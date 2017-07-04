Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев

Фокус поговорил с молодыми людьми, родившимися уже в независимой Украине, для того чтобы узнать, ёкало ли у них сердце рядом с памятником Ленину, что они знают о Советском Союзе и как относятся к декоммунизации

Декоммунизация в Украине продолжается. На главных площадях уже нет Ильичей. Улицы, названные в честь Стаханова, Артёма, Крупской, переименованы. Красноармейска на карте тоже не найти. Запрещена всяческая пропаганда коммунистического и нацио­нал-социалистического режимов. Отличным девизом нынешней ситуации по иронии становятся строчки из пролетарского "Интернационала":

"Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим…".

Советская машина заглохла в конце 1991 года. Прошло 25 лет. За это время выросло новое поколение. Поколение людей, которые не носили пионерские галстуки, не собирались на маёвки, не выполняли пятилетку за четыре года. Возникает резонный вопрос: если в их жизни не было ни одного дня, прожитого в СССР, а коммунистическая идеология для них — нечто чуждое, незнакомое, то рациональна ли декоммунизация для них? Конкретно в отношении молодёжи. Возможно, это так же, как пытаться вытащить чёрную кошку из тёмной комнаты, когда её там нет?

Фокус поговорил с молодыми людьми, родившимися уже в независимой Украине, для того чтобы узнать, ёкало ли у них сердце рядом с памятником Ленину, что они знают о Советском Союзе и как относятся к декоммунизации. В качестве теста на уровень красной идеологии в сознании мы попросили каждого продолжить известную пролетарскую фразу.

"У философии СССР и США есть общая черта"

Дмитрий Худобин родился в Константиновке — городе непраздничном и лаконичном, как платье советской школьницы. После учёбы на факультете истории в Киево-Могилянской академии он умчался в яркий Нью-Йорк. Теперь молодой человек наблюдает за всеми процессами в Украине с планетарной проекции.

В поиске. Дмитрий Худобин не придерживается какого-либо культа и идеологии, считая их поиск постоянным процессом

— Я рос с бабушкой и дедушкой. Дед был партийным, занимал должность в горисполкоме. Очень умный, начитанный. Мама работала на заводе. В общем, нормальная семья рабочей интеллигенции. В моём детстве всё было советским. Я даже не знал, что существует что-то не советское. Телевидение тогда было калькой СССРовского, дома постоянно звучали клише "красная армия всех сильней", "американцы — плохие", "евреи — плохие".

Ходить на все митинги и демонстрации 1, 9 мая было must. Причём мало того, что от школы приходилось читать стихи ветеранам, так мне ещё и бабушка их писала. Ты только расскажешь один, а тут учительница: "А теперь Дима расскажет ещё. От себя!".

Уже тогда я понимал, что все эти традиции и принципы, которые пытались навязать, — не моё. У маленького мальчика развивалось критическое мышление, и оно требовало альтернативы. В некоторой степени я нашёл её в зарубежных фильмах. Там показывалась совершенно другая жизнь. В ней была свобода выбора. Потом затянула западная музыка.

Только это всё было далеко, а "Малый атлас СССР" передо мной на столе, и дядя, который рассказывал про непобедимую советскую армию, тоже рядом стоял. Поэтому всё то, что видел и слышал, считал нормой, оно и диссонировало с моим внутренним состоянием.

При отсутствии возможности узнать что-то ещё об альтернативном обществе (интернета же тогда не было) я начал изучать историю. И нашёл себя в национализме. "Если не родился чёрным рэпером в Нью-Йорке, буду крайним правым", — решил я. Перешёл на украинский язык, сказал деду, что Красная армия — ничто, а УПА — наши герои. Мы сильно поспорили, поссорились и не разговаривали 9 месяцев.

Дальше было изучение английского, чтение книг об истории. Мои взгляды изменились. После того как я уехал в США — ещё больше. Сейчас понимаю, что нет ничего определённо хорошего или плохого. Ко всему нужно относиться критически. На мой взгляд, в идеологии и общественно-политической системе СССР плохого не больше, чем в современной американской или китайской. Всё относительно. Я не считаю советскую власть отрицательной, но и не считаю хорошей. Это не то, от чего нужно отказываться, и не то, что стоит восхвалять.

