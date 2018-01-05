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Главная » Общество » Без барьеров. Как меняется отношение общества к людям с инвалидностью
Без барьеров. Как меняется отношение общества к людям с инвалидностью
Фото: Getty Images

Без барьеров. Как меняется отношение общества к людям с инвалидностью

Хотя до инклюзивного общества нашей стране пока далеко, 2017 год явно её к этому приблизил

Тамара Балаева - 05.01.18 47
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Среди главных достижений Украины на пути к инклюзии в уходящем году — принятие закона об инклюзивном образовании и подписанный президентом указ, по которому все национальные учреждения в Украине до 2021 года должны стать безбарьерными.

Образование

Закон об инклюзивном образовании (полное название — Закон №6437 "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам") обеспечивает право детей с инвалидностью учиться во всех учебных заведениях страны. В том числе бесплатно — в государственных и коммунальных. Кроме того, документ вводит и регулирует дистанционную и индивидуальную формы обучения, а также возможность создания инклюзивных и специальных групп и классов в общеобразовательных учебных заведениях. По словам уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича, количество учеников в инклюзивных классах в 2017 году увеличилось на 53%, в специальных — на 7%.

Сушкевич говорит, что сейчас в Украине 156 тысяч детей с инвалидностью. Помимо появления возможности выбора — учиться в специальном или общеобразовательном учреждении, Сушкевич также отмечает и другие важные моменты нового закона. А именно то, что он предусматривает архитектурную доступность учебных заведений, обучение с помощью жестового языка, шрифта Брайля и других необходимых для детей с инвалидностью форматов.

Новый закон также предусматривает введение в инклюзивных классах должности ассистента учителя (занимается организацией и сопровождением обучения детей) и создание индивидуальных условий сдачи ВНО. Речь идёт о предоставлении дополнительного времени для перевода на жестовый язык детям с нарушениями слуха, а также о тетрадях и бланках с увеличенным шрифтом для детей, которые плохо видят.

На государственном уровне в этом году также была принята программа "Украинская книга", включающая в себя создание цифровой библиотеки и обеспечение доступности к ней людей с нарушениями зрения и слуха.

Инфраструктура

Ещё одно очевидное достижение Украины в сфере инклюзивности в этом году — подготовка к конкурсу "Евровидение" в Киеве.

Количество учеников в инклюзивных классах в 2017 году увеличилось на 53%, в специальных — на 7%

— Тогда подключилось гражданское общество, вышло решение правительства, были проведены аудиты доступности, и в итоге посещение конкурса было абсолютно доступным для людей с инвалидностью — на мероприятии могли побывать люди на колясках, на протезах. Я сам, кстати, был первым человеком на коляске, который побывал на сцене "Евровидения", когда она ещё только строилась, — рассказал Фокусу Сушкевич, добавив, что к началу конкурса доступной для людей с инвалидностью стала и станция метро "Левобережная" в Киеве.

Сушкевич считает главным "чемпионом" по внедрению инклюзивности в этом году Министерство регио­нального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, теперь при использовании субвенций из бюджета будут учитываться потребности людей с инвалидностью, а в проектной документации появится отдельный пункт о доступности пространства. Он будет учитываться и при введении объек­тов в эксплуатацию.

По словам Сушкевича, в этом году Минрегион издал приказ, предписывающий во время ремонта дорог учитывать потребности людей с инвалидностью. В том числе на остановках — чтобы уровень бордюра на них совпадал с уровнем пола в транспорте. 

Сознательность общества

Также в этом году на государственном уровне были приняты и другие важные профильные решения. В частности, постановление правительства об алгоритме действий для спасения людей с инвалидностью во время чрезвычайных происшествий. А также закон о бесплатной парковке для людей с инвалидностью и усилении ответственности водителей за незаконную парковку на таких местах. Но помимо официальных новшеств 2017 год во многом изменил и само отношение к людям с инвалидностью в обществе.

Генеральный директор социально-культурного проекта "Без меж" Александр Дюбин большим достижением считает то, что в обиход вошла формулировка "люди с инвалидностью". Она была принята в 2006 году Конвенцией о правах людей с инвалидностью ООН, но в Украине до 2017 года практически не использовалась. Теперь, например, в транспорте надписи "Места для инвалидов" сменились надписями "Места для людей с инвалидностью".

— Наша организация и коллеги, например, Дима Щебетюк из "Доступно UA", стали активно продвигать идею о том, что права людей с инвалидностью — такие же, как и всех остальных людей, и отношение должно быть соответствующим — без поблажек, показного сочувствия и, конечно, дискриминации, — говорит Дюбин.

По его личным наблюдениям, в этом году в крупных городах Украины стало намного больше пространств, доступных для людей с инвалидностью.

Сейчас в Украине 156 тысяч детей с инвалидностью

— Например, в пять из десяти ресторанов на Русановской набережной в Киеве человек на коляске может попасть по пандусу, в пять — нет. Думаю, в следующем году ситуация изменится. Раньше доступных ресторанов было меньше, и это один из показателей того, что в обществе что-то меняется. Бывает так, что мы приходим с моим коллегой по проекту "Без меж" Иваном Замигой (Иван — танцор на коляске, член Национальной паралимпийской сборной Украины) в определённое место пару раз, а оно не совсем доступное. Мы ничего не говорим администратору, а через месяц там появляется пусть пока не стационарный, но пандус. Также и в аптеках. Их штрафуют за отсутствие пандусов, но раньше многие владельцы аптек отделывались установкой звонка у входа или взяткой, а теперь они выполняют обязательное условие — наличие пандусов, специальной тротуарной плитки для невидящих и слабовидящих людей.

 О том, что отношение общества к людям с инвалидностью меняется, говорит и Валерий Сушкевич. В качестве примера он приводит историю, когда на парковке возле одного из супермаркетов два места для людей с инвалидностью занял водитель внедорожника, и это возмутило случайных очевидцев. Они перекрыли выезд и вызвали полицию (в октябре этого года вступил в силу закон о крупных штрафах за такое нарушение). "Это и есть рост сознательности общества", — говорит Сушкевич.

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