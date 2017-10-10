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Главная » Общество » По следам снежного человека. Как украинский криптозоолог Анатолий Сидоренко йети искал
По следам снежного человека. Как украинский криптозоолог Анатолий Сидоренко йети искал
Фото: Марина Чернышева

По следам снежного человека. Как украинский криптозоолог Анатолий Сидоренко йети искал

История человека, который всю жизнь идёт за своей идеей, невзирая на то, как её воспринимают остальные

Любовь Сидоренко - 10.10.17 158
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В 1954 году английская газета Daily Mail организовала первую экспедицию по поиску снежного человека в Гималаях. Объект своего исследования её участники не нашли, но в монастырях Пангбоче и Кхимджунг обнаружили скальпы и мумифицированные кисти рук существа, напоминающего человека. Крупные учёные-анатомы — Теидзо Огава из Японии, Джордж Агоджино из США, изучив их фотографии, пришли к выводу: останки принадлежат существу, которое больше всего напоминает неандертальца.

Современные учёные скептически относятся к возможности существования снежного человека. Академик Аркадий Мигдал приводит мнение известного океанолога (не называя его имени): "Очень хочется верить, но нет оснований". Слова "нет оснований" означают, что вопрос изучался, но пока нет доказательств. Это и есть формула научного подхода: "хочется верить", но раз "нет оснований", то надо от этой веры отказаться".

В настоящее время нет ни одного представителя вида, живущего в неволе, не найден скелет или шкура. Тем не менее якобы имеются волосы, отпечатки следов и несколько десятков фотографий, видеозаписей (плохого качества) и аудиозаписей. Достоверность этих свидетельств под сомнением. Долгое время одним из наиболее убедительных доказательств считался короткий фильм, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в Северной Калифорнии. На плёнке, как утверждалось, запечатлена самка снежного человека. Однако в 2002-м, после смерти Рэя Уоллеса, для которого была сделана эта съёмка, появились свидетельства его родственников и знакомых, рассказавших (впрочем, без предъявления каких-либо вещественных доказательств), что вся история с "американским йети" была от начала и до конца сфальсифицирована; сорокасантиметровые "следы йети" делались искусственными формами, а киносъёмка — постановочный эпизод с человеком в специально сшитом костюме обезьяны.

Сне́жный челове́к (йети, сасквоч, энжей, авдошка, алмасты) — легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли. Его существование на текущий момент не подтверждено. Согласно "Википедии" — это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее к отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времён

Джон Биндернейджел, канадский специалист в области дикой природы, написал на своём сайте: "Биологи дикой природы вроде меня рассматривают следы как доказательства присутствия в данном районе медведей, оленей, волков и других животных. Следы являются более важным доказательством присутствия вида в регионе, чем эпизодические появления самого животного. Я убеждён, что йети это существующее животное, которое заслуживает изучения, как и любое крупное млекопитающее. Лично меня больше интересует вопрос, как оно зимует в холодных регионах Северной Америки, чем дискуссии о том, существует ли оно на самом деле".

***

Это история человека, который всю жизнь идёт за своей идеей, невзирая на то, как её воспринимают остальные. О том, как можно получать удовольствие от занятия, на первый взгляд кажущееся безумным.

Краматорчанин Анатолий Сидоренко окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина. По образованию — археолог, основной вид деятельности — мелкое предпринимательство. Однако, пожалуй, главное занятие его жизни — изучение природы снежного человека. Это увлечение длится уже почти 40 лет. Анатолий сотрудничал с Южно-Калифорнийским университетом и Discovery. По возвращении из своей последней экспедиции криптозоолог поделился с Фокусом её результатами и своими наблюдениями за годы изучения в целом.

Косички шайтана 

2 августа завершила работу очередная Международная украинско-британская научно-исследовательская экспедиция. Она уже 31-я в моём послужном списке. Команда — это кандидат биологических наук Григорий Панченко (Ганновер — Харьков), доктор астрономических наук Кристофер Кларк (Эдинбург), биолог, руководитель Зоологического центра Ричард Фримэн (Эксет), профессиональный охотник Дэвид Арчер (Лондон), психолог Жаклин Тонкс (графство Девон) и ваш покорный слуга археолог, криптозоолог. Работали две недели на Северном Кавказе, территории Кабардино-Балкарии в РФ.

