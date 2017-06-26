Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине

"С поездки царя Петра во Францию не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции", — заявил в конце мая президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Хоть немного образованная публика такому спичу удивилась: к нынешней Российской Федерации жившая в XI веке дочь Ярослава Мудрого не имеет никакого отношения. Причём это далеко не первый пример того, как российская власть создаёт исторические мифы в собственных политических целях против Украины. С помощью исторических небылиц и причудливых теорий Кремль веками пытался доказать обоснованность своих претензий на украинские земли, отрицая факт существования украинцев и украинского языка как таковых. С началом гибридной войны против Украины историческое мифотворчество России получило новый импульс. Эти небылицы развенчивает Фокус.

Миф №1. "Киев — мать городов русских"

Суть мифа: Россия — единственный правопреемник Древней Руси, а Киев — исконно русская (следовательно, российская) земля. Древнерусские правители — исторические предшественники современных руководителей РФ.

Как используется: для обоснования древности российской государственности и претензий современной России на украинские земли.

В действительности: само понятие "Киевская Русь", которое в представлении российских империалистов намертво привязывает столицу Украины к России, было придумано лишь в XIX веке российскими же историками. Изначально оно относилось лишь к территории Киевского княжества. В державе Рюриковичей под "Русью" также имели в виду исключительно земли среднего Приднепровья с центрами в Киеве, Чернигове и Переяславе. Территории между Волгой и Окой, где позже зародилась собственно российская государственность с центром в Москве, назывались по-другому, например, "Залесьем". В период монгольского нашествия подконтрольную Рюриковичам территорию стали называли "Русью" зарубежные хронисты и правители соседних государств. А величать себя правителями "всея Руси" князья владимирские и московские начали с XIV века, что никогда не соответствовало реальному размеру их владений. Главная причина, по которой "Московское княжество" с середины XVI века стало называться "Русским царством", — попытка обосновать свои претензии на "собирание всех русских земель". К тому времени настоящие земли "Руси" уже давно были "собраны" в составе Великого княжества Литовского, что не устраивало московских царей. Вплоть до XVIII века наряду с "Русью", "Русией", "Россией" и т. п. в Европе употреблялись названия "Московское государство" и "Московия".

Миф № 2. "Москва — Третий Рим"

Суть мифа: Россия является наследницей Римской и Византийской империй и столицей мирового православия.

Как используется: для обоснования "особого пути" России, главенства Русской православной церкви в мировом православии, подчинения украинских православных церкви с центром в Москве.

В действительности: духовенство и прихожан УПЦ Киевского патриархата в Москве часто именуют "раскольниками", хотя дело скорее обстояло наоборот — московская церковь в несколько этапов вышла из подчинения Киева, обрела независимость, а потом подчинила себе украинскую церковь. Изначально Русь была под церковной юрисдикцией Константинопольского патриархата, кафедра митрополита находилась в Киеве. Вскоре после монгольского нашествия митрополиты переезжают из Киева во Владимир-на-Клязьме, в 1325-м — в Москву. В середине XV века московская часть русской церкви провозглашает автокефалию, её предстоятели носят титул "митрополит Московский и всея Руси". На нынешние украинские земли их власть не распространялась, ими управляла отдельная киевская митрополия. В 1589 году возникает Московский патриархат, к тому времени складывается теория о Москве как "Третьем Риме", наследнице величия Древнего Рима и Византийской империи. В 1686 году, когда Левобережная Украина и Киев уже находились под контролем Московского государства, Константинопольский патриархат согласился передать Киевскую митрополию Московскому патриархату. Этот процесс происходил с нарушением многочисленных церковных канонов, вероятно, не без подкупа, поэтому патриарх Константинопольский Варфоломей, выступая в 2008 году в Киеве, назвал те события "аннексией Украинской церкви российским государством".

Миф № 3. "Триединый русский народ"

Суть мифа: русские (великороссы), украинцы (малороссы) и белорусы — части единого народа, возникшего из древнерусской народности.

Как используется: для отрицания права украинцев и белорусов на самоопределение.

В действительности: не существует единой общепризнанной теории этногенеза украинцев, белорусов и русских. Принятая в Российской империи концепция "триединого народа" (с поправками применяемая и в СССР), в которой русским отводилась роль "старшего брата", больше не считается актуальной. Огромную территорию Древней Руси объединяли в основном династические связи правителей из дома Рюриковичей, а не общность культуры или языка простых жителей. Украинский, белорусский и российский народы начали формироваться на базе различных, не всегда славянских племён, потом находились в составе различных государств с разной историей и окончательно оформились как различные этносы к XV–XVI векам. Придуманная, скорее всего, в среде киевского духовенства XII века концепция единого "славеноросского народа" была вскоре взята на вооружение российской властью в политических целях.

