Великое web-переселение. О менталитете украинских юзеров и будущем социальных сетей

Фокус сделал обзор сайтов, которые появились в укрнете в течение последнего месяца и задолго до блокировки "ВКонтакте", а также собрал мнения экспертов относительно их будущего

Слияние реального и виртуального — процесс, который отчётливо наблюдается на примере социальных сетей. Вот крупный магазин, где можно пощупать и примерить льняные, хлопковые, шёлковые платья, открывает совершенно неосязаемую страницу в Facebook. Всего лишь набор пикселей и букв. Платье можно только увидеть. Клиенты радуются: "Теперь купить нужную вещь можно и в полночь, и в 7 утра, и во время скучного совещания. Не нужно никуда ехать — товар сам к тебе приедет".

Другой пример — коммуникация. Вместо долгих писем каллиграфическим почерком мы пишем в "личку", а вместо пасквиля в газету — язвительный пост. За один день он разлетится между тысячами людей и станет важным событием в информационном мире.

Чего уж говорить — по сути, с поста Мустафы Найема начался Майдан. 21 ноября 2013 года послание в виртуальном мире вывело на улицу сотни людей.

Ну и, конечно же, деньги. Чтобы в "ВКонтакте" в своё время появилась группа в 20 тыс. подписчиков, в его раскрутку нужно было вложить до 40 тыс. грн. Позже эта сумма выльется в прибыль, которую вы сможете положить в ящик стола. Это нормальное движение средств между миром реальным и виртуальным.

О том, что для значительной части украинцев социальные сети стали хорошим источником доходов, мы тоже помним. Кто-то реализовался там как менеджер по маркетингу, кто-то работал с клиентами, а кто-то рисовал те самые смешные картинки, которые набирают тысячи лайков.

Это базовые устои. Однако они пошатнулись после введения запрета на работу в Украине "ВКонтакте" и "Одноклассников". В мае оттуда началось активное переселение народа. Появился незначительный прирост в Instagram и огромный в Facebook.

Для сравнения: по открытым данным, в начале года украинская аудитория "ВК" составляла 11 млн человек, а после ограничения сократилась до 6,75 млн; число посетителей "Одноклассников" уменьшилось с 4,64 млн до 2,97 млн. Это показатель того, насколько успешно народ использует VPN. Кстати, приложения для обхода блокировки этих сайтов сейчас в топе скачиваний.

В целом же потери российских соцсетей составили почти 6 млн пользователей, а прирост Facebook — 3 млн. Специалисты полагают, что это связано с тем, что многие решили заменить "ВКонтакте" на Facebook. Ещё столько же, вероятно, пользовались двумя соцсетями и остались без "ВК". Instagram по-прежнему остаётся вторым, дополнительным сервисом. Юзеры, которые демонстративно бойкотируют российские сайты, заговорили о создании исключительно украинских социальных сетей.

Естественно, освободилась очень просторная ниша. Её вполне может занять новая альтернативная площадка. Но какая именно? Фокус сделал обзор сайтов, которые появились в укрнете в течение последнего месяца и задолго до блокировки "ВКонтакте", а также собрал мнения экспертов относительно их будущего.

Susid.online

Это новый сервис. Его создатели начали работать над ним полгода назад. Запустили его 20 июня.

Николай Гаврищук, основатель сайта, позиционирует проект не как альтернативную социальную сеть, а как инструмент для коммуникации и решения коммунальных проблем. В будущем его функционал расширится, и, соответственно, возможностей и пользователей будет больше.

— Зачем пытаться конкурировать с гигантами, которые потратили колоссальные средства на разработку, исследования и имеют огромную аудиторию? Перетянуть людей из одной сети в другую очень сложно. Это нецелесообразно. При этом у украинцев есть насущная потребность в общении на локальном уровне. Кто-то создаёт группы в Viber, Facebook, имеет форумы. Но вы только переехали в новую квартиру, и как их найти? "Сусід.Онлайн" объединяет людей на открытой площадке, доступной для всех, — говорит Николай Гаврищук.

