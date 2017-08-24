Украинский сувенир. Как Самчиковская роспись может стать современным символом страны

Фокус отправился в этнографическую экспедицию, чтобы узнать больше о народном самоцвете, способном стать одним из символов страны, а пока рискующем остаться без будущего

Чем известна Украина за границей? Вышиванкой, салом, борщом. Избито и шаблонно. Чем ещё мы можем рассказать миру о себе? Своей текилы, как в Мексике, или Эйфелевой башни, как во Франции, у нас нет. Зато есть самобытное искусство. В частности, рос­пись. У большинства на слуху петриковская, но в стране есть несколько региональных — не таких раскрученных, но от этого не менее интересных. Одна из них самчиковская, которая родилась в одноимённом селе Хмельницкой области. Уникальность её в том, что сегодня на всю Украину только четыре мастера пишут в этой технике.

Конкурентка петриковки

250 км латаной дороги приводят из Киева в Самчики — большое село на 500 дворов, где живут около 2000 жителей. Здесь весьма прогрессивно. Селяне любят Facebook и привыкли к туристам. Каждые выходные сюда приезжают большими компаниями жители других городов, чтобы посетить местный музей-имение. Его заложил в начале XVIII века поляк Ян Самюэль Холецкий. Сегодня в одноэтажном дворце и прилегающем к нему парке на 18,8 га регулярно проводят свадебные церемонии, фотосессии и снимают фильмы.

Французский парк — идеально выстриженные кусты, газоны. Дальше "китайский дом" — двухэтажное здание с крышей, как у пагоды.

— Это наши выставочные залы. На втором этаже работы взрослых, на первом проводим детские выставки, — эхо тут же разносит слова художника Михаила Юзвука по небольшому пустому залу с белыми стенами.

На них пестрят яркие цветочные полотна. Каждое со своим индивидуальным фантастическим сюжетом, но одинаковыми техническими и композиционными элементами. Их объединяет единый стиль — самчиковка.

— Ей свойственна угловатость, из-за которой роспись часто называют колючей. Неуклюжесть и крупнота дают колорит и народность. Цвета в основном яркие, сочные. Иногда рисунки наносятся на фон, но преимущественно основа белая — чтобы гармонировало со стеной в доме, — рассматривает собственные работы невысокий пожилой художник. Его зовут Александр Пажимский. Ему 80 лет. Он считается корифеем современной самчиковки.

Вернуть самобытность. Сергей Касьянов уверен, что самчиковская роспись поможет вернуть украинский колорит в народное искусство

Картины в этом стиле не перепутаешь ни с чем. По-народному незамысловаты технически, однако сложны композиционно. Акцент сосредоточен в центре — сюжет картины развивается из середины полотна. Например, родовое дерево, по обе стороны которого петушок и курочка, а у корней пышные розы и писанки. Углы при этом остаются пустыми. Свободного пространства в законченном полотне достаточно, поэтому даже с большим количеством крупных ярких элементов оно не перегружено. Ничто не теряется. Один фрагмент — логичное дополнение и продолжение другого.

Основной мотив картин растительный. На каждой есть цветок, веточка или дерево. На отдельных изображён бравый казак или опечаленная девушка. Вокруг них бутоны, лепестки и листья.

По словам мастеров, в росписи сочетаются элементы других видов искусства — резьбы, гончарства и музыки. Роспись не может стоять отдельно от них. Идеи у людей едины, но один выражает их через песни, другой — в керамике.

Петриковка рафинированная. На какую картину ни посмотришь, кажется, что это один автор рисовал. Всё идентично. А у нас этого не скажешь

Есть чёткая символика элементов, цветов и композиции. Нет обычного рисунка. Каждый должен быть содержательным. Изображения часто сильно стилизованы. Иногда сразу понятно, что перед тобой, например, конь, а иногда нет. Такая особенность, по мнению Виктора Раковского, руководителя самчиковской детской художественной школы традиционного народного искусства, относит корни самчиковки к трипольской культуре.

— Главное отличие от петриковки в том, что тут всё более геометрично, крупно. Такое изображение проще переносить на ковёр. В петриковской росписи много мелких круглых и тонких элементов. С ними ткачам очень сложно, — сравнивает Александр Пажимский. — Петриковка рафинированная. На какую картину ни посмотришь, кажется, что это один автор рисовал. Всё идентично. А у нас этого не скажешь. Каждая композиция выдержана в народном стиле. Но при этом передаёт мировоззрение автора.

