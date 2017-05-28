Стала известна дата премьеры iPhone 8

Осенняя презентация Apple, в рамках которой компания представит iPhone 8, может состоятся 17 сентября. Об этом сообщил известный блогер Бенджамин Гескин со ссылкой на информированные источники в отрасли, передает Hyser.

Продажи смартфона должны начаться через неделю после официального релиза.

Несмотря на то, что информация о дате презентации пока не подтверждена на 100%, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Последний в свое время заявлял, что в этом году обновленная версия фирменного смартфона Apple может несколько задержаться и поступить в продажу только в октябре.