (2,9 метра в длину) складной квадрокоптер-электромобиль, который сможет перемещаться по дорогам общего пользования. Ожидаемая максимальная скорость Skydrive - до 100 километров в час в режиме квадрокоптера и до 150 километров в час в режиме автомобиля.

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Разработка Skydrive идет с 2012 года, но до сих пор члены группы работали над проектом на добровольных началах. Теперь стало известно, что Toyota поддержит разработку летающего автомобиля 40 миллионами йен. Разработчики из Cartivator намерены осуществить первый пилотируемый полет прототипа транспортного средства уже в 2018 году, а к Олимпиаде-2020 планируется начать коммерческое использование Skydrive.