Кстати, у философии СССР и США есть общая черта — ты прежде всего гражданин большого объединённого государства. В первую очередь у тебя есть его права и обязанности. Уже потом идут твои национальные особенности и личные. Однако в Советском Союзе это насаждалось насильно, давлением вертикали власти, а в Штатах людям сделали предложение, на которое они добровольно подписались.

"Сейчас понимаю, что нет ничего определённо хорошего или плохого. Ко всему нужно относиться критически"

Главные особенности коммунистической идеологии — коллективизм, верховенство Родины, равенство. При этом полное отсутствие возможности самореализоваться. Вернее, ты мог, но в рамках запроса партии. Например, если ты художник, то будь добр твори полотна в стиле соцреализма. Советское правительство отняло право строить жизнь так, как хочется.

Сегодня частная свобода превыше всего. Современный человек открыт к новым идеям, новому обществу. У него большой выбор идеологий. Но, правда, это не касается РФ. Там пропаганда советского строя сменилась пропагандой российского государства, и люди насквозь пропитаны ею. Кстати, в мультикультурных США россияне не интегрируются — здешняя среда их не меняет. Они приезжают с уверенностью, что Россия — величайшая держава, и с ней же живут тут, постоянно причитая, как в Америке всё плохо.

Я думаю, если бы советский человек попал в современность, он бы её не понял, не смог бы самостоятельно разобраться со своими проблемами. Ведь он жил по режиму, знал, что и когда случится в его жизни, — детский сад, школа, пионерия, институт, комсомол, работа, пенсия. Был продуктом коллективистского, централизованного общества, в котором нельзя было отклоняться от общего вектора, задавать лишние вопросы. Этот человек маниакально патриотичен, фанат своего государства, которое всё за него решало.

Из положительных элементов советской философии я бы выделил единство, общность. Они бы в современном мире очень пригодились.

Среди всех выходцев из СССР я восхищаюсь Ниной Хрущёвой, правнучкой Никиты Хрущёва, она профессор истории, декан факультета международных отношений университета New School в Нью-Йорке, и Сергеем Брином, учёным, основателем Google.

Если я буду проходить мимо памятника Ленину, то сердце не дрогнет. Просто лишний раз отмечу значение этого человека в мировой истории. А перед бюстом Шевченко подумаю про то, что он был первым представителем интеллигенции тогдашней Малороссии. Какого-то культа и идеологии у меня на данный момент нет, а их поиск — постоянный процесс.

— Продолжи фразу: "Партия сказала: "Надо!", комсомол ответил…

— "Надо так надо"?..

"Спокойно мог бы жениться на девушке советской ментальности"

Дмитрий Гурьев вырос в Краматорске. Когда он пошёл в первый класс, страну накрыл дефолт 1998 года, на улицы выехали первые "ланосы", а КПУ на парламентских выборах набрала рекордные для себя 24%. Сидя за низенькой деревянной партой в школе №23 имени Гагарина, маленький Дима листал букварь с портретами вождя пролетариата и слушал рассказы учительницы Татьяны Павловны про маёвки.

Закрытый мир. Дмитрий Гурьев убеждён, что самым негативным в советском режиме была консервация в самом себе

— Сейчас думаю про эти маёвки. В чём их смысл? Разве что собраться в лесу у костра с гитарой. Да, так можно знатно повеселиться…

Пионером я уже не был. Пионеры, на мой взгляд, это кто-то вроде волонтёров. Помогали старикам, инвалидам. Показывали старшим: "Мы такие же, как вы! Можете нами гордиться!" Это были юные коммунисты, из них воспитывали будущее партии.

Из советского в моём детстве были книжки, мультики и игрушки — фабричные зелёные машинки, страшные куклы, которые закатывали глаза, а волосы у них росли только по окружности головы. У всех всё было одинаковым — такие же машинки и куклы. Никто не выделялся. А сейчас я захожу в игрушечный магазин, и хочется оставить там всю зарплату. Эти автоматы, вертолёты, машинки на пульте управления… Какие же они классные! Своим детям я бы пожелал больше этих ярких разноцветных китайских игрушек. Хотя им, наверное, с этим разнообразием будет непросто. У нас-то как было: у всех всё страшное, и нормально, а сейчас обидно, когда у тебя старые машинки, а у кого-то новые и красивые. Пожалуй, то обезличенное равенство — единственное положительное наследие Советского Союза.

