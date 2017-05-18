Японская компания Prodrone представила модульную мультироторную платформу PD-ANY, которая позволяет превратить в беспилотник практически любой предмет. Сами разработчики продемонстрировали возможности платформы на примере летающего стула и переноски стола с помощью роторов. Характеристики PD-ANY опубликованы на сайте производителя, передает N+1.

Существующие сегодня мультироторные беспилотники позволяют поднимать в воздух грузы весом от нескольких килограммов до нескольких центнеров. В подавляющем большинстве случаев такие дроны требуют аккуратного закрепления груза, что может быть не очень удобно из-за сложной геометрии или габаритов предмета. Для того, чтобы решить проблему транспортировки подобных объектов, японцы предложили отказаться от собственной рамы в конструкции грузового дрона.

Платформа PD-ANY представляет собой набор отдельных модулей с ротором и управляющей электроникой. Каждый модуль физически крепится к грузу отдельно и позволяет превратить транспортируемый объект в квадро- или гексакоптер. Каждый модуль представляет собой независимое устройство, оснащенное собственным аккумулятором и электроникой. После того, как пользователь назначил главный модуль, остальные работают под его руководством как единый летательный аппарат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США разработали дрон для эвакуации раненых

Набор из четырех модулей весит четыре килограмма и может транспортировать груз массой до 15 килограммов. Платформа развивает максимальную скорость 20 километров в час и может находиться в воздухе на протяжении 10 минут. О возможном серийном производстве и цене продукта ничего не сообщается.