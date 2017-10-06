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Главная » Общество » Фото, видео Во Франции на мемориале погибшим журналистам появилось имя Павла Шеремета

Фото, видео Во Франции на мемориале погибшим журналистам появилось имя Павла Шеремета

<span class="label red">Фото, видео</span> Во Франции на мемориале погибшим журналистам появилось имя Павла Шеремета
Фото: facebook.com/sevgil.musaieva

В городе Байе открыли мемориальную доску с именами всех погибших в 2016-2017 годах репортеров 

06.10.17 15
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Во французском городе Байе открыли мемориальную доску с именами всех репортеров, погибших в 2016-2017 годах, в том числе журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева-Боровик.

В церемонии открытия стелы приняли участие родственники и коллеги погибших журналистов.

"Эта ежегодная церемония проходит уже 9 лет в мемориальном комплексе, который растянулся на полкилометра между кладбищем, где похоронены участники высадки союзников, и музеем Нормандской битвы. Открыли его мэрия Байе и международная организация "Репортеры без границ" в 2008 году. Я рассказывала о том, каким был Шеремет. И о том, что расследование убийства по сути заморожено, а последняя пресс-конференция с отчетом о расследовании была в феврале", - написала она. 

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

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