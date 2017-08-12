Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах

Фокус начинает цикл "Что я вижу", где будет вникать в суть украинских достопримечательностей. Сегодня мы отправимся на Подолье и узнаем, почему на еврейских надгробиях есть не только львы и единороги, но и серп с молотом

Еврейские местечки-штетлы, так ярко описанные Шолом-Алейхемом и Исааком Бабелем, давно стали легендой. В середине ХХ века Холокост унес в небытие целый мир со своеобразными обычаями, историей, фольклором и собственным языком – настоящая Украинская Атлантида. От исчезнувшей цивилизации остались слова "пасок", "небога", "праска", "шахрай", "рада" и выражение "шляк би тебе трафив" – всё это заимствования из идиш. А ещё – старинные кладбища со вросшими в землю замшелыми стелами-мацевами.

Кладбища – уникальные памятники истории. Они удивляют как древностью (порой встречаются надгробия XVI века), так и тончайшей резьбой по камню.

У туриста, впервые попавшего на древний киркут, обычно возникают два вопроса: как они смогли такое вырезать, и что всё это значит. Даже большинство современных евреев не имеют представления, для чего здесь весь этот "зоопарк" и другая таинственная символика.

В качестве "лабораторного материала" мы используем надгробия (на иврите "мацева", множественное число – "мацевот") кладбища в Сатанове Хмельницкой обл. – одного из самых интересных и древних не только в Украине, но и Восточной Европе в целом. Тут есть мацевы XVI века, но основная масса надгробий датируется от начала XVIII веков до рубежа XVIII-XIX вв. А некоторые примеры мы возьмём из других уголков Подолья – Городка и Мурованных Куриловцев.

Дизайн традиционного еврейского надгробия-мацевы сформировался к началу XVII в. Это плоская плита, оформленная в виде портала. Портал имеет двоякое значение: это и врата в Райский сад, и напоминание о разрушенном Храме. В самом портале размещается эпитафия, а верхняя часть символических врат в большинстве случаев украшается различными изображениями. Здесь напомним, что еврейская традиция запрещала изображать людей, поэтому информация о покойном зачастую зашифровывалась набором символов. Барельефы также отображали представления о загробном мире и выполняли роль своеобразных оберегов.

Лев







Львы – самое распространённое из изображений. Это вполне понятно: лев является символом Иудеи и иудаизма; он же украшает герб Иерусалима. В основном львов изображают попарно, как стражей или как держателей разных корон.

Если же лев один, да ещё и лежит в основе сюжета – с уверенностью на 99% можно утверждать, что здесь похоронен человек по имени Ари (Ариэль) или Лейб. Оба эти имени, одно на иврите, другое на идиш, переводятся как "лев". Для евреев вообще свойственно украшать надгробия изображениями животных, соответствующих имени покойного.

На большинстве старинных мацев лев не особо похож на льва. Что вполне объяснимо: мало кто из резчиков видел это животное не то что в жизни, а хотя бы на приличном рисунке. Изображая царя зверей, резчики пользовались текстами раввинистических книг, где лев описывался как огромная собака с гривой, хвостом с кисточкой и почти человеческим лицом. Отсюда и появились львы, больше похожие на взъерошенных псин. Часто встречаются потрясающие львы с человеческими ликами и печально обвисшими казацкими усами.

Единорог

Бой льва с единорогом – популярный каменный сюжет. Здесь зашифровано ожидание прихода Машиаха, царя-мессии. После смерти легендарного царя Соломона (около 928 г. до н.э.) еврейское государство раскололось на северную и южную части. В южной Иудее оказались колена Иегуды и Биньямина, а оставшиеся десять колен составили население северного царства Израиль. Северяне и южане долго враждовали и вели кровавые междоусобные войны, пока в 721 г. до н.э. ассирийский царь Саргон II не покорил ослабленных междоусобицей северян и не угнал всех его жителей в рабство. С той поры эти десять колен Израиля считаются "утерянными".

Борьба льва (олицетворение Иудеи) и единорога (олицетворение Израиля) напоминает о давней войне Севера и Юга и намекает о будущем приходе Машиаха, после чего это противостояние закончится, 10 утерянных колен найдутся, и еврейский народ опять объединится.

Нередко встречаются и просто единороги, преимущественно мирно отдыхающие. Спящих единорогов традиционно изображали на могилах девушек – здесь они символизируют чистоту и невинность усопшей.

