В США появился новый праздник – День Барака Обамы

Но выходной в этот день не назначат

В американском штате Иллинойс с 4 августа 2018 года будут праздновать новый официальный праздник – День Барака Обамы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Брюс Раунер, передает УНИАН со ссылкой на The Hill.

День Барака Обамы будет отмечаться ежегодно в день рождения 44-го президента США.

По словам Раунера, речь не идет о том, чтобы объявить 4 августа выходным. Этот день просто должен быть посвящен признанию заслуг экс-президента и торжествам в его честь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Барак Обама будет бороться с климатическими изменениями

До того как стать президентом Барак Обама исполнял обязанности сенатора от штата Иллинойс (с 1997 по 2004 годы).