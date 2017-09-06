Орнитологи из Венского университета выяснили, что какаду Гоффина способны делать орудия (делать крюк из проволоки и, наоборот, разгибать согнутую проволоку) чтобы достать пищу из труднодоступного места. При этом, в отличие от других птиц, у какаду Гоффина в природе нет опыта обращения с подобными предметами. Они не сгибают ветки, чтобы свить гнездо и обычно не делают изогнутые орудия, чтобы с их помощью достать еду. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B, передает N+1.

Какаду Гоффина (Cacatua goffiniana) обитают в тропических лесах на островах Танимбар, расположенных недалеко от Новой Гвинеи. Они селятся в дуплах деревьев и кормятся в основном семенами. До сих пор орнитологи не видели, как какаду делали и пользовались орудиями, чтобы достать пищу. Но, как выяснили авторы исследования в своих предыдущих работах, в неволе C. goffiniana подбирали палочки нужной длины, чтобы дотянуться до еды и научились открывать замки на коробке, в которой были их любимые орехи. Обнаружилось, что птицы обладают самоконтролем – они успешно участвовали в аналоге зефирного эксперимента и смогли не есть лакомство почти полторы минуты, чтобы обменять его на еще более вкусное.

В новом исследовании орнитологи решили проверить, смогут ли какаду Гоффина решить задачу, как достать лакомство с помощью проволочного крюка. Ранее похожие эксперименты проводили с участием новокаледонских воронов (Corvus moneduloides) и грачей (Corvus frugilegus) и они успешно решали задачу. Но позже оказалось, что вороны, живущие в естественных условиях, делают орудия из согнутых веток, а грачи, делая гнезда, кладут в них согнутые ветки. Поэтому было непонятно, то ли птицы, которые участвовали в когнитивных экспериментах и делали орудия, унаследовали это умение, то ли догадались сами, то ли роль сыграли оба фактора.

Поэтому авторы новой статьи сначала долго наблюдали за какаду Гоффина, живущими в природе, и не заметили, чтобы птицы сгибали или разгибали ветки и делали из них орудия. И потом ученые провели эксперименты с участием 13 птиц, выращенных в неволе. Исследователи особо отмечают, что до начала исследований эти какаду не сталкивались с гибкими материалами и не использовали согнутые из проволоки крючки.

Орнитологи сконструировали два эксперимента – на сгибание проволоки, и обратный, на ее разгибание. Во время экспериментов птицы должны были достать орех кешью либо из высокой вертикальной, либо из длинной горизонтальной прозрачной трубки. Чтобы они могли дотянуться до лакомства, птицам предложили на выбор одинаковые по цвету и длине нитку и проволоку. В эксперименте на сгибание проволоки птицам, чтобы достать орех из вертикальной трубки, нужно было сделать на конце проволоки крюк. В эксперименте на разгибание проволоки, чтобы достать орех из горизонтальной трубки какаду нужно было разогнуть согнутую проволоку и вытолкнуть орех наружу.

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До начала какаду познакомили с экспериментальными устройствами и позволили к ним привыкнуть. Затем птиц разделили на две группы — экспериментальную, состоящую из семи птиц, и контрольную, в которой было шесть какаду. Птиц в экспериментальной группе перед началом тестов познакомили с готовыми орудиями и показали, как они действуют. Птиц из контрольной группы оставили в неведении.

Оказалось, что ни один из какаду не сумел решить задачу на сгибание проволоки с первой попытки. Но после нескольких попыток, три птицы все же научились доставать орех из вертикальной трубки. Две из них были из экспериментальной, "подготовленной" группы и одна — из контрольной группы. В эксперименте на разгибание проволоки ни одна из птиц также не смогла достать орех сразу. Но после нескольких неудачных попыток три какаду (все из экспериментальной группы) смогли выталкивать орех из трубки. Одна из птиц успешно прошла оба эксперимента.

Goffin cockatoo uses tools from N+1 on Vimeo.

"Учитывая то, что только несколько птиц научились решать одну из задач, и то, что каждая решала их разными способами, мы предполагаем, что какаду придумывали, как достать орех, самостоятельно, а не пользовались врожденными навыками. Так что наши результаты показывают, что, по-видимому, для того, чтобы сделать крюк из проволоки, птицам не нужно обладать наследственной предрасположенностью к изготовлению орудий, или уметь делать гнезда из прутьев…", – объясняет ведущий автор исследования Алиса Ауэрсперг из Венского университета.

Исследователи добавляют, что для решения обеих задач птицам, вероятно, был нужен сенсомоторный контроль, поведенческая гибкость и умение быстро учиться.

Ранее исследователи выяснили, что попугаи ваза научились использовать камни особой формы в качестве жерновов. С их помощью птицы дробят раковины моллюсков, необходимые им, как источник кальция.