Олень





Если рогатый красавец – центральная фигура барельефа, можно смело судить, что перед вами могила человека по имени Гирш-Цви (то есть, Олень). Также этих животных часто изображали на надгробиях людей по имени Нафтали – так звали основателя одного из колен Израилевых, символом которого является олень. В еврейской традиции это животное также символизирует скорость при исполнении заветов Торы. В частности, в талмудическом трактате "Пиркей Авот" сказано: "Будь быстр как олень в служении Всевышнему". В этом случае изображение оленя символизирует ещё и праведность покойного. Встречается и лань – её часто изображали на могилах девушек.

Заяц





Поголовье куцехвостых ненамного уступает популяции каменных львов и оленей. На первый взгляд, это удивляет, ведь в иудаизме заяц – животное абсолютно некошерное. Но в данном случае речь идёт не о рагу из зайчатины, а о символизме: обыгрывается легендарная заячья трусость. Правда, зайцы символизируют не просто страх, а Страх Божий и трепет перед Небесами, указывая на богобоязненность покойного.

Длинноухие встречаются как сами по себе, так и в различных композициях. Самая распространённая – заяц в когтях у орла. Орёл символизирует Бога, заяц – богобоязненного человека, всё вместе – богобоязненного человека, отдавшего себя в руки Господа. Кроме того, орёл символизируют ангела смерти, уносящего душу усопшего на небеса.

Самый любопытный заячий сюжет – головоломка из трёх бегущих по кругу зверюшек. Такие надгробия – редкость, встречаются только в Сатанове и соседних Городке и Смотриче (всё – Хмельницкая обл.). На первый взгляд, каждый заяц здесь обыкновенный: четыре лапы, куцый хвост, два длинных уха. Но одновременно каждый из зайчиков совершенно безухий — его уши принадлежат соседям!

Сюжет этот – поликонфессиональный. Изначально он появился в древнем буддистском пещерном монастыре Цяньфодун приблизительно в VI в. н.э. Мчащиеся по кругу зайцы в буддистской традиции воплощают бесконечность, бег времени и реинкарнацию души. Кроме того, образованный ушами треугольник символизирует триединство Неба, Земли и Человека. Позже это изображение перекочевало в исламское сакральное искусство, далее – в христианское, где этот символ стал воплощением Святой Троицы. Например, в готическом соборе немецкого Падерборна трое косых украсили одно из окон – "окно трёх зайцев" стало неформальным символом этого города. В иудаизме зайцы символизируют ещё и трёх Праотцов – Авраама, Ицхака и Яакова.

Белка

Из мелких зверушек также популярны грызущие орешки белки. Они символизируют, что покойный всю свою жизнь "грыз" мудрость Торы, чтобы вытащить наружу её сокровенные тайны.

Медведь





Как и другая живность, мишки часто изображаются на могилах тёзок – людей по имени Дов-Бер (Медведь). Медвежьи сюжеты имеют и значение, аналогичное битве льва и единорога – ожидание прихода Машиаха. Встречаются изображения медведей с разъединёнными побегами в лапах: тут ветви символизируют 12 колен Израиля, которые соединятся воедино с приходом Мессии. Впрочем, в некоторых случаях мишка просто символизирует душу усопшего в Райском саду, вдыхающую аромат райских цветов (людей, напомним, изображать запрещалось).

Весьма любопытен сюжет с двумя медведями, несущими огромную гроздь винограда. Это –символическое изображение разведчиков, отправленных в землю Ханаанскую и принесших оттуда гроздь винограда, настолько огромную, что её несли на шесте два человека.

Поначалу этот сюжет получил распространение в христианстве. Здесь первый медведь символизировал Старый Завет и иудаизм, второй – христианство, ну а жердь с виноградом – распятого Христа, объединяющего Старый и Новый Заветы. В еврейской традиции смысл этого сюжета несколько иной: как виноградная гроздь стала символом доли урожая еврейского народа в Земле Обетованной, так же и покойный может рассчитывать на свою долю земли в Эрец Исраэль после прихода Мессии.

Волк

Зачастую этот хищник – центральная фигура барельефа. Последнее вовсе не означает, что покойный был злым и кровожадным, просто его звали Вольф (Волк). Встречаются также волки, держащие в пасти добычу - птиц, ланей или другую мелюзгу. В этом случае они символизируют ангелов смерти, вырвавших душу покойного. Подобный сюжет изображали на могилах людей, умерших насильственной смертью.

Лиса

Как и в сказках, лисица символизирует острый ум покойного. А ещё – душу среди райских кущей. В большинстве случаев вся мелкая живность – лани, зайцы, лисы, олени, птицы - изображаются уткнувшимися носами (клювами) в символические изображения райских кущей, как бы вдыхая аромат цветов. Объяснение простое: согласно талмудических трактатов, души умерших проводят время, наслаждаясь пьянящими ароматами Райского сада. На мацеве на фото сверху от медведя изображены зайцы, снизу – лисы.

