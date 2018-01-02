Программа сокращения очередей в украинских детсадах рассчитана до 2020 года

В этом году запланировано открытие 15 частных детсадов

В 2018 году в Украине планируют создать почти 35 тысяч мест в детских садах.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, количество мест увеличат путем открытия 77 новых детсадов и учебно-воспитательных комплексов.

Также в текущем году запланировано открытие 15 частных детсадов.

Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений.

Кроме того, восстановят 55 заведений, которые использовались не по назначению.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобразования планирует до 2020 года создать 96 тыс. мест в детсадах.