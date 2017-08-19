NASA рассчитывает получать кислород из марсианской атмосферы

В NASA хотят заняться созданием почти земной атмосферы на Марсе, чтобы обезопасить будущих колонизаторов от радиации. Об этом сообщает Tehnot.

"Миссия Mars 2020 Rover, которая состоится через несколько лет, планирует изучить этот вопрос и проверить возможность получения кислорода на месте – из атмосферы Красной планеты. Если этот проект будет успешным, то рано или поздно планету можно будет терраформировать и сделать красный Марс – зеленым и голубым", – говорится в сообщении.

В атмосфере Марса 0,13% кислорода, 95,32% углекислого газа, 2,7% азота, 1,6% аргона, тогда как в земной – 78% азота и 21% кислорода. Поэтому эксперимент NASA подтвердит или опровергнет возможность терраформирования.

В числе других этапов планируется (на далекую перспективу) создание магнитного щита вокруг Марса, бомбардировки поверхности ледяными кометами и астероидами (радикальный вариант – термоядерными бомбами), а также забрасывание микробов, которые со временем начнут вырабатывать кислород. Разумеется, это растянется на тысячи лет, однако потенциально это возможно.