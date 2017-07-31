Нидерладская железная дорога отказывается от "дам и господ"

Компания Nederlandse Spoorwegen, основной железнодорожный оператор Нидерландов, до конца года введет в поездах гендерно нейтральное обращение. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Вместо традиционного обращения "dames en heren" (дамы и господа) будет использоваться фраза "beste reizigers" (уважаемые путешественники).

По словам директора Nederlandse Spoorwegen Рогира ван Бокстела, такие изменения уже давно назрели.

"Это небольшое изменение, но логичное. Персонал наших поездов хочет, чтобы все чувствовали себя желанными у нас. К тому же обращение "дамы и господа" в наши дни уже несколько формальное", – объяснил он.

В компании также отмечают, что новая форма обращения значительно короче предлагаемого варианта "уважаемые дамы и господа, мальчики и девочки, ЛГБТ и все те, у кого есть билет".

В то же время изменения понравились не всем. Лидер ультраправых популистов Герт Вилдерс разозлился, когда узнал о нововведениях.

"Nederlandse Spoorwegen потеряли связь с реальностью. Лучше бы заботились, чтобы поезда приходили вовремя, а не думали о гендерной нейтральности. Безумие", – заявил Вилдерс.

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Ранее сообщалось, что обращение "леди и джентльмены" решили заменить гендерно нейтральным в лондонском метро.