Пажимский довольно ревностно относится к петриковке, поскольку та более популярна и широко распространена, а самчиковка — нет. Отсюда художественный и социальный вызов, конкуренция, желание, чтобы его дело стало таким же известным.

Символизм благополучия. Курочки и крупные гроздья ягод рядом с родовым деревом олицетворяют полноту семейной жизни

Кстати, конкуренция народных росписей — момент любопытный. В советский период в Петриковке работала сувенирная фабрика. На ней изготавливали те самые чёрные шкатулки, ложки, тарелки, которые у многих стояли дома возле сервизов "на особый случай". Производство было масштабным, мастерам приходилось работать много. Сельские дети, которые учились в школе держать кисточку и отрабатывали первые мазки, видели перспективу: после художественного училища мес­то на фабрике обеспечено. По сути именно государственная поддержка и промышленное производство спровоцировали преемственность для петриковской росписи. Это позволило ей остаться на плаву.

Фабрику в Петриковке разобрали в 2011 году. С тех пор 500 человек остались на самообеспечении. Каждый сам ищет заказы и покупателей.

В Самчиках народное художество индустрия не подхватила. Как следствие, самобытная роспись не нашла такого масштабного практического применения и популярности.

— Какая историческая основа у этой росписи? — обращаюсь к Пажимскому.

— В 1960-х года у нас было объединение любителей искусства "Просвит", куда входили творческие люди, в том числе и самодеятельные художники. Мы начали рисовать, но потом поняли, что все не могут быть Репиными, Шишкиными и Левченко. Начали искать своё течение. Обратились к народному творчеству.

Наши предки разрисовывали дома, предметы домашнего быта. В Северинах, север нашего района (Староконстантиновский район Хмельницкой области. — Фокус) мы нашли сундук и домашнюю роспись. Начали делать зарисовки оттуда, потом перевели их в станковую живопись, — не спеша вспоминает художник.

Он не знает мастеров самчиковки, которые начали работать до него. Не увидел упоминаний их имён и в местных музеях. Посему в Самчиках принято считать: с Александра Пажимского началась современная история забытой росписи.

Народная уникальность. Богатство цветовой гаммы отсылает к многообразию украинской идентичности

"Детям должны рассказывать про связь с природой, про наше народное творчество"

Пажимский родился в семье поляка и украинки. Его родители не имели никакого отношения к искусству. Самому же Александру нравилось рисовать с самого детства. Он долго искал своё направление. Окончил Львовскую академию искусств. Но нашёл себя лишь в зрелом возрасте. Примерно в 40 лет мужчина окончательно определился: главная любовь — народное художество. Ездил по сёлам в округе, искал примеры росписи на коврах и сундуках, заимствовал оттуда элементы, технику, а затем переносил на свои картины. Так на какое-то время забытая самчиковка ожила в работах художника.

Больше всего Александру Матвеевичу нравится создавать полотна с историческим уклоном — портреты гетманов и казаков, скачущих на лошадях. Любимый персонаж — казак Мамай.

— Меня вдохновляет история. Люблю краеведение, работаю над ретроспективой типологичных интерьеров XIX столетия этого дворца (в Самчиках. – Фокус), люблю водить экскурсии. Это всё творчество, — утверждает Александр Пажимский.

Что примечательно: в своей мастерской, которая, к слову, размещается в одной из комнат имения, — самой маленькой, невзрачной, с позеленевшими стенами, но при этом не теряющей своего уюта и рабочей атмосферы, художник пишет картины с актуальным на сегодня сюжетом. Например, "Юрий Заступник". Персонаж взят с иконы, но творчески самобытен. Бравый молодец на коне, типичный былинный герой, пронзает своим копьём двуглавого орла. Последний — символ, нынче не нуждающийся в трактовке. Или "Онемела Украина" — на ней опечаленная девушка, на лице которой читается, что она переживает очень нелёгкий период в жизни.

Вопрос украинской идентичности для Пажимского крайне важен. Он апеллирует к национальному элементу и в работах, и в суждениях.