Наши цели и методы традиционны. Мы собираем абсолютно все данные (от опроса очевидцев и фольклорных данных до следов, отпечатков пальцев, остатков пищи в пещерах) о существовании на Северном Кавказе реликтовых гоминоидов или того, что в популярной терминологии называется "снежный человек". "Алмасты", как ещё говорят местные жители. Очень ценны актуальные сведения о поведении, особенностях обитания, расселении, сезонных и физиологических особенностях, половом составе популяции. Идеальный результат, конечно, — найти труп или прирученную особь, но с последним мы несколько опоздали — судя по рассказам очевидцев, существо подкармливали или оно жило у кого-то 30–50 лет назад.

Жители гор. На Кавказе люди единодушны: искать надо было раньше, лет 40–50 назад, когда эта популяция была ещё многочисленна 

Поскольку гоняться за кем-то неизвестным по горам занятие малоперспективное, мы применяем давно выбранную тактику — поиск костных останков, которые никуда не спешат убежать от исследователя. Для этого концентрируем внимание на местах схода снежных лавин и русел горных ручьёв, куда вода и снег сносят трупы и кости своих жертв. Кроме этого, обязательно просматриваем и зачищаем горные пещеры, гроты, где кости могут лежать столетиями. В других условиях в дикой природе гор останки не сохраняются: их или оперативно съедают падальщики — шакалы, медведи, грифы, стервятники, или перемалывает в пыль движение камней и селевые потоки.

Очень эффективны ночные наблюдения. Малоприятно, тяжело, скучно, страшновато, холодно или мокро. Ставим камеры ночной съёмки. Правда, если в зарубежном театре исследований они позволяют запечатлеть, например, тасманийского сумчатого тигра или редких тропических кошек, то у нас результаты несколько скромнее. Не могу же я назвать успехом тот факт, что в прошлую экспедицию 2013 года алмасты снял и унёс одну из камер, мало заботясь, что она стоит приличных денег.

В целом наши результаты таковы: полтора десятка ценных очевидцев, которые пополнили картину географии и поведения изучаемого существа. Они дали новые даты, точки наблюдения, особенности поведенческих реакций.

Повезло запечатлеть косички, заплетённые алмасты в гривах четырёх лошадей. Причём две из них, судя по всему, встретились с одним и тем же "парикмахером". Животные принадлежат разным хозяевам, но паслись на одном и том же нагорье. По словам владельцев, косички появились ночью, за 2—4 дня до нашего приезда. "Шайтан плетёт", — говорят они.

Это петли из волос, скрученные пряди, косички с приплетённой прядью говорят, во-первых, о высоких кинематических способностях кисти гоминоида, а во-вторых, о его определённом психическом развитии. Ведь человек с умственной отсталостью и ребёнок не могут завязывать узлы. У психически больного узлы бессистемные, витиеватые. Алмасты может как завязывать, так и развязывать узлы, но как-то не по-человечески. В прошлую экспедицию мы нашли небольшую арку из сплетённой травы, ещё ранее — лёжки из сплетённого камыша в нескольких пещерах. В этом году получили информацию о существе, соединившем верхушки молодых сосёнок в подобие шалашика. Ещё видели узлы на растущей молодой кукурузе — такого мы тоже ранее не встречали.

Следов не было. Сейчас в горах сухо, грязи нет, а на траве следы не остаются.

Жители гор. На Кавказе люди единодушны: искать надо было раньше, лет 40–50 назад, когда эта популяция была ещё многочисленна 

Искать надо было раньше

Жители Кавказа относятся к существованию алмасты по-разному, как и у нас. Кто-то не верит. Кто видел, тот знает. Не все рассказывают, конечно. У тамошних мусульман это считается плохой приметой. Как и у тибетцев, монголов, удэгейцев…

В этом году за 15 дней мы опросили 15 человек. Они описали разные случаи.

— Мой двоюродный брат-спортсмен 35-летний Тимур Хамизов видел алмасты в июле 2001-го или 2002 года. Он живёт в посёлке Малка, а работал на ферме через реку. Как-то вечером уже в темноте шёл домой. Чтобы не идти далеко в обход через мост, решил отправиться через реку вброд. Тимур разделся, перешёл Малку с вещами в руках и уже хотел одеваться, когда увидел, что кто-то тоже переходит реку. Причём идёт там, где глубоко. Брат закричал: "Там глубоко!" Потом увидел, что это не человек. Смотрит — а тот, как шкаф, плечи широкие — с наших два, это особенно поразило. Очень высокий — где Тимуру по пояс было, тому по колено. Голова острая, сидит на плечах без шеи. Цвет чёрный.

