Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » NASA рассчитывает получать кислород из марсианской атмосферы
NASA рассчитывает получать кислород из марсианской атмосферы
Марс / Фото: geographyblog.eu

NASA рассчитывает получать кислород из марсианской атмосферы

 Эксперимент начнется во время миссии Mars 2020 Rover

19.08.17 15
000

В NASA хотят заняться созданием почти земной атмосферы на Марсе, чтобы обезопасить будущих колонизаторов от радиации. Об этом сообщает Tehnot.

"Миссия Mars 2020 Rover, которая состоится через несколько лет, планирует изучить этот вопрос и проверить возможность получения кислорода на месте – из атмосферы Красной планеты. Если этот проект будет успешным, то рано или поздно планету можно будет терраформировать и сделать красный Марс – зеленым и голубым", – говорится в сообщении.

В атмосфере Марса 0,13% кислорода, 95,32% углекислого газа, 2,7% азота, 1,6% аргона, тогда как в земной – 78% азота и 21% кислорода. Поэтому эксперимент NASA подтвердит или опровергнет возможность терраформирования.

В числе других этапов планируется (на далекую перспективу) создание магнитного щита вокруг Марса, бомбардировки поверхности ледяными кометами и астероидами (радикальный вариант – термоядерными бомбами), а также забрасывание микробов, которые со временем начнут вырабатывать кислород. Разумеется, это растянется на тысячи лет, однако потенциально это возможно.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Гигантский астероид приближается к ЗемлеКосмический грузовик Dragon прибыл на МКСNASA показало, как выглядит разорванная галактика‍

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 35268
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 9045
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5331
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7722
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4472
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6590
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2903
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 2579 / 5385
  2. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 1244 / 1334
  3. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 1201 / 2025
  4. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 995 / 1058
  5. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 595 / 694
  6. Горбулин: Новые санкции США приведут экономику России к коллапсу 526 / 603
  7. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 502 / 25791
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 24 / 5385
  2. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 14 / 1058
  3. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 6 / 2025
  4. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 6 / 1334
  5. В Украине отмечают День пасечника 5 / 99
  6. За фигурой Бэнкси может стоять основатель Massive Attack, - СМИ 3 / 412
  7. Горбулин: Новые санкции США приведут экономику России к коллапсу 3 / 603
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.