Что ещё хорошего в нём нахожу? Экономическую стабильность. Цены на некоторые товары не менялись годами. Как выбили на тарелке стоимость, так и можно было в течение пяти лет купить её за рубль.

Также плюс в том, что тех же пионеров с детства приучали к дисциплине. Их воспитывали не только родители, которые всегда жалеют и балуют, но и чужие люди — пионервожатые. Так дети росли порядочными людьми, серьёзными. Не то что мы.

Для меня самое негативное в советском режиме — консервация. Людей ограничивали в выезде за границу. Они не могли увидеть, как живёт мир. Из-за этой закрытости и был дефицит качественных, разнообразных импортных товаров.

Как жили в СССР? Пять дней работы, выходные — на рыбалку или на дачу, летом в отпуск на две недели в Крым или Сочи. Человек знал, что через пять лет он будет на том же заводе. Сейчас тебя могут уволить в любой момент, выселить из съёмной квартиры. Жизнь стала не просто нестабильной — непредсказуемой. А тогда — абсолютная монотонность.

Думаю, я спокойно мог бы жениться на девушке советской ментальности. Она смирная, покладистая, знаешь, чего от неё ожидать. Сидит себе на швейной фабрике, 10 лет шьёт панталоны по одной и той же выкройке, пока мода не поменяется.

Я бы и сам мог жить в том обществе. Приспособиться реально ко всему. Главное, чтобы без войны.

А вот если бы нынешнего хипстера откинуло на 30 лет назад, его бы подстригли, побрили, отправили в армию и оттуда он вышел бы совсем другим человеком. Случись наоборот — Совок до последнего боролся бы с действительностью 2017-го.

Кстати, думаю, если бы Союз не распался, он бы и территорию расширил на всю Евразию, и картошку на Марсе выращивал. К слову, учёные в стране были очень сильные — наука поддерживалась, особенно оборонная сфера. Вспомните только Сахарова, Калашникова, Микояна.

— Продолжи фразу: "Движется эра новых годов. Клич пионера…

— "Всегда будь готов!"

"Наше поколение растерянное"

Анастасия Заря родилась в Харькове в день, когда весь Союз благоговел перед своей армией и в принципе защитниками отечества любого возраста, — 23 февраля. Так вся её жизнь полна камбэков в советскую молодость родителей и своё постсоветское детство.

Стопроцентно по-новому. Анастасия Заря уверена, что Украина нуждается в совершенно новой системе

— О 1990-х у меня самые добрые воспоминания. Мороженое без этикетки за 30 копеек, вкус которого уже не повторить, полная коморка сахара, соли, еды всегда было в достатке. В 1998-м всего этого не стало. Пришло время совсем другой жизни — голодной, более сложной.

Ещё помню, мы с мамой ездили в колхоз. Работать там непросто, но очень душевно. Пока собираешь черешню или клубнику, можно её объесть­ся, потом вечером все танцуют, поют. Сейчас люди трудятся, лишь бы заработать, того энтузиазма и задора уже ни у кого нет. Это, кстати, отличало, например, архитектора Бекетова, построившего самую красивую часть Харькова, или педагога Макаренко, которым я восхищаюсь ещё с института. Они понимали, что больших денег не получат, но им хотелось делать что-то ради собственной идеи.

Вообще, идея — это главное, что отличало режим Союза. Она заключалась в общности, единстве, объединении сил ради большой цели — лучшей жизни. Сегодня я не вижу у Украины чёткой национальной идеи. Наше поколение в принципе растерянное. Мы видим ошибки прошлого, в котором жили родители, видим свободные европейские принципы, когда необязательно выходить замуж в 19, как твоя бабушка, и в 40 лет вполне можно пойти получать образование. Очень много возможностей, вариантов. Какой выбрать? Это касается не только вопросов построения собственной личности, но и вектора общественной жизни, государственной политики.