Как это работает? Вы регистрируетесь на сайте с указанием города и района. Если хотите, отдельно отмечаете, что ищете пару. На этом этапе вы можете быть в курсе новостей своего района. Кстати, если вы живёте в Киеве, родители — в Николаеве, а дача у вас в Ивано-Франковской области, подключаете себе все три точки и следите за ситуацией вокруг них.

Чтобы найти своих соседей, нужно ввести номер счёта за электроэнергию. Это обеспечивает верификацию, то есть исключает возможность появления ботов.

Вы привязываетесь к своему дому и коммуницируете с соседями. Система сама по себе несложная, и разобраться в ней труда не составляет. Другое дело, что на данный момент зарегистрировано всего 2000 человек, поэтому обсуждать вопрос ремонта в подъезде или перекрытия крыши особо не с кем.

Дружить по-соседски. Основатель сайта Николай Гаврищук верит, что Susid.online поможет пользователям вместе решать коммунальные проблемы

— Пока мы запустили сайт с ограниченным функционалом. Люди должны ознакомиться с ним, привыкнуть. Дальше постепенно будем добавлять разные опции. Среди них объявления, "МастерОк" — возможность найти мастера, заказать или предоставить услуги 3000 видов, "Коштозбір" — сбор денег на инициативы, "ЗаявОк" — взаимодействие с местными властями, коммунальными предприятиями и общественными организациями, — поясняет Николай Гаврищук.

Также планируется выпуск в массы мобильного приложения. Так, благодаря ему, если в здании случится авария или какая-то другая экстренная ситуация, самый активный пользователь в доме отправит push-СМС.

Важный вопрос: откуда растут ноги? Николай Гаврищук отвечает: команда полностью украинская. Люди находятся в разных городах.

— Это некоммерческий проект, поэтому разработчики работают бесплатно. Мы специально ориентировались на тех, кто может либо работать по совместительству, либо просто иметь возможность какое-то время посвящать сайту. Для пользователей он тоже бесплатный, — утверждает Гаврищук.

Комментарий эксперта

Данила Булдаков, специалист по интернет-маркетингу:

— Профильная соцсеть имеет значительно больше шансов стать популярной по сравнению с теми, что сейчас создаются для общения. Визуальное оформление неплохое, удобное и понятное расположение кнопок.

Однако лично я, типичный неактивный житель своего дома, не буду заходить в неё чаще раза в месяц. Мне будет достаточно этого, чтобы посмотреть, на что собирают деньги и как там с оплатой коммунальных услуг.

Ukrainians.co

Идея создания этого сайта появилась на следующий день после запрета "ВКонтакте". Им занимаются жители Тернополя: команда акселератора StartupSoft и Александра Струмчинская. StartupSoft — это группа украинцев, которые работали в Канаде и вернулись в Украину. Они занимаются технической и финансовой частью проекта. Александра — маркетингом.

— Мы ощутили потребность в появлении альтернативной соцсети. Собрались командой, обсудили, но возник вопрос: "Нужно ли это людям?" 18 мая запустили опрос и поставили для себя условие набрать до 1 июня 50 тыс. голосов. Набрали их за 3 дня. Это стало толчком. Мы поняли: некогда ждать, нужно браться за дело. И 3 июня уже запустили пробную версию. Там открыта регистрация и поиск друзей. Остальные функции дорабатываются. На открытие всего функционала мы отвели 4 месяца, — представляет проект Александра Струмчинская.

По её словам, сеть создаётся с нуля и ничего не копируется из других. При этом внешне она отдалённо напоминает пользователю "ВКонтакте".

Главное отличие от него — безопасность. Информация Ukrainians будет храниться на серверах Microsoft Azure. Они более стойкие к атакам и взломам.

Основное преимущество по сравнению с Facebook — музыка. То, чего сейчас так не хватает мигрантам из "ВК". Речь идёт о лицензионном контенте, но каким именно образом это будет реализовано, команда сейчас решает.

