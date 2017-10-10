По следам снежного человека. Как украинский криптозоолог Анатолий Сидоренко йети искал

История человека, который всю жизнь идёт за своей идеей, невзирая на то, как её воспринимают остальные

В 1954 году английская газета Daily Mail организовала первую экспедицию по поиску снежного человека в Гималаях. Объект своего исследования её участники не нашли, но в монастырях Пангбоче и Кхимджунг обнаружили скальпы и мумифицированные кисти рук существа, напоминающего человека. Крупные учёные-анатомы — Теидзо Огава из Японии, Джордж Агоджино из США, изучив их фотографии, пришли к выводу: останки принадлежат существу, которое больше всего напоминает неандертальца.

Современные учёные скептически относятся к возможности существования снежного человека. Академик Аркадий Мигдал приводит мнение известного океанолога (не называя его имени): "Очень хочется верить, но нет оснований". Слова "нет оснований" означают, что вопрос изучался, но пока нет доказательств. Это и есть формула научного подхода: "хочется верить", но раз "нет оснований", то надо от этой веры отказаться".

В настоящее время нет ни одного представителя вида, живущего в неволе, не найден скелет или шкура. Тем не менее якобы имеются волосы, отпечатки следов и несколько десятков фотографий, видеозаписей (плохого качества) и аудиозаписей. Достоверность этих свидетельств под сомнением. Долгое время одним из наиболее убедительных доказательств считался короткий фильм, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в Северной Калифорнии. На плёнке, как утверждалось, запечатлена самка снежного человека. Однако в 2002-м, после смерти Рэя Уоллеса, для которого была сделана эта съёмка, появились свидетельства его родственников и знакомых, рассказавших (впрочем, без предъявления каких-либо вещественных доказательств), что вся история с "американским йети" была от начала и до конца сфальсифицирована; сорокасантиметровые "следы йети" делались искусственными формами, а киносъёмка — постановочный эпизод с человеком в специально сшитом костюме обезьяны.

Сне́жный челове́к (йети, сасквоч, энжей, авдошка, алмасты) — легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли. Его существование на текущий момент не подтверждено. Согласно "Википедии" — это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее к отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времён

Джон Биндернейджел, канадский специалист в области дикой природы, написал на своём сайте: "Биологи дикой природы вроде меня рассматривают следы как доказательства присутствия в данном районе медведей, оленей, волков и других животных. Следы являются более важным доказательством присутствия вида в регионе, чем эпизодические появления самого животного. Я убеждён, что йети это существующее животное, которое заслуживает изучения, как и любое крупное млекопитающее. Лично меня больше интересует вопрос, как оно зимует в холодных регионах Северной Америки, чем дискуссии о том, существует ли оно на самом деле".

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Это история человека, который всю жизнь идёт за своей идеей, невзирая на то, как её воспринимают остальные. О том, как можно получать удовольствие от занятия, на первый взгляд кажущееся безумным.

Краматорчанин Анатолий Сидоренко окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина. По образованию — археолог, основной вид деятельности — мелкое предпринимательство. Однако, пожалуй, главное занятие его жизни — изучение природы снежного человека. Это увлечение длится уже почти 40 лет. Анатолий сотрудничал с Южно-Калифорнийским университетом и Discovery. По возвращении из своей последней экспедиции криптозоолог поделился с Фокусом её результатами и своими наблюдениями за годы изучения в целом.

Косички шайтана

2 августа завершила работу очередная Международная украинско-британская научно-исследовательская экспедиция. Она уже 31-я в моём послужном списке. Команда — это кандидат биологических наук Григорий Панченко (Ганновер — Харьков), доктор астрономических наук Кристофер Кларк (Эдинбург), биолог, руководитель Зоологического центра Ричард Фримэн (Эксет), профессиональный охотник Дэвид Арчер (Лондон), психолог Жаклин Тонкс (графство Девон) и ваш покорный слуга археолог, криптозоолог. Работали две недели на Северном Кавказе, территории Кабардино-Балкарии в РФ.

Наши цели и методы традиционны. Мы собираем абсолютно все данные (от опроса очевидцев и фольклорных данных до следов, отпечатков пальцев, остатков пищи в пещерах) о существовании на Северном Кавказе реликтовых гоминоидов или того, что в популярной терминологии называется "снежный человек". "Алмасты", как ещё говорят местные жители. Очень ценны актуальные сведения о поведении, особенностях обитания, расселении, сезонных и физиологических особенностях, половом составе популяции. Идеальный результат, конечно, — найти труп или прирученную особь, но с последним мы несколько опоздали — судя по рассказам очевидцев, существо подкармливали или оно жило у кого-то 30–50 лет назад.

