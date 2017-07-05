Дети с особыми потребностями с 1 сентября смогут учиться в обычных школах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам" (№ 6437).

Церемония подписания состоялась во время посещения инклюзивной школы сегодня в Киеве, пишут СМИ.

"Я передал этот законопроект, подписал его и определил как безотлагательный, и народные депутаты очень быстро на это отреагировали. Закон называется "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам", и этот законопроект наконец был проголосован", - отметил президент перед подписанием документа.

"Сегодня мы с вами участвуем в историческом моменте. Не в Администрации президента, в правительстве, не в Верховной Раде, а в школе я принял решение подписать указанный законопроект. Он является новым ввиду закрепленных в нем императивных гарантий для обучения детей и молодежи с особыми образовательными потребностями наравне с другими учениками в инклюзивной образовательной среде", - добавил президент.

Напомним, законом определено, что граждане с особыми образовательными потребностями, то есть лица, которые нуждаются в дополнительной постоянной или временной поддержке в образовательном процессе, имеют право на образование во всех учебных заведениях, в том числе на бесплатное образование в государственных и коммунальных учебных заведениях. Причем это право обеспечивается также дистанционно и индивидуально.