"Профильная соцсеть имеет значительно больше шансов стать популярной по сравнению с теми, что сейчас создаются для общения"

— Что ещё важно. У нас будет уникальный контент и его монетизация. Пользователь публикует какую-то интересную статью, которую ранее нигде не размещал. Её лайкают, репостят, она интересна читателям, мы платим автору, — продолжает Струмчинская.

Собственно доход соцсети будет типичный — от рекламы и продажи трафика.

На данный момент на Ukrainians.co зарегистрированы 200 тыс. человек. 15% из них — жители Европы, США и ближнего зарубежья. Предположительно это диаспора. До конца года создатели планируют набрать аудиторию в 5 млн. Бюджет проекта не оглашается.

Комментарий эксперта:

— Название, как и только украинский язык интерфейса, изначально ограничивают аудиторию. Что делать людям, которые хотят общаться с друзьями из других стран? Они не пойдут в такую соцсеть. Отсекает это и потенциальных рекламодателей. Следовательно, доход будет несколько урезан и проект может оказаться нерентабельным.

Логотип очень напоминает лого "Uber". Расположение опций схоже с "ВК". Дизайн чистый, просторный, юзер­френдли. Правда, непонятно, зачем разработчики вставили переходы на Facebook и "ВКонтакте", если позиционируют свою сеть как совершенно самостоятельную. Ещё плохо, что они так спешно её запустили. Люди, которые зайдут сейчас и не смогут ничего сделать, кроме как найти друзей, вряд ли вернутся сюда спустя время. Скорее всего, они просто забудут про этот сайт.

UkrOpen.net

Соцсеть, которая представляет собой кальку с "ВКонтакте". Аналогичные функции, оформление, контент групп.

Информации о её разработчиках, каких-либо исходных данных нет. Бюджет неизвестен.

"UkrOpen — многопользовательская интерактивная социальная сеть, созданная с использованием современных технологий. НЕ скопирована с одной известной сети, а полностью написана для вашего удобства. Также в социальную сеть встроена поисковая система, которая даёт возможность не только быть в курсе последних событий, но и обсудить эти события с пользователями" — всё, что значится на главной странице.

В регистрации и использовании сайт простой, понятный на интуитивном уровне. Показываются популярнейшие сообщества и самые активные пользователи. В самых массовых группах меньше 1000 человек. Это свидетельствует о немногочисленности комьюнити UkrOpen.

Комментарий эксперта:

— Неприятный дизайн. Функционал устаревший. Если говорить в общем: некрасиво и не юзерфрендли. Сразу видно, что разработчики особо не заморачивались, чтобы сделать что-то сложнее и утончённее. Также плохо, что есть баннерная реклама.

"Всі тут"

Большая семья в национальных костюмах — первое, что бросается в глаза на главной странице "Всі тут". Дальше на "вертушке": "Здесь могла бы быть ваша реклама". Ярко, на первый взгляд не похоже на предыдущие сайты. Но после регистрации, которую можно сделать через Facebook, попадаешь на свой профиль, очень похожий на тот же фейсбуковский. Только кнопки над обложкой. Отдельно от всех видео отделены музыкальные клипы, есть музыка. Аудиотека, правда, невелика, во всех рекомендациях всплывает Скрябин. Также открыт форум и объявления.

"Чтобы противостоять истерической российской антиукраинской пропаганде и объединить всех украинцев и патриотов Украины, в 2014 году возникла идея создать проукраинскую социальную многоязычную сеть. Опыт нашей команды программистов в создании сайтов на различных интернет-платформах, администрирования и обслуживания LINUX-серверов позволил выбрать оптимальный и лучший на данный момент движок для социальной сети. В 2014 году собственными средствами был куплен хостинг, выбрано запоминающееся доменное имя и название "Всі тут". 18 января 2015 в интернете появилась социальная сеть Украины "Всі тут". Главная цель — объединение людей независимо от языка общения и места жительства", — пишут создатели проекта.