А вот пионеры, между прочим, чётко знали, что такое хорошо, что такое плохо и по какому пути идти. Но, кстати, именно это в будущем в определённой мере обернулось против них. Люди старшего возраста, вроде моей мамы, видят только одну точку зрения. Появление других вводит в состояние фрустрации. Они не привыкли к плюрализму, и жить в нём им сложно.

Не исключено, что сегодняшняя неопределённость нашего общества в будущем выльется в какую-то совершенно новую философию. Она может быть сочетанием переосмысленных ценностей советского периода и современной Европы.

Именно поэтому хорошо отношусь к декоммунизации. Это необходимость. У нас есть потребность в новой системе. Но только в стопроцентно новой. Каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому, что на смену пришли более удобные методы и материалы.

— Назови первый пришедший в голову лозунг СССР.

— Хлеб, труд, мир!

"Я не помню ни одного отголоска советчины в своём детстве"

Афина Черкезова появилась на свет в день, когда Верховный Совет УССР принял постановление и Акт о провозглашении независимости Украины. Правда, родилась она в Кишинёве. История этой девушки очень хорошо оттеняет разницу психологии и образа жизни ровесников молдаван и украинцев.

Субъективные судьбы. Афина Черкезова предостерегает молодёжь: нельзя старшее поколение стричь под одну гребёнку

— Я не помню ни одного отголоска советчины в своём детстве. Нас не выводили на парады, учебники в школе уже были новыми, и истории про Ленина учителя не рассказывали.

Много про СССР узнала от дедушки, но в какой-то период мама сказала: "Стоп!" Она не хотела, чтобы мне забивали голову тем прошлым. Да я и сама была от него не в восторге. Помню, как-то пересматривала фотографии и наткнулась на одну: мама-пионерка стоит в почётном карауле возле Вечного огня. Чётко видно: весна совсем ранняя — деревья ещё не зацвели. Листиков на них тоже нет, а мама в лёгкой парадной форме. Чтобы красиво смотрелось. Но холодно же! Как это может нравиться?

Я не хотела связывать себя с той серостью, когда у меня уже всё было красивое, яркое. Но и не могу сказать, что что-то особо отталкивало, потому что в историю я ведь не вникала.

Интерес к ней у меня проснулся позже, когда появились передачи Леонида Парфёнова. Я ждала каждый выпуск, чтобы узнать про быт, моду, андеграунд.

Примерно тогда же, в седьмом классе заинтересовалась творчеством Виктора Цоя. В нём был определённый романтизм. Он опережал время, в котором жил, противопоставляя свои песни попсовому "Ласковому маю" или Виктору Салтыкову. Творчество Цоя оставалось актуальным и в моих 2000-х.

Потом, когда мне было 13 лет, наша семья переехала в Украину. Для меня оказалось большим стрессом попасть из столицы на дачу в село в Хмельницкой области. Там даже про Гарри Поттера никто не слышал, когда я читала уже пятую книгу.

До 9-го класса я говорила на русском. Только спустя три года после переезда почувствовала потребность выучить украинский. Было сложно, но в итоге стала разговаривать лучше, чем мои одноклассники.

Нынешнее взрослое поколение постсоветских детей ментально для меня делится на две категории — те, кто пользуются Facebook, знают, кто такой Дубилет и что такое iGov, и те, кто сидят во "ВКонтакте" и на лавочке. У всех моих украинских одноклассников жизнь сложилась по-разному. Я бы не стала обобщать.

Также не надо стричь под одну гребёнку предыдущее поколение. Неправда, что оно консервативное и тяжело принимает всякие изменения. Моя мама, например, в 51 год встала на ролики, купила смартфон, пользуется соцсетями. Очень горжусь ею.

По большому счёту судьбы людей, психология — вопрос относительный, субъективный. Нельзя говорить о том, что на это непременно повлиял советский режим или общая ситуация после его распада. В общем и целом на данный момент у людей есть желание изменять себя, страну к лучшему. Мне кажется, что стало больше тех, кто готов начинать изменения с себя, а не соглашаться на указания сверху. Второй Майдан это очень хорошо показал.