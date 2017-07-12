Сотворение себя. На чём должно строиться образование

Если мы возьмём историю языка, то обнаружим, что наши предки не говорили "прошлое, настоящее и будущее". Для них существовало лишь прошедшее и наступающее или грядущее, то есть то, что идёт тебе навстречу. Кстати, в старых представлениях "будущее" всегда находилось сзади, а прошлое спереди. Прошлое можно увидеть. Будущее смутно, но просматривается как бы через плечо. Но само представление о будущем возможно только в линейном времени, а современный мир постигаем уже только в идее множественности времён. Для меня будущего нет — есть иное. То, что принципиально не вписывается и невозможно поставить в один ряд с настоящим.

Самое поразительное, что это иное существует вокруг нас и одновременно с нами. В этом смысле говорить нужно не про будущее или прошлое, а про иное, в которое вы попадёте. Нет общего будущего, а есть разные маршруты через разные ИНЫЕ к своему варианту реальности.

Я выбираю это иное, исходя из того, что меня не устраивает, прежде всего в настоящем. И главное, что мне не нравится, — то, что сейчас идёт борьба против человеческого. Как известно, всякая война проходит внутри нас. Все эти гибридные вещи, всё, что сделал постмодернизм, — это исковеркал основания, сделал их ненужными и смешными. Но именно на них базируется идея человека и человеческого.

Мне хотелось бы, чтобы мои внуки жили в обществе, в котором, во-первых, существуют некоторые основания, а во-вторых, важны ценности думанья, сотворения и сопереживания, как неотъемлемые части человеческого в нас.

Думающее общество

"Думание" — когда вы пытаетесь найти ответ на некоторый принципиальный вопрос, который не решается за счёт идеальных форм мышления, а требует чувствования и понимания. К сожалению, сейчас эта способность думать стремительно уменьшается. Сама задача думания просто исключается как ненужное или фантомное. Сохранение в людях способности думать наряду со способностью быть разумным и быть осознанным является для меня сущностью человека и образования.

Образование — это прежде всего сотворение себя по образу и подобию Творца. Это создание образа себя. В этом призвание человека. Оно в каком-то смысле и было поставлено в основание гуманизма в своё время. Человек — единственный из всех существ, которому нет предначертания. Только у людей существует свобода творить и свобода понимать мир. Идея сотворения и есть базовая идея образования.

Сокровенные вопросы

Образованный человек — тот, кто в течение жизни отвечает на 4 вопроса. Примерно каждые 7 лет человек переживает кризис перехода с одной картины мира на другую. Я сам недавно начал переходить из зрелых в старые. И у меня многое поменялось, в том числе и ответы на первые два вопроса.

Первый: "Как в этом мире выжить или как обеспечить себя и семью?"

Сейчас этот вопрос стал наиболее актуальным в связи с тем, что в мире кардинально меняется представление о профессиях. Роботизация приводит не только к появлению новых профессий, но и к сокращению возможностей для человека. Этот вопрос также активно обсуждается специалистами и в сфере образования.

Второй вопрос: "Как жить с другими?" В Украине он сейчас обострён не столько мигрантами, сколько ситуацией с Донбассом. Как нам жить с ним, а ему с нами? Параллельно этот вопрос решается и на всех других уровнях — как жить в семье с другими, в классе, на работе.

Третий вопрос: "Как жить с самим собой?" Научить человека отвечать на этот вопрос — задача воспитательно-образовательная. Любой человек должен уметь работать с собой и пользоваться инструментами "самонаблюдения" и "самоопределения".

А четвёртый вопрос совсем тяжёлый: "Как жить с Богом, если он есть, и как, если его нет?" Если мы принимаем, что Бог есть, ситуация становится немного проще. Хотя бы понимаем, чего не надо делать и как не надо поступать с другими. Но если Бога нет, встаёт вопрос о допустимости поступков моих с другими и их со мной. Если Бога нет, исчезнет ли ответственность у человека, будет ли он думать, что у него нет собственного предназначения?

Надо очень чётко понимать, что образованный человек прежде всего тот, который имеет образ себя и отвечает на базовые вопросы своей жизни. Причём эти важные четыре вопроса никакого отношения не имеют ни к дипломам, ни к учебным программам.

Любой человек должен уметь работать с собой и пользоваться инструментами "самонаблюдения" и "самоопределения"

Однажды, когда я был ещё аспирантом теоретического института, в глубинке России столкнулся с двумя мужиками. Один был слесарь, другой — пожарный. Эта встреча стала одним из самых больших потрясений в моей жизни. Оказалось, что эти простые мужики — одни из самых образованных людей, с которыми я когда-либо сталкивался. У них были не только большие знания и эрудиция, но и целостная картина мира и понимание этики. Когда я приехал, один из них лежал весь в гипсе из-за того, что разнимал пьяную драку, проповедуя ненасилие.

С другой стороны, у меня много друзей профессоров, которые прекрасно эрудированы и обучены, но абсолютно необразованны.

Заказчики образования

Каким станет ребёнок, когда повзрослеет, зависит от того, кто "заказчик" для его образования.

