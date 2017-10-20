Принятие медицинской реформы в Украине заблокировано

Трое народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект, которым заблокировали принятую вчера Верховной Радой медицинскую реформу.
Об этом сообщает UBR.
Речь идет о зарегистрированном проекте постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 19 октября 2017 о принятии в целом проекта Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".
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Его внесли три депутата: Шурма Игорь Михайлович, Папиев Михаил Николаевич (оба – Оппозиционный блок) и Мусий Олег Степанович (внефракционный).
Таким образом, принятая вчера 240 голосами медицинская реформа оказалась заблокирована. До рассмотрения поданного проекта постановления спикер парламента Андрей Парубий не имеет права подписывать принятый закон.
Напомним, финансирование медицины в Украине увеличится с 25 до 85 млрд грн.