Жители гор. На Кавказе люди единодушны: искать надо было раньше, лет 40–50 назад, когда эта популяция была ещё многочисленна

Поскольку гоняться за кем-то неизвестным по горам занятие малоперспективное, мы применяем давно выбранную тактику — поиск костных останков, которые никуда не спешат убежать от исследователя. Для этого концентрируем внимание на местах схода снежных лавин и русел горных ручьёв, куда вода и снег сносят трупы и кости своих жертв. Кроме этого, обязательно просматриваем и зачищаем горные пещеры, гроты, где кости могут лежать столетиями. В других условиях в дикой природе гор останки не сохраняются: их или оперативно съедают падальщики — шакалы, медведи, грифы, стервятники, или перемалывает в пыль движение камней и селевые потоки.

Очень эффективны ночные наблюдения. Малоприятно, тяжело, скучно, страшновато, холодно или мокро. Ставим камеры ночной съёмки. Правда, если в зарубежном театре исследований они позволяют запечатлеть, например, тасманийского сумчатого тигра или редких тропических кошек, то у нас результаты несколько скромнее. Не могу же я назвать успехом тот факт, что в прошлую экспедицию 2013 года алмасты снял и унёс одну из камер, мало заботясь, что она стоит приличных денег.

В целом наши результаты таковы: полтора десятка ценных очевидцев, которые пополнили картину географии и поведения изучаемого существа. Они дали новые даты, точки наблюдения, особенности поведенческих реакций.

Повезло запечатлеть косички, заплетённые алмасты в гривах четырёх лошадей. Причём две из них, судя по всему, встретились с одним и тем же "парикмахером". Животные принадлежат разным хозяевам, но паслись на одном и том же нагорье. По словам владельцев, косички появились ночью, за 2—4 дня до нашего приезда. "Шайтан плетёт", — говорят они.

Это петли из волос, скрученные пряди, косички с приплетённой прядью говорят, во-первых, о высоких кинематических способностях кисти гоминоида, а во-вторых, о его определённом психическом развитии. Ведь человек с умственной отсталостью и ребёнок не могут завязывать узлы. У психически больного узлы бессистемные, витиеватые. Алмасты может как завязывать, так и развязывать узлы, но как-то не по-человечески. В прошлую экспедицию мы нашли небольшую арку из сплетённой травы, ещё ранее — лёжки из сплетённого камыша в нескольких пещерах. В этом году получили информацию о существе, соединившем верхушки молодых сосёнок в подобие шалашика. Ещё видели узлы на растущей молодой кукурузе — такого мы тоже ранее не встречали.

Следов не было. Сейчас в горах сухо, грязи нет, а на траве следы не остаются.

Жители гор. На Кавказе люди единодушны: искать надо было раньше, лет 40–50 назад, когда эта популяция была ещё многочисленна

Искать надо было раньше

Жители Кавказа относятся к существованию алмасты по-разному, как и у нас. Кто-то не верит. Кто видел, тот знает. Не все рассказывают, конечно. У тамошних мусульман это считается плохой приметой. Как и у тибетцев, монголов, удэгейцев…

В этом году за 15 дней мы опросили 15 человек. Они описали разные случаи.

— Мой двоюродный брат-спортсмен 35-летний Тимур Хамизов видел алмасты в июле 2001-го или 2002 года. Он живёт в посёлке Малка, а работал на ферме через реку. Как-то вечером уже в темноте шёл домой. Чтобы не идти далеко в обход через мост, решил отправиться через реку вброд. Тимур разделся, перешёл Малку с вещами в руках и уже хотел одеваться, когда увидел, что кто-то тоже переходит реку. Причём идёт там, где глубоко. Брат закричал: "Там глубоко!" Потом увидел, что это не человек. Смотрит — а тот, как шкаф, плечи широкие — с наших два, это особенно поразило. Очень высокий — где Тимуру по пояс было, тому по колено. Голова острая, сидит на плечах без шеи. Цвет чёрный.

