SpaceX запустит орбитальный беспилотник

Американская компания SpaceX проведет следующий запуск орбитального беспилотного летательного аппарата X-37B. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

SpaceX выиграла тендер на запуск беспилотника у американской компании United Launch Alliance, до сих пор осуществлявшей все пуски X-37B в интересах ВВС США.

К настоящему времени американский авиастроительный концерн Boeing создал для американских военно-воздушных сил два орбитальных аппарата X-37B. Они совершили уже четыре полета на орбиту. В общей сложности они провели в космосе 2085 суток.

Самый первый полет беспилотника состоялся в 2010 году. Тогда он был запущен на орбиту в апреле, а вернулся на Землю – в декабре. Второй полет продлился с марта 2011 года по январь 2012-го, третий – с декабря 2012-го по октябрь 2014 года, а четвертый – с мая 2015-го по май 2017 года.

X-37B имеет в длину 8,8 метра и размах крыла – 4,5 метра. Взлетная масса беспилотника, который способен после возвращения с орбиты совершать посадку в самолетном режиме, составляет около пяти тонн. По неподтвержденным данным, в перспективе такие аппараты будут выполнять разведывательные задачи и распределять на орбите космические аппараты.

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По словам министра ВВС США Хизер Уилсон, предварительно пятый запуск X-37B запланирован на август текущего года, однако точная дата пока не определена. Сколько аппарат проведет на орбите в этот раз, не уточняется. Выводом аппарата в космос займется ракета-носитель Falcon 9.