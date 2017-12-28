Вице-спикер Госдумы попросил прощения у крымчан

. В марте, выступая в Севастополе на митинге по поводу третьей годовщины «крымской весны», вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой заявил следующее: «Когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, у нас, не скрою, была тревога, понравится ли вам в России. И если что-то было не так, простите нас». Правда, ни о каком раскаянии речи не шло. «Спасибо вам, потому что благодаря вам Севастополь и Крым вернулись домой, а Россия обрела новый этап своей истории, когда стране больше никто не сможет указывать, как ей жить», — добавил Толстой.