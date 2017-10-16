Другие ученые с этим не согласны

Ученые заявили о том, что супервулкан в Йеллоустоне может проснуться уже в ближайшие несколько десятков, а не сотен лет, как предполагалось ранее. Об этом сообщает dt.ua со ссылкой на National Geographic.

В ходе исследования ученые изучили ископаемые остатки вулканического пепла и установили, что последнее извержение произошло после того, как в резервуар под кальдерой попали два свежих прилива магмы. Это означает, что процессы, которые формируют магматический пузырь, происходят гораздо быстрее, чем предполагалось.

"Страшно представить, как мало времени нужно для того, чтобы спящий вулкан оказался на грани извержения", – заявила одна из авторов доклада Ханна Шамлу.

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Вместе с тем, сотрудник Йеллоустонской вулканической обсерватории Майкл Поланд сомневается в выводах ученых. По его словам, возможность резкого роста активности кальдеры исключена.

"Постоянно случается что-то интересное. Но мы не видели ничего такого, что заставило бы нас думать, что описанные в исследовании магматические процессы действительно имеют место", — рассказал Поланд.