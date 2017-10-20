Новогодние праздники в Киеве пройдут в неоновых цветах

С 19 декабря 2017 до 14 января 2018 года в столице пройдут новогодне-рождественские праздники в рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Развлекательная программа будет проходить на трех локациях - Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде.

"Организаторы стремятся создать романтический европейский зимний городок с сохранением украинских традиций празднования. Для создания дизайна избраны гирлянды нового образца Neo Neon. Особенность такой гирлянды в оснащении многофункциональным контроллером, который позволяет выбирать один из нескольких светодинамических цветов. Таким образом, цвет елки ежедневно будет меняться, а в новогоднюю ночь она заиграет всеми цветами", - говорится в сообщении.

Для декора новогодней елки будут использованы "холодные фонтаны" - креативные изделия из иллюминации. Елку украсят тысячи фонарей различной формы, игрушки будут оснащены внутренним устройством света. Впервые игрушки на елке будут подсвечены. За елкой будет особая инсталляция - имитация "звездного неба" с 33-х км гирлянды.

Все локации зимнего городка будут тематически объединены красками неонового света - его территорию украшат 80 км иллюминации. Также будет обустроены крытые и комфортные зоны вдоль линии фуд-корта (2500 кв. м), которые будут защищать посетителей от осадков. Изменится и расположения фуд-кортов - они будут размещены импровизированными кварталами, в каждом из которых посетители смогут попробовать особые блюда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину

Сцену оснастят современным качественным звуком, светом, тематическими спецэффектами. На территории зимнего городка планируют обустроить Wi-Fi покрытие.