— Жильё должно быть обставлено украинским, тогда там украинский дух. Когда другие цвета, чужестранные изделия, у человека уже другие мысли, идеи. Это не типологично для украинца. Нужно учить молодёжь украинству, всему народному. Особенно в сёлах, где закрываются школы. Этого не должно быть. Детям должны рассказывать про связь с природой, про наше народное творчество, а не преподавать японское оригами. Например, изучение петриковки стало элементом учебной программы в Днепропетровской области. Я хотел бы, чтобы и у нас было то же самое.

Мир автора. Каждая композиция выдержана в народном стиле, но при этом передаёт колорит мировоззрения автора

Мы теряем вышивку. Раньше было 100 народных швов, а сколько осталось? У нас нет народной одежды, есть лишь глупая стилизация. Когда всё делается одинаковым, теряется колорит, изначальная задумка идентичности, — рассуждает художник, сидя в зале самчиковского дворца, который он сам же и обставил.

Сегодня Александр Пажимский официально — старший научный сотрудник историко-культурного заповедника "Самчики". Неофициально — главный мастер самчиковки. Все молодые художники учились у него.

— Художник должен быть самобытным. Если повторяет другого, он уже не художник, — настаивает Александр Матвеевич.

Из дальнобойщика в художники

Сергей Касьянов примкнул к художественной компании позже всех и, как признаётся, чисто случайно.

— Я работал продавцом, мельником, дальнобойщиком. В 2010 году прихватило сердце, и понял, что ездить больше не могу. Сидел дома, занимался бытовыми делами. Однажды ко мне зашёл Виктор Раковский. Он уже был директором нашей художественной школы. "Пойдём к нам работать", —говорит. А я кисточку с детства в руках не держал. Я? Куда? "Научишься", — убедил меня Витя.

У Украины большая потребность в качественном сувенире. Запрос есть и у крупных корпораций, посольств, и у рядовых граждан, которые часто не знают, что подарить друзьям, живущим за границей

Сначала я учил резьбе по дереву. Что интересно, учились у меня в основном девочки. Мальчикам в этом деле не хватает усидчивости, они более активные.

Через два года подошёл к тому, чтобы попробовать роспись. Сложно было взять в руки кисть. Никогда не думал, что буду рисовать.

Сперва были какие-то эскизы, потом начал копировать работы Пажимского. У меня и сегодня, если обратить внимание, картины похожи на его стиль. У Михаила Юзвука и Виктора Раковского всё-таки свой стиль, — немного смущаясь, рассказывает Сергей.

Помимо картин, он нашёл применение самчиковке в проекте "Военно-полевой арт". Мужчина расписывает цветами гильзы, коробки от снарядов, элементы боеприпасов. Распространяясь по стране, они тоже популяризируют роспись южной Волыни.

Казацкий дух. На картинах часто показаны приключения казака Мамая

Однако, по мнению Касьянова, это не тот масштаб, которого она заслуживает.

— Есть проблема. Дети занимаются росписью только в школе. Заканчивая её, забрасывают рисование, потому что тут нет для него практического применения. Продавать картины и сувениры сегодня сложно. Нужно наладить рынок сбыта, а в селе это не каждый может.

Вот и получается, что молодые мастера не появляются. А взрослых нас всего четверо, — рассматривая рисунки учеников, вздыхает Сергей Касьянов.

Как народное сделать модным

Популяризацией самчиковки занялся киевский социальный проект UAmaze. Его руководитель Ирина Чиркова, много лет проработавшая в маркетинге, год назад увидела в ней перспективу.

— Эта роспись современна в цветовых и сюжетных решениях. Если петриковке нужно отойти от чёрного фона и использовать больше модных цветов, то тут ничего менять не нужно. Самчиковская роспись самобытна и при этом полностью попадает в сегодняшние тренды. Она может быть модной. Её легко использовать в одежде, аксессуарах, сувенирах. Кстати, у Украины сейчас большая потребность в качественном сувенире. Запрос есть и у крупных корпораций, посольств, и у рядовых граждан, которые часто не знают, что подарить друзьям, живущим за границей, — утверждает Ирина.

Чтобы народное стало модным, в первую очередь должно стать больше художников, владеющих техникой. UAmaze собирает людей, которые научатся мастерству в Самчиках. Когда в стране станет не 4, а 104 мастера, когда крупные угловатые цветы появятся в интерьерах, на платьях, свитшотах, на рабочих столах компьютеров, тогда они смогут стать новым современным символом страны с народными корнями.