По их словам, он создан на волонтёрских началах и не принадлежит ни к какой партии. Существует за счёт платных сервисов: покупки "поинтов" — местной валюты, электронных подарков, рекламы, подписок.

"Украинский пользователь покупает меньше, чем на Западе. Не готов ни к каким платным моделям. Очень политизирован, участвует в спорах. Потребляет пиратский контент без стыда и опасения"

"Все средства, полученные от использования платных сервисов, используются на поддержку серверов сайта, приобретение новых компонентов, модулей, сертификатов, поддержку разработчиков и программистов", — говорится в разделе общей информации.

Правила сети гласят: запрещено размещать материалы провокационного и оскорбительного характера, унижающие достоинство человека, его этнические, культурные, религиозные и другие ценности, а также контент, направленный на подрыв суверенитета и целостности Украины. Это касается не только публикаций, но и комментариев.

"Главной особенностью нашей сети является ежемесячное обновление компонентов и плагинов, открытые разделы для гостей сайта, безопасность, которая гарантирована международными лицензиями, а также отсутствие ботов, спамеров и вредоносного кода", — утверждает администрация.

При этом никаких данных о команде создателей, кроме того что она привязана к Запорожью, на сайте нет.

Комментарий эксперта:

— Отталкивает переизбыток патриотизма. Это урезает целевую аудиторию. На фотографиях пользователи выглядят крайне непривлекательно, и дружить с ними не хочется. Некоторые создают впечатление маргинальных лиц. Интерфейс непонятный, неудобный.

Ukrface.com.ua

При заходе на сайт в памяти снова всплывает интерфейс "ВКонтакте" многолетней давности.

Что показательно: название сети явно рассчитано на привлечение конкретно украинской аудитории, однако в настройках есть русский язык, а в панели регистрации список стран бывшего Советского Союза, плюс США. То есть создатели ориентировались на широкую публику. Кстати, о них, как и в предыдущих случаях, информации нет. Как нет и верификации реальности пользователя.

В опциях есть игры и просмотр гостей на страничке.

Комментарий эксперта:

— Дизайн не вызывает желания пользоваться. Он отторгает на этапе регистрации. Неактуальный даже для 2014 года — момента создания сайта.

Ц.укр

Сеть появилась 1 апреля 2014 года. Её создатели сразу объявляют: "Мы намеренно сделали текущий дизайн удобным и привычным для большинства пользователей социальных сетей. Но в дальнейшем постепенно будем отходить от общепринятого вида, у нас есть много собственных идей, которые должны улучшить и упростить социальный web". Это чтобы изначально ни у кого не возникло вопросов, почему похоже на что-то. К слову, главная страница по своей вёрстке сильно отличается от того, что мы видели на предыдущих сайтах. Она более удобная, современная.

Идея Ц.укра принадлежит 27-летнему Михаилу Гриненко.

"Прежде всего хотел бы отметить, что данный проект является для меня делом жизни. Давно мечтал реализовать на просторах интернета что-то подобное. А судьба подсказала, где именно моя задача могла бы быть полезной. В 2014 году на фоне трагических событий в Украине возникла потребность доказать, что наши граждане достойны лучшего и вполне могут пользоваться собственными ресурсами, даже на рынке интернет-пространства. Примерно в это же время в свободной продаже появились кириллические домены, сугубо украинские. Можно было выбрать любую букву из алфавита с доменной зоной "укр". Именно так сложилось название нашей соцсети. Буква "ц" и часть "укр" говорили сами за себя: "Это – Украина", — пишет Михаил на своей странице.

По его словам, после указа президента о запрете российских соцсетей ежедневно тысячи новых пользователей начали приходить на сайт. И из-за этого пострадали некоторые функции сети — серверы оказались не готовы к наплыву.

Комментарий эксперта:

— Нормальный дизайн. Работает лучше остальных. Было бы удобно переместить информацию из "ВК". Пока он в моем топе украинских соцсетей.