Миф № 4. "Украины и украинского языка никогда не существовало"

Суть мифа: Украину выдумали враги России, а украинский язык — испорченный под влиянием польского русский.

Как используется: для того чтобы привить украинцам чувство национальной неполноценности.

В действительности: впервые "Украина" в значении "окраина" упоминается в 1187 году в Ипатьевской летописи. Постепенно значение трансформируется в "край", "земля". С XVI века название "Украина" появляется на географических картах, со второй половины XVII века получает широкое распространение как обиходное название тогдашних земель казацко-гетманской державы. Особенности украинского языка начинают формироваться ещё во времена Древней Руси, появление первой литературной формы — староукраинского языка — филологи относят к XIV веку. В XVII веке для переговоров между украинскими и московскими послами требовался переводчик. Сейчас русский не является самым близким к украинскому языку — больше общей лексики у украинского с белорусским, польским и словацким языками.

Миф № 5. "Благодаря Хмельницкому Украина воссоединилась с Россией"

Суть мифа: гетман Богдан Хмельницкий восстановил историческую справедливость, освободил украинцев от польского ига и объединил два народа (две части одного народа) в едином государстве.

Как используется: для доказательства неразрывной исторической связи украинского и русского народов.

В действительности: до XVII века контакты между территориями, которые впоследствии войдут в состав Гетманщины, и Московским царством были эпизодическими. В разгар Освободительной войны Богдан Хмельницкий находился в постоянном поиске новых союзников в борьбе с Речью Посполитой и решил обратиться к Москве за военной помощью. Условия Мартовских статей, подписанных после Переяславской Рады 1654 года, предусматривали протекторат царя над Гетманщиной, но последняя сохраняла полную автономность во внутренней и частично во внешней политике, ни о каком "воссоединении" речь не шла. Договор очень скоро начал нарушаться московской стороной, и Хмельницкий принялся искать новых союзников в лице Швеции и Трансильвании. После его смерти Москва стала постепенно сужать свободы Гетманщины в новых договорах, подписываемых со следующими гетманами, что закончилось полной ликвидацией гетманства в 1764 году.

Миф № 6. "Россия подарила Украине Галичину и другие земли"

Суть мифа: нынешняя территория Украины — искусственное образование, которое сформировала российская власть.

Как используется: для обоснования территориальных претензий РФ к Украине, для противопоставления Украины и "Новороссии", Украины и Галичины.

В действительности: территория, на которой проживали украинцы, менялась на протяжении веков, как и у любого другого этноса. Так, по состоянию на начало XX века она включала в себя Кубань, Слобожанщину, Холмщину, Надсяння и т. д. Попытки сравнивать нынешнюю территорию Украины, например, с территорией Гетманщины времён Хмельницкого и делать на этом основании какие-то выводы абсурдны. Тогда на карте мира существовали совершенно другие державы, а площадь того же Московского государства была во много раз меньше нынешней площади РФ. Да и территориальные "подарки", которые якобы делала Украине российская власть, щедро оплачивались. Например, после советской аннексии Западной Украины в период с сентября 1939-го по июнь 1941 года оттуда депортировали около полмиллиона человек.

Миф № 7. "Мазепа, Петлюра и Бандера — предатели своей родины и агенты иностранных держав"

Суть мифа: Украина всегда хотела быть в союзе с Россией, но отдельные исторические личности подрывали единство в интересах врагов.

Как используется: для противопоставления мирных дружелюбных "хохлов" кровожадным националистам-русофобам, противопоставления Западной и Восточной Украины, обоснования восточноукраинского сепаратизма.

В действительности: в официальной идеологии Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации фамилии Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры стали синонимами предательства, вплоть до смешения их образов в единое целое. На самом деле все трое пытались освободить Украину от российского (желательно, от любого другого) влияния и для этого при необходимости пользовались помощью других государств. Мазепа в 1708 году перешёл на сторону шведов из-за того, что российская власть в лице Петра I продолжала ограничивать свободы и полномочия казацкой верхушки, а война на стороне Москвы истощала человеческие и материальные ресурсы Гетманщины. Петлюра был вынужден подписать с поляками договор, по которому восточная Галичина и часть Волыни отходили Польше, из-за полного истощения ресурсов УНР в борьбе с наступлением большевиков. Бандера, пытавшийся использовать немцев для борьбы за независимость Украины и просидевший без малого три года в концлагере Заксенхаузен, и вовсе стал пугалом для нескольких поколений советских людей. Сейчас российская пропаганда огульно записывает в "бандеровцы" всех украинцев, не согласных с вхождением своей страны в "русский мир" — и это, конечно, ещё один миф.