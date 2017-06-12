Сегодня - Всемирный день действий за устранение детского труда

В Украине работает около 200 тыс. детей и проблема эксплуатации детского труда на протяжении десятилетий остается для нашей страны достаточно стабильной

Всемирный день действий за устранение детского труда был установлен для привлечения внимания общественности к проблеме детского труда, особенно, его наихудших форм: рабства и принудительного труда, труда в опасных условиях, вовлечения детей в торговлю наркотиками и занятие проституцией.

Всемирный день действий за устранение детского труда отмечается по решению сессии Генеральной конференции Международной организации труда, состоявшейся 3-20 июня 2002 года, напоминает Укринформ.

Детский труд - это труд, выполнение которого является опасным и вредным для ребенка, запрещенный международным и национальным законодательством. Именно против такой работы, которая приобрела особое распространение в эпоху индустриализации, направила свою деятельность Международная организация труда, одной из первых Конвенцией которой был запрет использования труда детей в возрасте до 14 лет на промышленных предприятиях (1919).

Впоследствии были приняты и другие конвенции, среди которых особое место занимает Конвенция №182 "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда", которая была принята в 1999 году (Украина ратифицировала документ в октябре 2000 года).

На сегодняшний день более 160 млн детей во всем мире вынуждены работать, многие из них работают полный рабочий день преимущественно в неформальном секторе экономики и сельском хозяйстве.

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В Украине работает около 200 тыс. детей и проблема эксплуатации детского труда на протяжении десятилетий остается для нашей страны достаточно стабильной. По украинскому законодательству на работу можно принимать с 16-летнего возраста (как исключение - в 14-15-летнем возрасте, но только с согласия одного из родителей, или лиц, которые их заменяют).

Согласно Конвенции МОТ, любая форма труда, которая может с высокой долей вероятности повредить физическому, умственному или нравственному здоровью детей, их безопасности или нравственности не должна выполняться лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

Детский труд - продукт рыночных сил, и так же, как и другие формы услуг, зависит от спроса и предложения. Бедность и экономические потрясения играют важную роль в определении рынка детского труда.

В свою очередь детский труд способствует своеобразному "увековечению" бедности. Например, согласно последним исследованиям, осуществленным Всемирным банком в Бразилии, выход на рынок труда в раннем возрасте существенно уменьшает размер заработков в будущем (примерно на 13-20%), что существенно повышает вероятность оставаться бедным на дальнейших этапах жизни.