Nimses

Приложение Nimses на данный момент находится в лидерах по скачиванию. Он набрал уже 2 млн пользователей, при том что официально стартовал в марте этого года. Проект настолько не похож на всё существовавшее ранее, что интернет-маркетологи затрудняются делать какой-либо анализ.

Коротко о сути: сочетание Instagram и Foursquare. Вы можете постить фото, видеть людей и их новости в радиусе двух километров. То, что выбило юзеров из колеи, — наличие местной валюты. Нимы начисляются вам за каждую минуту, проведённую в приложении. Ими можно "лайкать" чужие фото, выражать симпатию и расплачиваться за публикацию постов, а можно и накапливать. Как в фильме "Время" — люди расплачиваются за всё временем, и у кого его больше, тот и богаче.

— Nimses — большая гипотеза. Создана для того, чтобы предоставлять нечто большее, чем то, что могут давать деньги, биткоины или "лайки". Это попытка построить взаимоотношение со временем по-иному, отойдя от привычного для человечества линейного восприятия. Миссия Nimses — утолить бессознательную потребность людей в вечном социальном капитале. Nimses призван обеспечить вниманием друг к другу всё активное человечество. В большинстве своём основные пользователи — миллениалы, поколение, которое родилось и выросло в период развитого интернета. Но при этом у них часто нет самого важного — смысла. Того самого смысла, описанного Франклом. Им приходится жить с идеей, что всё вокруг не имеет никакого значения. Они под всем, легко и не думая, ставят like — like "кому-то" и "при всех". И этому "кому-то" от этого лайка хорошо. С точки зрения химии мозга, это выброс дофамина", — отвечает на вопросы Фокуса директор по маркетингу Nimses Андрей Сирченко.

Он поясняет: истоки проекта берут свое начало не из "Времени", а из исследований нейрохимии, социологии, психологии и истории. Ажиотаж вокруг сети Сирченко объясняет "неординарностью и свежестью подхода в мире шаблонных решений, копий и клонов".

Всё дело в смысле. Директор по маркетингу Nimses Андрей Сирченко убеждён, что каждый лайк может быть осмысленным

— Nimses не помещается в рамки классического понимания социальной сети, поскольку масштаб изменения, к которым приводит проект, затрагивает доселе изолированные и замкнутые сферы, — утверждает представитель проекта, однако в то, какие это именно сферы, не углубляется.

Не распространяется он и о команде создателей. Она описывается достаточно обще: 4 группы профессиональных инженеров.

— Проект разрабатывался 2,5 года киевлянами, но за последние полгода команда пополнилась профессионалами практически со всех континентов. На текущий момент мы — компания без границ, чёткой иерархии и национальности. Юридически Nimses зарегистрирован в США, но его команда работает без какой-либо географической привязки, — отмечает Андрей Сирченко.

То же самое и с аудиторией — Nimses установили жители более 130 стран. Его уже сложно назвать сервисом только для украинской аудитории.

— Какое будущее вы прогнозируете для Nimses?

— Мы работаем над будущим, а не прогнозируем его, но точно знаем, что социально-экономическая архитектура Nimses открывает совершенно новый горизонт возможностей, — отвечает Сирченко.

Комментарий эксперта:

— Этот проект качественный, интересный для публики. Мы проанализировали запросы пользователей и выяснили, что "еда за нимы", "кофе за нимы", "как перевести нимы в доллары" — очень популярны. В Киеве некоторые бренды уже используют этот ход для привлечения клиентов. Но я лично полагаю, что проект скоротечный.

Будущее украинцев в соцсетях

Как видим, выбрать есть из чего. Украинский юзер сможет найти для себя уютное местечко. Другое дело — нужна ли ему отечественная альтернатива.

Во-первых, 18 из 20 украинцев, сидящих в Facebook, считают разработки своих сограждан сырыми и бесперспективными.

— Проанализированные соцсети, кроме Ц.укра, плюс непредставленные здесь, дискредитируют образ Украины. Они не показывают её как нормальную прогрессивную страну, — считает Данила Булдаков.

