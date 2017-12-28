Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Тест Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка
<span class="label red">Тест</span> Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка
.

Тест Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка

Пройдя тест Фокуса, вы сможете проверить свою способность распознавать фейки, тиражируемые СМИ, и убедитесь, что им бывает далеко до сюрреалистических сюжетов, которые иногда подбрасывает жизнь

Алексей Батурин - 28.12.17 94
000
1
из 10
Усама бен Ладен смотрел мультфильмы про барашка Шона
ПравдаНеправда
1
из 10
Усама бен Ладен смотрел мультфильмы про барашка Шона
. ЦРУ опубликовало архив файлов, найденных в убежище Усамы бен Ладена в Абботтабаде. На компьютере основателя «Аль-Каиды» нашли художественные и документальные фильмы, в том числе конспирологический — о том, что американское правительство организовало теракт 11 сентября 2001 года. Кроме того, на жёстком диске обнаружили мультфильмы про Уоллеса и Громита, Тома и Джерри, барашка Шона и Вуди Вудпекера.
2
из 10
Вице-спикер Госдумы попросил прощения у крымчан
ПравдаНеправда
2
из 10
Вице-спикер Госдумы попросил прощения у крымчан
. В марте, выступая в Севастополе на митинге по поводу третьей годовщины «крымской весны», вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой заявил следующее: «Когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, у нас, не скрою, была тревога, понравится ли вам в России. И если что-то было не так, простите нас». Правда, ни о каком раскаянии речи не шло. «Спасибо вам, потому что благодаря вам Севастополь и Крым вернулись домой, а Россия обрела новый этап своей истории, когда стране больше никто не сможет указывать, как ей жить», — добавил Толстой.
3
из 10
В Антарктике под слоем пингвиньего гуано нашли 118-летнюю картину
ПравдаНеправда
3
из 10
В Антарктике под слоем пингвиньего гуано нашли 118-летнюю картину
. В июне сотрудники Новозеландского фонда наследия Антарктики восстановили акварельный набросок, обнаруженный в хижине на мысу Адэр под слоем пыли и пингвиньих экскрементов. Реставратор фонда Джозефина Бергмарк-Химинес рассказала, что картина, написанная британским полярным исследователем Эдвардом Уилсоном, датирована 1899 годом.
4
из 10
Каннибала разоблачили из-за потери телефона, в котором хранились фото с расчленёнкой
ПравдаНеправда
4
из 10
Каннибала разоблачили из-за потери телефона, в котором хранились фото с расчленёнкой
. В сентябре в Краснодаре дорожный рабочий нашёл телефон, в котором обнаружились страшные фотографии: мужчина позировал с отрубленной человеческой головой и рукой. Телефон отнесли в полицию и по номеру сим-карты быстро установили владельца — 35-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что он и его супруга убили и съели как минимум двух человек, сами подозреваемые заявили, что на их счету не менее 30 жертв.
5
из 10
Зелёный код в заставке «Матрицы» оказался кулинарным рецептом
ПравдаНеправда
5
из 10
Зелёный код в заставке «Матрицы» оказался кулинарным рецептом
. Дизайнер Саймон Уайтели рассказал о том, как создал «дождь» из зелёных символов, появляющийся во вступительной заставке фильма «Матрица». Для создания «кода» он позаимствовал у своей жены японские сборники рецептов, отсканировал иероглифы, затем перевернул их и перемешал.
6
из 10
Американский заключённый сбежал из тюрьмы, но застрял в мусорной машине и был пойман
ПравдаНеправда
6
из 10
Американский заключённый сбежал из тюрьмы, но застрял в мусорной машине и был пойман
. Всё так и было. В ноябре в штате Пенсильвания заключённый сумел сбежать из здания тюрьмы, спрятался в мусорном контейнере, но не учёл скорого появления мусоровоза. Беглеца вместе с содержимым контейнера опрокинули в кузов, там он попал под пресс для уплотнения отходов и застрял в мусоре. Вызволять его пришлось пожарным.
7
из 10
Министерство обороны РФ опубликовало неоспоримое подтверждение обеспечения Соединёнными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке
ПравдаНеправда
7
из 10
Министерство обороны РФ опубликовало неоспоримое подтверждение обеспечения Соединёнными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке
. Минобороны РФ разместило в своём Твиттере серию чёрно-белых снимков, которые якобы были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Одно из этих фото оказалось скриншотом игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». Поделку оформили небрежно: в верхнем правом углу фотографии не затёрли фрагмент надписи, появляющейся в игре «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change». Другие «доказательства» оказались скриншотами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года.
8
из 10
Хулиган переименовал Hollywood (остролистный лес) в Hollyweed (святая марихуана)
ПравдаНеправда
8
из 10
Хулиган переименовал Hollywood (остролистный лес) в Hollyweed (святая марихуана)
. Ночью 1 января 2017 года какой-то шутник с помощью нескольких кусков ткани видоизменил две буквы в знаменитой надписи Hollywood, тем самым слово радикально изменило смысл. Эту выходку связали с легализацией марихуаны на территории штата Калифорния.
9
из 10
Меркель выступила за отмену санкций против России
ПравдаНеправда
9
из 10
Меркель выступила за отмену санкций против России
. После майской встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным многие российские СМИ сообщили, что гостья выступила за отмену санкций и выразила надежду на полноценное сотрудничество с Москвой. Однако на самом деле Меркель говорила о том, что антироссийские санкции отменят после того, как будут устранены причины, по которым их вводили, и призвала Путина выполнить минские договорённости.
10
из 10
Игорь Плотницкий пообещал «добывать золото на территории «ЛНР»
ПравдаНеправда
10
из 10
Игорь Плотницкий пообещал «добывать золото на территории «ЛНР»
. Незадолго до того, как Игоря Плотницкого отправили на покой, он обещал луганчанам, что в 2018 году в «ЛНР» откроется золотая шахта. «Попробуем добывать золото, которое находится на территории нашей республики. Оно и не будет сверхприбыльным, но прибыль там всё равно будет, но это и такой показатель для нас, что у нас это есть и мы это можем», — глубокомысленно заявил Плотницкий.
0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Фото с украинским офицером на Донбассе попал в топ The GuardianГПУ по делу НАБУ вызвала на допрос журналиста "Радио Свобода"На CNN в течение 30 секунд рекламируют Украину

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 10941
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 10127
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11121
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11494
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2772
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4977
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 1881
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6330
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3257
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 6490
  1. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 6245 / 7381
  2. Премьер-министр инициирует увольнение главы Укроборонпрома 5273 / 5815
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 4985 / 6371
  4. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 3859 / 4515
  5. Очередной украинский банк прекратил свою деятельность 2853 / 3252
  6. Глава Укроборонпрома опроверг слухи о своей отставке 2826 / 3145
  7. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 2694 / 5412
  8. Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы 2203 / 2580
  9. Обмен пленными согласовывали не с боевиками, а с Россией, – МВОТ 1860 / 2098
  10. Возле Горловки начался обмен пленными 1802 / 1898
  1. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 12 / 6371
  2. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 10 / 11121
  3. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 10 / 2636
  4. Война других. Украина между смертью и освобождением 10 / 1942
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 8 / 3302
  6. Возле Горловки начался обмен пленными 8 / 1898
  7. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 7 / 7381
  8. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 7 / 4515
  9. Российская ракета "Союз" упала из-за того, что перепутали космодромы 7 / 2580
  10. ЦИК хочет поэкспериментировать с промежуточными выборами 7 / 228
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.