После того как Тимур крикнул, он развернулся и побежал. Но не поперёк реки, а вдоль неё, и бежал против течения. Брат сильно испугался, схватил одежду и понёсся в село. Он нёсся до тех пор, пока на улице знакомые ребята не окликнули: "Ты чего раздетый бежишь?" Он только тогда опомнился и оделся. В первый раз увидел алмасты и очень сильно испугался, притом что парень крепкий. С тех пор ночью один старается не ходить там, — рассказал мне 30-летний сельхозрабочий Салим Хамизов.

Кязым Курданов, 59-летний пенсионер, говорит, что раньше алмасты часто приходили прямо в сёла. 30 лет назад он видел существо в собственном огороде.

— Мы с мужиками собрались праздновать Новый год. Зарезали бычка, водки взяли, но обращаю внимание — ещё не выпили ни капли! Был у нас друг по прозвищу Беленький. Он старше меня и поэтому должен был быть тамадой. Время идёт, а я смотрю — Беленького нет. Пошёл его искать. Вижу — стоит в огороде возле забора из сетки-рабицы, а по ту сторону — алмасты, и Беленький с ней о чём-то разговаривает. Существо выглядело, как обычная балкарская женщина, даже одето в женскую одежду. Лицо кругловатое. Волосы на голове объёмные, как у Анжелы Дэвис.

"Повезло запечатлеть косички, заплетённые алмасты в гривах четырёх лошадей. Причём две из них, судя по всему, встретились с одним и тем же "парикмахером"

Я подошёл к Беленькому и спрашиваю: "О чём ты с ней разговариваешь?" Она тут же исчезла, я даже не понял куда, а друг ничего не ответил, в дом ушёл, — вспоминает Кязым.

В основном на Кавказе люди единодушны: искать надо было раньше, лет 40–50 назад, когда эта популяция была ещё многочисленна.

— Сейчас совсем не осталось, — утверждают местные.

2–3 встречи на село в год это маловато. 20 лет назад отмечалось больше групповых наблюдений — видели семьи, женщину с детёнышем и даже группу из 5–8 особей. В последние годы есть сообщения только о единичных гоминоидах (в том числе и детях), преимущественно самцах. Они стали редко приходить в сёла, где теперь излишне шумно.

На сокращение популяции снежного человека повлияло множество факторов. Во-первых, из-за активного перемещения народов в XX веке (войны, миграции) происходит изменение вирусного фона. Каждые новые "пришельцы" несут новые болезни, против которых у йети нет иммунитета. Во-вторых, раньше население подкармливало их. Сейчас уже нет. Плюс с появлением огнестрельного оружия многих перебили. Шумные и агрессивные люди загнали алмасты в самые глухие ущелья, где мало пищи, — копытных перебили, сусликов вытравили. За счёт этого стало меньше диких птиц, а растения на равнинах являются скорее пищей для огромных стад скота.

И, наконец, заражена болезне­творными бактериями вода в реках. Это же относится и к речной рыбе, которую ест йети. То есть причина вымирания — разрушительное влияние человека на окружающую природу. Алмасты остались там, где мало людей.

Крупные популяции реликтовых гоминоидов ещё есть в Центральной Азии (Афганистане, Северном Пакистане, Северной Индии), своеобразный обезьяноподобный орангпендек ещё живёт в Индонезии, бигфут — в США. Сибирь большая. Места для поисков достаточно. А вот в Карпатах осталась одна-две семьи, не более. Эта локальная популяция обречена.

На Кавказе же считают, что от алмасты надо держаться подальше. С ними связывают так много несчастных случаев, что с этим приходится соглашаться.

"А кто это у вас в багажнике?"

Всё началось давно — в студенческие годы, почти 40 лет назад. Хотелось открыть одну из тайн Земли, узнать что-то новое и неизвестное, облагодетельствовать человечество, которое в этом особо и не нуждалось. Обыкновенные юношеские чувства, как и положено в 19 лет.

Тогда что-то увидел, впечатлился. Потом стало злить, что не можем найти скелет или хотя бы череп и нет нормальной фототехники, чтобы его запечатлеть. Следы, лёжки, пещеры, отпечатки пальцев, волосы находили, но хочется новых результатов. Это как у Дон Жуана: "Самая лучшая женщина — новая".

