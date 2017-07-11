Google вложил в создание роботов-журналистов $800 тыс

Старт проекта назначен на 2018 год

Компания Google выделит 622 тыс. фунтов стерлингов (свыше $800 тыс.) британскому новостному агентству Press Association для создания проекта Radar, в котором новости будут писать роботы. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на BBC.

Предполагается, что роботы-журналисты смогут формировать свыше 30 тыс. новостей в месяц. Старт проекта назначен на 2018 год.

Над Radar работают пять человек, которые пытаются автоматизировать новости по медицине, криминалу, занятости и другим сферам, полученные из открытых источников.

Radar будет помогать местным газетам и сайтам справляться с нехваткой доходов от рекламы и из других источников, создавая эффективный с точки зрения стоимости контент.

Тем не менее Radar не сможет полностью отказаться от людей-журналистов, которые по-прежнему продолжат редактировать новости и настраивать алгоритмы их написания.

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Ранее сообщалось, что в Китае уже создан робот-журналист, способный сгенерировать новостное сообщение за 1 секунду.