Орёл

Туристов удивляют двуглавые орлы, прочно ассоциирующиеся с Россией. Но еврейский орёл не имеет ничего общего ни Московией, ни с Австрийской империей. Да и поселились здесь эти птицы, когда и Московия, и Австрия ещё были дальней заграницей. В данном случае все орлы – что обычные, что двуглавые – символизируют Бога. В случае же "двуглавости" имеем намёк на дуалистическую сущность Божества.

Аист

На иврите эта птица называется "хасида" и имеет один корень с "хасидус" (праведность). Изображение аиста на надгробии как бы намекает на праведность покойного. Аисты встречаются как сами по себе, так и со змеёй в клюве, что символизирует победу добра над злом. Кстати, змеи – тоже частые обитатели каменного зоопарка: они символизируют смерть.

Птицы

Из мелких птиц чаще всего встречаются голуби и горлицы, но бывают и певчие птички. Чаще всего пернатая мелюзга украшает женские надгробия. Символизм здесь понятен: женщина – хранительница семейного гнёздышка. Кроме того, птиц изображали на могилах женщин, носивших имена Фейга или Циппора (птичка). Но встречаются они и на мужских надгробиях. Например, голубь украшает памятники людей, которых звали Иона (голубь).

Руки

Изображения на надгробиях чётко указывают и на происхождение покойного. На многих памятниках можно увидеть изображение сложенных особым образом рук. Таким жестом жрецы Храма ранее благословляли народ. Такое изображение означает, что это могила когена - потомка первосвященника Аарона. Напомним, что по Закону службу в Храме могли выполнять только потомки Аарона (брата Моисея).

На кладбище встречается другой вариант рук – в процессе омовения, или просто рукомойные принадлежности - кувшин, чаша, таз, полотенце. Это могилы левитов: они, как и когены, были служителями Храма, но рангом чуть пониже. Именно левиты во время скитаний пустыней несли Ковчег Завета. В их обязанность также входило сливать воду на руки жрецам во время ритуального омовения – что и зафиксировано на барельефах.

Пятисвечник

Чаще всего (но не всегда) пятисвечник украшает женские надгробия. Он выступает символом женского благочестия – в обязанность женщины входит зажигание свечей на Шабат и праздники.

Звезда Давида

Самый узнаваемый еврейский символ - шестилучевая Звезда Давида. она же Маген Давид. На старой части сатановского кладбища (XVI - XVIII вв.) она практически не встречается: как сугубо еврейский символ звезда получает популярность только со второй половины XIX в.

В Сатанове лишь одно старое надгробие украшено Маген Давидом – могила Авраама-Давида Бабада. Звезду здесь удерживает парочка львов, в центре неё – дата: 5536 год (1774 или 1775 г.). Это одно из самых старых в Восточной Европе надгробий, украшенных шестиконечной звездой. Более того, Маген Давид здесь является центральной фигурой надгробия, что вообще не характерно для XVIII в. Шестилучевая звезда здесь служит не символом еврейства, как на более поздних надгробиях, а своеобразным оберегом, охраняющим душу покойного и само погребение от злых сил.

Советская символика





Если говорить о звёздах-оберегах, то стоит немного отвлечься от Сатанова. Этим летом на противоположном конце Подолья, в посёлке Мурованные Куриловцы (Винницкая обл.) автор обнаружил традиционные еврейские надгробия, вызвавшие ажиотаж среди специалистов в области некрополистики. Могилу некой Сары бат р. Шмуель (Сары дочери раввина Шмуеля) по фамилии Хаселева, умершей в 1937 г., украшает пятиконечная коммунистическая звезда! Рядом обнаружилась ещё одна "звездная могила" того же периода.

И уж совсем сенсация в области еврейской некрополистики – на том же кладбище стоит абсолютно традиционная мацева, но украшенная серпом и молотом! Она тоже относится к 1930-м. Серпасто-молоткастый памятник тоже принадлежит женщине, о чём свидетельствует надпись "женщина важная" (остальная часть надписи скрыта землёй и барвинком). Формулировка "женщина важная" – классическое начало традиционной женской эпитафии, начиная с древнейших времён.

Откуда такая страсть к коммунистической символике? Объяснение кроется как в дате (1937 г.), так и в географии Мурованных Куриловцев (на самой границе с тогдашним королевством Румыния). На 1937 г. приходится пик первой в СССР государственной антисемитской кампании. В этих условиях местному еврею легко было загреметь в ГУЛАГ, а то и под расстрел как "румынскому шпиону". Отсюда и столь демонстративная лояльность. В этом случае что звёзды, что серп и молот тоже играли роль оберегов – правда, не столько для мёртвых, сколько для живых.