Впервые на плёнке. Самый известный кадр из фильма Гимлина-Паттерсона 1967 года, в котором запечатлели самку снежного человека

Был ли скепсис в отношении существования? Конечно. И не только у меня. Когда без толку много лет гоняешься за кем-то неуловимым, приходит разочарование и усталость. Слава богу, он вовремя появлялся, как чёрт из коробочки. То бросал камни в моего товарища Григория Панченко, то бегал мимо меня, как наскипидаренный. Скепсис быстро улетучился. В этом году было одно личное наблюдение, но оно более расстроило, чем обрадовало. Ну, бежал себе в темноте вдоль зарослей облепихи, никого не трогал. Сначала в одну сторону, затем в другую. Ни заснять не успели, ни следов не осталось. Толку ноль. Вот когда он брал приманку и оставлял отпечатки пальцев или вынимал сусликов из капканов — это было куда более информативно.

Часто спрашивают, почему главная цель каждой экспедиции — не найти. Вот поймаем, и что потом делать? Везти в Украину через пропускной пункт "Гоптовка"?

— А кто это у вас в багажнике? А документы на него есть? А как насчёт контрабанды? — заглянет в машину пограничник.

Существо желательно изучать в природе, а не отстреливать или ловить его.

Пока нам достаточно следов и следовых дорожек, остатков пищи и экскрементов, опросов местных жителей. Нормальные отношения с ними, полновесные свидетельские показания — половина успеха работы любой экспедиции.

Почему изучать важно и невыгодно

В международном масштабе криптозоология (наука о тайных животных. — Фокус) развита слабо. Есть страны, где эта наука родилась, но по ряду причин не получила развития, например Франция. Есть страны, где есть, кому бегать, и есть, кому изучать, вроде США. Есть страны, где есть, кому бегать, но изучать можно только по особому разрешению, — это Китай. Есть страны, где он бегает, но изучать нельзя, и даже сделанное вами фото принадлежит государству — это Непал. В бывшем СССР, несмотря на противодействия КГБ и партверхушки ЦК КПСС, криптозоология получила отличный старт и сделала хорошие заделы. В Украине имеется пара хороших специалистов, но нет денег. В РФ примерно так же. У нас всё на голом энтузиазме, за собственный или партнёрский счёт. Хорошая группа работает в Великобритании, с ней мы и сдружились, ездим вместе. В чём-то сильнее они, в чём-то мы.

"В целом на Кавказе считают, что от алмасты надо держаться подальше. С ними связывают так много несчастных случаев, что с этим приходится соглашаться"

Почему изучать природу снежного человека важно и почему нужно воспринимать это серьёзно? Во-первых, на мой взгляд, без этого невозможно полностью правильно понять эволюцию самого человека разумного. Во-вторых, можно получить практический материал о том, как современным людям усовершенствоваться. Алмасты прекрасно переносит холод, кислородное голодание, у него изумительный КПД по отношению к потребляемой пище.

Однако, я полагаю, подобные изу­чения не всем выгодны. Придётся переписывать тысячи, если не более, диссертаций, пересматривать кардинальные вопросы антропогенеза. Для многих учёных это крах их научной карьеры. Так же, как в 1990-х, когда закрывались десятки институтов и сотни кафедр истории КПСС, тонны дорогостоящей макулатуры пошли на свалку, а мэтры идеологии пошли в челночники. Это крайне малоприятно и для церкви. Хотя мусульманство и буддизм вполне находят объяснения этому существу и их доктринам это не противоречит.

Сегодня мы условно говорим о реликтовых гоминоидах — легендарных человекообразных существах. Предположительно — это крупные австралопитековые, вроде австралопитека Бойса или австралопитека робустуса. Это не люди! Подчёркиваю, это существа эволюционно более примитивные.

Вместо послесловия

О чём мечтает человек, который так много времени и сил потратил на то, чтобы идти по следам легендарного существа? Об определённом признании, о том, чтобы окружающие тоже поверили в его реальность и относились к нему так же серьёзно, как к существованию редкого вида обезьян или тигров. В свою очередь, у общества уверенность появится только после того, как оно увидит конкретные доказательства.

Нужно понимать, что на рельсы классической науки криптозоология в ближайшее время не станет. Следовательно, Анатолий Сидоренко, его коллеги по экспедиции и остальные любители невероятного своими поисками будут отвечать на вопросы, волнующие пока исключительно их. А там, кто знает — возможно, однажды они найдут что-то, что перевернёт мировое восприятие дикого человека.