После того как Тимур крикнул, он развернулся и побежал. Но не поперёк реки, а вдоль неё, и бежал против течения. Брат сильно испугался, схватил одежду и понёсся в село. Он нёсся до тех пор, пока на улице знакомые ребята не окликнули: "Ты чего раздетый бежишь?" Он только тогда опомнился и оделся. В первый раз увидел алмасты и очень сильно испугался, притом что парень крепкий. С тех пор ночью один старается не ходить там, — рассказал мне 30-летний сельхозрабочий Салим Хамизов.

Кязым Курданов, 59-летний пенсионер, говорит, что раньше алмасты часто приходили прямо в сёла. 30 лет назад он видел существо в собственном огороде.

— Мы с мужиками собрались праздновать Новый год. Зарезали бычка, водки взяли, но обращаю внимание — ещё не выпили ни капли! Был у нас друг по прозвищу Беленький. Он старше меня и поэтому должен был быть тамадой. Время идёт, а я смотрю — Беленького нет. Пошёл его искать. Вижу — стоит в огороде возле забора из сетки-рабицы, а по ту сторону — алмасты, и Беленький с ней о чём-то разговаривает. Существо выглядело, как обычная балкарская женщина, даже одето в женскую одежду. Лицо кругловатое. Волосы на голове объёмные, как у Анжелы Дэвис.

"Повезло запечатлеть косички, заплетённые алмасты в гривах четырёх лошадей. Причём две из них, судя по всему, встретились с одним и тем же "парикмахером"

Я подошёл к Беленькому и спрашиваю: "О чём ты с ней разговариваешь?" Она тут же исчезла, я даже не понял куда, а друг ничего не ответил, в дом ушёл, — вспоминает Кязым.

В основном на Кавказе люди единодушны: искать надо было раньше, лет 40–50 назад, когда эта популяция была ещё многочисленна.

— Сейчас совсем не осталось, — утверждают местные.

2–3 встречи на село в год это маловато. 20 лет назад отмечалось больше групповых наблюдений — видели семьи, женщину с детёнышем и даже группу из 5–8 особей. В последние годы есть сообщения только о единичных гоминоидах (в том числе и детях), преимущественно самцах. Они стали редко приходить в сёла, где теперь излишне шумно.

На сокращение популяции снежного человека повлияло множество факторов. Во-первых, из-за активного перемещения народов в XX веке (войны, миграции) происходит изменение вирусного фона. Каждые новые "пришельцы" несут новые болезни, против которых у йети нет иммунитета. Во-вторых, раньше население подкармливало их. Сейчас уже нет. Плюс с появлением огнестрельного оружия многих перебили. Шумные и агрессивные люди загнали алмасты в самые глухие ущелья, где мало пищи, — копытных перебили, сусликов вытравили. За счёт этого стало меньше диких птиц, а растения на равнинах являются скорее пищей для огромных стад скота.

И, наконец, заражена болезне­творными бактериями вода в реках. Это же относится и к речной рыбе, которую ест йети. То есть причина вымирания — разрушительное влияние человека на окружающую природу. Алмасты остались там, где мало людей.

Крупные популяции реликтовых гоминоидов ещё есть в Центральной Азии (Афганистане, Северном Пакистане, Северной Индии), своеобразный обезьяноподобный орангпендек ещё живёт в Индонезии, бигфут — в США. Сибирь большая. Места для поисков достаточно. А вот в Карпатах осталась одна-две семьи, не более. Эта локальная популяция обречена.

На Кавказе же считают, что от алмасты надо держаться подальше. С ними связывают так много несчастных случаев, что с этим приходится соглашаться.

"А кто это у вас в багажнике?"

Всё началось давно — в студенческие годы, почти 40 лет назад. Хотелось открыть одну из тайн Земли, узнать что-то новое и неизвестное, облагодетельствовать человечество, которое в этом особо и не нуждалось. Обыкновенные юношеские чувства, как и положено в 19 лет.

Тогда что-то увидел, впечатлился. Потом стало злить, что не можем найти скелет или хотя бы череп и нет нормальной фототехники, чтобы его запечатлеть. Следы, лёжки, пещеры, отпечатки пальцев, волосы находили, но хочется новых результатов. Это как у Дон Жуана: "Самая лучшая женщина — новая".

