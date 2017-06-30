В Киеве официально появился проспект Романа Шухевича

Решение Киевского городского совета о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича вступило в силу. Об этом сообщил секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив, передают Українські Новини.
"Решение было опубликовано на сайте и уже вступило в силу",- сказал он.
Прокопив отметил, что решение пока не опубликовано в коммунальной газете "Крещатик", однако уже набрало законную силу.
Напомним, 1 июня Киевсовет проголосовал за переименование проспекта имени генерала Ватутина, присвоив улице имя главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.