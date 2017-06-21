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Главная » Общество » С каждым шестым пожилым человеком в мире плохо обращаются, - ВОЗ

С каждым шестым пожилым человеком в мире плохо обращаются, - ВОЗ

С каждым шестым пожилым человеком в мире плохо обращаются, - ВОЗ
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Для 141 миллиона стариков это имеет серьезные личные и социальные последствия

21.06.17 73
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Примерно каждый шестой пожилой человек в мире испытывает ту или иную форму плохого обращения – этот показатель превышает ранее оцениваемое и прогнозируемое с учетом старения населения число.

По опубликованным в журнале Lancet Global Health результатам нового исследования, проведенного при поддержке ВОЗ, почти 16% людей в возрасте 60 лет и старше сталкивались со следующими недопустимыми формами обращения: недопустимое психологическое воздействие (11,6%), финансовые злоупотребления (6,8%), не проявление должного внимания и заботы (4,2%), недопустимое физическое воздействие (2,6%) или сексуальные надругательства (0,9%).

Исследование опирается на наилучшие имеющиеся данные 52 исследований, проведенных в 28 странах разных регионов, включая 12 стран с низким и средним уровнем дохода.

"Число пожилых людей, подвергающихся плохому обращению, возрастает; для 141 миллиона пожилых людей в мире это имеет серьезные личные и социальные последствия, - заявила Алана Офисер (Alana Officer), старший консультант по вопросам здравоохранения департамента ВОЗ по проблемам старения и жизненного цикла. – Мы должны прилагать гораздо больше усилий для предупреждения различных форм плохого обращения и принятия мер в связи с возрастающей частотой их применения".

Глобальная осведомленность о проблеме плохого обращения с пожилыми людьми в мире возрастает, хотя это до сих пор в значительной мере запрещенная тема. Речь идет о совершении действий или об отсутствии надлежащих действий в рамках каких-либо взаимоотношений, где предполагается наличие доверия, что может причинять вред или страдания пожилым людям.

Все типы плохого обращения могут оказывать воздействие на здоровье и благополучие пожилых людей.

Недопустимое психологическое воздействие является наиболее распространенным типом и включает формы поведения, которые оказывают негативное воздействие на самооценку или благополучие пожилого человека, такие как оскорбление, запугивание, создание неловких ситуаций, разрушение имущества пожилого человека или лишение его возможностей видеться с друзьями и родственниками.

Финансовые злоупотребления включают незаконное использование денег, собственности или имущества пожилого человека.

Не проявление должного внимания и заботы подразумевает отсутствие действий, направленных на удовлетворение основных потребностей пожилого человека в еде, жилье, одежде и медицинской помощи. Последствия плохого обращения для здоровья включают травмы и боль, а также депрессию, стресс и тревожные расстройства. Плохое обращение с пожилыми людьми может приводить к повышенному риску помещения в интернат для престарелых, использования служб неотложной помощи, госпитализации и смерти.

"Несмотря на частоту и серьезные последствия для здоровья, плохое обращение с пожилыми людьми остается одним из наименее изученных в рамках национальных обследований типов насилия, которому уделяется самое последнее место в национальных планах по предупреждению насилля", - отметила Офисер.

К 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше удвоится и достигнет 2 миллиардов человек в мире, подавляющее большинство из которых будет жить в странах с низким и средним уровнем дохода. Если доля пожилых людей, подвергающихся плохому обращению, останется неизменной, то число затронутых им людей будет быстро расти в связи со старением населения и к 2050 году достигнет 320 миллионов человек.

"Проблема плохого обращения с пожилыми людьми редко обсуждается в политических кругах, она мало исследуется, и лишь несколько организаций занимаются ею, - отметил доктор Этьенн Круг (Etienne Krug), директор департамента ВОЗ по ведению неинфекционных заболеваний и предупреждению инвалидности, насилия и травматизма. – Мы должны пролить свет на эту важную социологическую проблему, понять, как лучше предупреждать плохое обращение, и помочь принять необходимые меры".

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