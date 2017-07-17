В Киеве безопасно купаться только на двух пляжах

На остальных девяти вода не соответствует нормативам

В Киеве рекомендуют купаться только на 2 из 11 столичных пляжей. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает 44.ua.

"Последняя лабораторная проверка установила, что на 2 из 11 столичных пляжей вода соответствует стандартам - это "Вербный" и "Пуща-Водица". На других зонах отдыха купаться не рекомендовано", - сказал Рубан.

Напомним, Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения создал интерактивную карту пляжей, вода в пределах которых не соответствует стандартам микробного загрязнения.