Во французском городе Байе открыли мемориальную доску с именами всех репортеров, погибших в 2016-2017 годах, в том числе журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева-Боровик.

В церемонии открытия стелы приняли участие родственники и коллеги погибших журналистов.

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"Эта ежегодная церемония проходит уже 9 лет в мемориальном комплексе, который растянулся на полкилометра между кладбищем, где похоронены участники высадки союзников, и музеем Нормандской битвы. Открыли его мэрия Байе и международная организация "Репортеры без границ" в 2008 году. Я рассказывала о том, каким был Шеремет. И о том, что расследование убийства по сути заморожено, а последняя пресс-конференция с отчетом о расследовании была в феврале", - написала она.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").