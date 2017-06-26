СМИ: Facebook решил снимать сериалы

Компания Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями о съемках нескольких сериалов. Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Wall Street Journal.

Социальная сеть ориентируется на проекты с бюджетом одной серии около $3 млн. Сериалы планируют снимать для целевой аудитории в возрасте от 13 до 34 лет.

По данным издания, Facebook уже договорился о съемках двух проектов — сериала об отношениях и телеигры.

Напомним, украинский программист создал плагин, который позволяет прослушивать музыку в Facebook.