Первый заказчик — сам человек. Его основная цель — понять своё собственное призвание. Поверьте, кроме него самого, это никого не интересует. Разве что очень продвинутых родителей. Они являются вторым заказчиком, которые хотят, по сути, очень простых вещей. От школы — чтобы дети не шлялись по улице и не набирались дурного. И чтобы в итоге их дети сделали успешную карьеру. Так как школа этого сейчас не выполняет, происходит всплеск домашнего образования. Третий заказчик — это города. В связи с тем, что у нас города государственные, то этот заказчик у нас просто исчез. Но во всём мире именно города создавали университеты, готовили городских деятелей. Собственно, горожане — это особая форма мышления и поведения. И к этому надо готовить детей. В Древней Греции, например, Афины, выступали одним из главных заказчиков.

Четвёртый заказчик — государство. У него интерес простой: законопослушный налогоплательщик, способный работать на государство и служить власти.

Пятый заказчик, который на сегодня самый мощный, — это корпорации, которым нужны потребители продуктов, рабочая сила и топ-менеджеры. Для корпораций не нужно, чтобы человек мог иметь свою картину мира. Всякая форма устойчивости мешает смене предметов потребления, поэтому идеал любой технологической подготовки — образование фрагментами.

Шестой заказчик — интеллектуальные элиты. Те, кто имеет представление о будущем общества в этой стране, мире. Элита заинтересована в воспроизводстве себя и появлении интеллигенции, а это возможно, если людей научить "думанию". К сожалению, в Украине нет элиты как группы, и соответственно нет заказа на её создание.

Каждый заказчик передавливает в свою сторону. Корпорации отодвигают государство, которое пока ещё пытается удержаться. Города отстранены. Родители пытаются спасти своих детей сами. Но главное, идея образования как сотворения вообще не обсуждается.

Мифы жизни

Есть люди, которые основывают себя на мнении. Мнение связано с вашим местом в социуме и опирается на миф. Это базовая единица общественного сознания. Если говорить об образовании, то сейчас происходит борьба нескольких мифов: мифа веры, знания и информации. Миф веры в одно время потерял свои позиции и был вытеснен мифом знания. Стали возникать выражения, подчёркивающие важность последнего: "Знание — сила", "Не будешь учиться — станешь дворником". Место человека в социуме определялось по знанию текстов. Сейчас это поголовно заменилось мифом информации. Причём люди почему-то говорят, что информация и знания — одно и то же. Возникли новые выражения: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Везде учат работать с информацией. Одна IT-компания как-то пыталась меня сделать лоббистом. Они говорили, что помогут за счёт своих средств создать программы, в результате которых дети научатся максимально быстро обрабатывать информацию. На мой вопрос: "Зачем?" они ответили: "Ну как же, в нашем обществе это главное". Через час разговора, после того как представитель компании понял, к чему может привести такое "образование", признался, что своим детям он такого не хочет.

Я и мои коллеги, в частности, мой партнёр и соавтор Юрий Чудновский, формируем другой миф. Это миф смыслов. Ведь суть жизни и есть смысл, поэтому суть образования — научиться жить осмысленно с собой и в мире. Это — Массовитет.

Есть люди с точкой зрения. Она возникает у тех, кто имеет картину мира, например, научную или инженерную. Это профессионалы. Профессий, имеющих свою картину мира, совсем немного. Если вы возьмёте эпитеты христианского Бога, то получите почти целый список: Судья, Творец, Архитектор, Целитель, Учитель, Воин, Строитель… Это Университет.

Но есть люди с позицией. На основе принципов, оснований, пределов они способны работать с разными картинами мира и творить новые. Мы это называем Персоналитетом, то есть образованием людей, которые имеют персональное знание себя и миров.

И если это и есть предельное для образования целое, то возникает вопрос, кто может работать с ним, то есть менять начала миров. Как называется такое образование? У меня даже нет слов. Но такое место есть и туда попадают. Например, Сократ. Это и есть уровень человечества. Эти люди способны удерживать совокупность общества как целое.

От самообразования к самоотречению

Образованный человек — тот, кто способен балансировать своими фокусами сознания. Можно говорить о трёх фокусах: сотворении, подготовках к занятию места в социуме или деятельности, научении работать в идеальных пространствах мышления.

"Образование — это прежде всего сотворение себя по образу и подобию. Это создание образа себя. Быть со-творцом Богу в творении мира и себя — призвание человека"

Один фокус — в сотворении и выращивании себя. Это самообразование. Первый этап — окультуривание. Второй этап — самоидентификация или соотнесение себя с обществом. Весь социум состоит из траекторий или дорожек, по которым можно двигаться. Но некоторых не устраивает ни одна из них. Внутреннее призвание требует иного. Вот тогда человек начинает самоопределяться. У нас почему-то всегда отождествляют самоидентичность и самоопределение. Но идентичность существует по отношению к тому, что есть. А вот самоопределение — когда ты принимаешь решение пойти своим путём.

Когда человек решается создать собственную дорожку, начинается процесс самостояния. И если всё же выдерживает давление окружающих, ведь он идёт не по общепринятому пути, то начинается самодвижение.

