Ученые воссоздали рецепт клея неандертальцев

Группа исследователей из Лейденского университета, используя исключительно инструменты и материалы, доступные 200 000 лет назад воссоздала рецепт клея, который использовали неандертальцы. Об этом пишет Популярная механика.

Клей неандертальцев полностью отличается от современной версии и сделан по большей части из дёгтя. Чтобы сделать дёготь, неандертальцам, скорее всего, приходилось использовать процесс сухой дистилляции, то есть сжигать в костре березовую или дубовую кору, получая газы, которые конденсируются в дёготь.

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Ученые взяли полоски березовой коры и закопали их под горячими углями от костра, в результате получив достаточно дёгтя, чтобы сделать небольшой инструмент. С помощью более сложных процессов можно было получить и больше дёгтя, но в таких количествах его никогда не обнаруживали на стоянках неандертальцев.