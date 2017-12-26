Школьники выложили в Интернет видео, на котором Григорий Штейн называет боевиков "ДНР" "наколотыми бандитами"

Школьники в оккупированном Донецке фактически сдали спецслужбам боевиков учителя и основателя одного из лучших в городе лицея "Коллеж" Григория Штейна. Об этом сообщает ОстроВ.

"Донос состоялся в виде выложенной в Интернет подпольной записи, на которой известный педагог-новатор пытается донести до школьников, что установившаяся на оккупированной части Донецкой области власть является властью бандитских формирований", - отмечается в сообщении.

На видео слышно, как Штейн назвал "бандитскими" военные формирования в Донецке.

"А здесь сколько бандитских формирований! И наколотые, которые идут ... Этих ребят заставили снять автоматы, теперь они ходят свободные ", - заявил преподаватель.

Он также обвинил Россию в предательстве Украины.

"Не мы пришли забирать чью-то землю, а нас пришли забирать! Если президент крупнейшей страны заявляет, что "мне стоит пустить несколько крылатых ракет, и от Киева останется только пустое место". Это Россия передала!", - подчеркнул.

В свою очередь, ученики во время дискуссии приводили самые известные штампы российской пропаганды как факты.