Итогом становится учение или собственное представление о мире. Необязательно в тексте. У кого-то оно может быть выражено через сад или дом. Для особо неуёмных начинается следующий период — самоотречение, когда человек хочет вернуться к Единому с природой. Раствориться в Целом.

Иногда у некоторых людей возникает новое самоопределение. Например, они встречают любовь или новую идею, начинают жить сначала. Эта возможность является очень важным в размышлении об образовании будущего. Чем больше кругов делает человек в своей жизни, проходя весь путь от самоидентификации к самоопределению, тем больше внутренняя продолжительность и наполненность его жизни.

Ангела Меркель как-то несколько лет назад отметила, что поколение немцев, которое родилось сейчас в Германии, будет жить 120 лет. Биотехнологи утверждают, что и 300–500 лет вообще пустяк. А сегодня осмысленной жизни — вырастить детей, сделать карьеру — хватает лет на 60. Если мы в качестве идеала образования поставим задачу научить людей не просто самоидентификации с социумом, а умению создавать собственные миры, то, конечно, можно на сотню или две сотни лет найти себе занятие.

Не ищите учебные заведения — ищите Учителя

Образованный человек умеет балансировать между пониманием собственного призвания (самоопределения) и своим предназначением, то есть тем, как он может быть полезен социуму. У нас в основном делают акцент на последнем. "Ты будешь лидером", "будешь перестраивать отрасль" — но это лишь назначение. Для этого нужны подготовки — менеджерская или инженерная, например. У нас только их и называют образованием. Здесь я про них говорить не буду. Хотя это важно, но про это много говорят другие. А вот когда человек сотворил новую мысль, семью или новое учение — это призвание. Назначает всегда общество, но призывает только Господь.

Для того чтобы образованному человеку научиться находить этот баланс, в своей жизни ему нужно столкнуться с двумя фигурами — Учителем и Мастером. Мастер — тот, кто делает что-то иное, уникальное, но, как правило, не знает, как объяснить другому, как он это делает. Учитель — тот, кто может и не уметь делать, но способен этому научить.

"Образованный человек умеет балансировать между пониманием собственного призвания и своим предназначением"

Учитель — не тот, кто преподаёт или научает. Учитель — тот, кто открывает дверь в иное или закрывает её, говоря "не ходи туда". Кто-то должен нам открыть эту дверь. Не ищите учебные заведения — ищите Учителя.

Учитель — фигура виртуальная. Все учителя, которых я знаю, были одновременно учениками. Иначе ты превращаешься в преподавателя. А ученик — фигура реальная. При этом учителем, если ты ученик, ты можешь сделать кого угодно. Даже бабушку, которая тебе что-то сказала и ты вдруг воспринял её слова так, что понял, что она сдвинула твоё сознание.

Самонаблюдение и освобождение

Среди базовых умений образованного человека — самонаблюдение. У нас этому не учат. Это базовая технология буддизма — смотреть со стороны на то, что с тобой происходит.

Идея сотворения строится на идее творящей пустоты. Эта техника называется "работой на пустых досках". Поскольку процесс сотворения скачкообразный, то, чтобы не застыть на очередном скачке, нужно уметь отказаться от предыдущего. Для этого существует технология освобождения, которая означает, что вы не просто забыли что-то, а отложили в долгий ящик, чтобы воспользоваться этим, когда возникнет надобность. Образованный человек умеет освобождать место и за счёт этого понимать новое и Иное.

Ученичество как понимание

Кстати, понимание — очень интересная характеристика. У нас почему-то больше концентрируются на изучении мышления. В моей картине мира я различаю эти понятия, соотнося мышление с мужским началом, а понимание — с женским. Для меня мышление — изменение силовое, а понимание — наведение порядка. Грубо говоря, если мужчина справляется с порядками мышления, то женщины с порядками жизни. В этом смысле именно женщина делает будущее. Понимание требует не просто разрушения, а умения переставлять, освобождать и убирать пространство. Поэтому мышление скорее процесс простой и радостный, а вот понимание — сложный и тяжёлый.

Ученичество как понимание — болезненный процесс, потому что оно возможно только тогда, когда ты освобождаешь место для того, чтобы принять в себя то, что скажет Учитель. В этом смысле идеология напихивания знаниями или информацией — совсем не образовательная.

От ЭГО к самости

Когда человек работает на социум, очень важно его Я или Эго. Зато, если вы хотите перейти к самообразованию и сотворению, вам нужно прочистить свое Я до зерна, которое составляет вашу сущность. Вся сложность в том, чтобы научиться различать в себе чужие мнения и знания и своё истинное. Кроме вас самих эту работу, к сожалению, никто не сделает, поэтому умение очищать и прочищать себя до возможности слышать голос Бога и свою самость — одно из самых базовых умений образованного человека.

В моём ином подлинное собеседование людей происходит именно на уровне, когда они открывают друг другу свою самость, а не демонстрируют своё Я. Это единственная возможность войти в собеседование и сотворение. В поэтическом языке, когда говорят о настоящей любви, это называется " от сердца к сердцу". Так и происходит образование.