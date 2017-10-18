Как получить пенсии украинским заробитчанам

Они будут иметь право на получение пенсии в Украине, если платили достаточные взносы в Пенсионный фонд

В Пенсионном фонде рассказали, что будет с пенсиями украинцев, которые работают за рубежом, после принятия пенсионной реформы.

Глава ПФУ Алексей Зарудный в эфире "1+1" заявил, что они будут иметь право на получение пенсии в Украине, если платили достаточные взносы в Пенсионный фонд.

"Те, у кого есть стаж согласно украинскому законодательству, кто платил достаточные взносы в Пенсионный фонд, те будут иметь право на получение пенсии в Украине. В том числе и те, кто работал за рубежом. Кстати, нововведение, которое предусмотрено законом, - это возможность, когда, например, человек работал за рубежом, оплатить эти периоды (2004-2010 годы) и восстановить право на получение пенсии", - заявил Зарудный.

"Платить не за все годы, а только те, когда человек работал за рубежом, чтобы восстановить свой страховой стаж. Минимальный взнос по минимальной зарплате - сегодня это 704 гривен в месяц с коэффициентом 2. То есть за месяц - 1400 гривен ", - сообщил он.

Также, по его словам, те, кто уже получает пенсию по выслуге лет, и в дальнейшем будут ее получать.

"Более того, те, кто уже приобрел право на пенсию по выслуге лет, могут им воспользоваться в любой момент в будущем. То есть, те люди, которые эти пенсии заработали, будут их получать. А новые пенсионеры будут получать выплаты по новому закону. Также пенсионеры, которые работают, ранее получали 85% пенсии, а с 1 октября - в полном объеме, то есть 100% ", - добавил Зарудный.

Напомним, Гройсман хочет отдать деньги украинских пенсионеров иностранным фондам.