Сразу же возникает вопрос: неужели среди множества наших айтишников не найдётся никого, кто сможет создать что-то достойное и конкурентоспособное?

— Лучшие кадры ориентированы на работу для Запада. Иностранные заказчики платят намного больше. У нас же никто не будет вкладывать деньги в нецелесообразный проект. Соцсеть как соцсеть уже состоялась. И название у неё одно. Конкурировать с Facebook нет смысла, — полагает Николай Гаврищук.

— Давайте рассмотрим портрет типичного украинского пользователя.

— Facebook — это преимущественно люди 30–35 лет. Принято считать, что у "ВКонтакте" более молодая аудитория, но экономически активное население в возрасте 25–34 года там представлено в значительной мере. Соотношение мужчин и женщин — 50 на 50. В Instagram больше девушек. Что касается географии, то треть украинского сегмента Facebook составляют киевляне. Его очень любят в городах-миллионниках. В "ВК" были больше представлены города с населением в 100–500 тыс.

Прогресс — дело тонкое. Специалист по интернет-маркетингу Данила Булдаков считает, что новые украинские соцсети не должны дискредитировать Украину

— Лучше всего украинцы расшаривают либо "зраду", либо "перемогу". Год назад актуальной темой был безвизовый режим — желание его введения. Для сравнения: казахи очень любят посты национальной гордости. Отличился у них кто-то — тут же разнесли. В США очень отличается картина отзывов. Там между нейтральными, положительными и негативными распределение в равных долях — по 1/3. В Украине же очень любят писать отрицательные комментарии, — рассказывает директор по развитию бизнеса WebPromo Антон Воронюк.

Что касается "Одноклассников", то оттуда люди массово бегут. Кого-то ненадолго заносит в Twitter, но там уже своя сложившаяся компания, внедрится в которую непросто. Дальше "переселенцы" следуют в Facebook. Он тоже сложный, но там процент осевших больше. За счет этого SMM-специалисты отмечают изменение портрета пользователя соцсети, но чётко обрисовать его пока не могут.

— Украинский пользователь покупает меньше, чем на Западе. Не готов ни к каким платным моделям. Очень политизирован, участвует в спорах. Потребляет пиратский контент без стыда и опасения, — констатирует SMM-менеджер "1+1 Медиа" Денис Волосов.

У Данилы Булдакова определённых интересов в контенте у нет. Как и все остальные, он заходит в Сеть за общением, развлечением и просмотром новостей.

На вопрос, какой должна быть идеальная альтернативная соцсеть для украинцев, Николай Гаврищук отвечает: "Универсальной. Чтобы объединяла в себе все возможные функции". Другие специалисты настаивают: она не нужна вовсе. Всех, кто необходим, можно найти в Facebook, и уходить оттуда люди не будут.

Теперь о будущем соцсетей в целом. Прогнозов относительно "ВК" не делает никто. При колоссальном оттоке там всё ещё внушительная аудитория. Украинские паблики фиксируют прирост, хоть и небольшой, поэтому рекламодатели продолжают вкладывать туда деньги.

— Nimses — идея слишком фантастическая. Самый крупный успех для них может быть — продаться Google, Facebook, Apple или ещё кому-нибудь. Но такого раньше не было и предполагать сложно. Я бы дал 1 шанс из 10, что кто-то вообще вспомнит о Nimses через год. Всё же тот хайп, который сейчас идёт, очень дорого стоит, — считает Волосов.

Основным трендом 2018–2019 годов на конференции WebPromoExperts SMM Day назвали Telegram. Он выгодно отличается ботами, нарочито демонстрируемой безопасностью, мощной кроссплатформенностью (способность программного обеспечения работать более чем на одной операционной системе. — Фокус). Этот мессенджер считают самым быстрым, современным и безопасным. Поэтому маркетологи советуют заводить там канал всем, кто думает о будущем своего бизнеса.