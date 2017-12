Министерство обороны РФ опубликовало неоспоримое подтверждение обеспечения Соединёнными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке

. Минобороны РФ разместило в своём Твиттере серию чёрно-белых снимков, которые якобы были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. Одно из этих фото оказалось скриншотом игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». Поделку оформили небрежно: в верхнем правом углу фотографии не затёрли фрагмент надписи, появляющейся в игре «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change». Другие «доказательства» оказались скриншотами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года.