Впервые на плёнке. Самый известный кадр из фильма Гимлина-Паттерсона 1967 года, в котором запечатлели самку снежного человека 

Был ли скепсис в отношении существования? Конечно. И не только у меня. Когда без толку много лет гоняешься за кем-то неуловимым, приходит разочарование и усталость. Слава богу, он вовремя появлялся, как чёрт из коробочки. То бросал камни в моего товарища Григория Панченко, то бегал мимо меня, как наскипидаренный. Скепсис быстро улетучился. В этом году было одно личное наблюдение, но оно более расстроило, чем обрадовало. Ну, бежал себе в темноте вдоль зарослей облепихи, никого не трогал. Сначала в одну сторону, затем в другую. Ни заснять не успели, ни следов не осталось. Толку ноль. Вот когда он брал приманку и оставлял отпечатки пальцев или вынимал сусликов из капканов — это было куда более информативно.

Часто спрашивают, почему главная цель каждой экспедиции — не найти. Вот поймаем, и что потом делать? Везти в Украину через пропускной пункт "Гоптовка"?

— А кто это у вас в багажнике? А документы на него есть? А как насчёт контрабанды? — заглянет в машину пограничник.

Существо желательно изучать в природе, а не отстреливать или ловить его.

Пока нам достаточно следов и следовых дорожек, остатков пищи и экскрементов, опросов местных жителей. Нормальные отношения с ними, полновесные свидетельские показания — половина успеха работы любой экспедиции.

Почему изучать важно и невыгодно

В международном масштабе криптозоология (наука о тайных животных. — Фокус) развита слабо. Есть страны, где эта наука родилась, но по ряду причин не получила развития, например Франция. Есть страны, где есть, кому бегать, и есть, кому изучать, вроде США. Есть страны, где есть, кому бегать, но изучать можно только по особому разрешению, — это Китай. Есть страны, где он бегает, но изучать нельзя, и даже сделанное вами фото принадлежит государству — это Непал. В бывшем СССР, несмотря на противодействия КГБ и партверхушки ЦК КПСС, криптозоология получила отличный старт и сделала хорошие заделы. В Украине имеется пара хороших специалистов, но нет денег. В РФ примерно так же. У нас всё на голом энтузиазме, за собственный или партнёрский счёт. Хорошая группа работает в Великобритании, с ней мы и сдружились, ездим вместе. В чём-то сильнее они, в чём-то мы.

"В целом на Кавказе считают, что от алмасты надо держаться подальше. С ними связывают так много несчастных случаев, что с этим приходится соглашаться"

Почему изучать природу снежного человека важно и почему нужно воспринимать это серьёзно? Во-первых, на мой взгляд, без этого невозможно полностью правильно понять эволюцию самого человека разумного. Во-вторых, можно получить практический материал о том, как современным людям усовершенствоваться. Алмасты прекрасно переносит холод, кислородное голодание, у него изумительный КПД по отношению к потребляемой пище.

Однако, я полагаю, подобные изу­чения не всем выгодны. Придётся переписывать тысячи, если не более, диссертаций, пересматривать кардинальные вопросы антропогенеза. Для многих учёных это крах их научной карьеры. Так же, как в 1990-х, когда закрывались десятки институтов и сотни кафедр истории КПСС, тонны дорогостоящей макулатуры пошли на свалку, а мэтры идеологии пошли в челночники. Это крайне малоприятно и для церкви. Хотя мусульманство и буддизм вполне находят объяснения этому существу и их доктринам это не противоречит.

Сегодня мы условно говорим о реликтовых гоминоидах — легендарных человекообразных существах. Предположительно — это крупные австралопитековые, вроде австралопитека Бойса или австралопитека робустуса. Это не люди! Подчёркиваю, это существа эволюционно более примитивные.

Вместо послесловия

О чём мечтает человек, который так много времени и сил потратил на то, чтобы идти по следам легендарного существа? Об определённом признании, о том, чтобы окружающие тоже поверили в его реальность и относились к нему так же серьёзно, как к существованию редкого вида обезьян или тигров. В свою очередь, у общества уверенность появится только после того, как оно увидит конкретные доказательства.

Нужно понимать, что на рельсы классической науки криптозоология в ближайшее время не станет. Следовательно, Анатолий Сидоренко, его коллеги по экспедиции и остальные любители невероятного своими поисками будут отвечать на вопросы, волнующие пока исключительно их. А там, кто знает — возможно, однажды они найдут что-то, что перевернёт мировое восприятие дикого человека.

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