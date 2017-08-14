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Главная » Общество » Подо льдами Антарктиды обнаружили 91 новый вулкан

Подо льдами Антарктиды обнаружили 91 новый вулкан

Подо льдами Антарктиды обнаружили 91 новый вулкан
Фото: popmech.ru

Извержение обнаруженных вулканов растопит лед изнутри и может повлечь за собой кардинальные экологические изменения

14.08.17 159
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Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили крупнейший на Земле вулканический массив. Он находится под слоем льда длиной 2 километра в западной части Антарктиды. Об этом сообщает Популярная механика.

Высочайший из обнаруженных вулканов может сравниться с Эйгером (горной вершиной в Бернских Альпах, почти 4 000 метров над уровнем моря).

Ранее считалось, что в регионе подо льдом находятся лишь 47 вулканов. Ученые проанализировали данные, полученные при помощи специальных радаров, и сравнили их со спутниковыми снимками региона и геологическими данными других исследований. В результате специалисты обнаружили ранее неизвестный подледный вулканический массив.

Ученые предполагают, что извержение обнаруженных подледных вулканов может и не достичь поверхности, однако это растопит лед изнутри – и может повлечь за собой кардинальные экологические изменения в Антарктиде. Как сообщил британской газете Guardian Роберт Бингэм (Robert Bingham), один из авторов исследования, что бы ни вызывало таяние льда (а вулканическое извержение точно к этому приведет), оно ускорит сток льда в море.

Пока неизвестно, насколько активны данные вулканы, какова вероятность их извержения. Однако, по словам Бингэма, в последнее время наблюдается настораживающая тенденция: вулканическая активность повышается в регионах, потерявших свой ледниковый покров совсем недавно (например, в Исландии и на Аляске). Предполагается, что это происходит потому, что в отсутствие слоев льда вулканы освобождаются из-под давления и становятся более активными.

То же самое возможно и в западной части Антарктиды, где серьезное потепление, вызванное климатическими изменениями, уже начало воздействовать на ледяной покров. Если все пойдет по вышеописанному сценарию, это приведет к бо́льшим повышениям уровня воды, которые влияют на океаны планеты.

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