Вузы будут самостоятельно устанавливать минимальные проходные баллы ВНО

Высшие учебные заведения могут самостоятельно устанавливать минимальные вступительные баллы по внешнему независимому оцениванию (ВНО). Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Минимальный балл будет устанавливать – так идет на все специальности – высшее учебное заведение... Это право высшего учебного заведения", - отметил он.

При этом Шаров подчеркнул, что, если вуз устанавливает минимальные баллы, то они будут применяться как для поступающих на места государственного заказа, так и на обучение по контракту.

В то же время такой порог не может быть меньше 100 баллов, поскольку 100 баллов - минимальный балл, на который можно сдать ВНО.

В свою очередь министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что объем и распределение государственного заказа готовится Министерством экономического развития и торговли Украины и будет рассмотрено на заседании Кабинета министров Украины в ближайшие недели.

Напомним, наличие обязательного минимума в 150 баллов по ВНО для поступления в высшие учебные заведения на медицинские специальности было отменено, однако идея минимальных проходных баллов остается.