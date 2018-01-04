Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка

Запорожский священник во время похорон отказался отпевать погибшего 2-летнего малыша, на которого упал самоубийца, из-за того, что ребенка крестили в Киевском патриархате.

Сам священник Евгений Молчанов представляет Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Отец Евгений пояснил, что в МП не признают Киевский патриархат.

Об инциденте рассказал отец ребенка Роман Полищук в комментарии изданию ForPost.

Молчанов добавил, что его отказ во время процессии вызвал недовольство присутствующих. По его словам, отец погибшего ребенка ударил его. Священник передал свои извинения родителям. Он добавил, что молится за погибшего ребенка дома, а в церкви нельзя, поскольку для МП такие прихожане формально считаются некрещенными.

"Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - добавил Роман.

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Семья обратилась в ближайшую церковь (имени Иоанна Кронштатского), но там по тем же причинам ответили отказом.

"Священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви", - цитирует издание воспоминание отца ребенка.

В итоге родители трагически погибшего малыша обратились в церковь Святого Николая, где крестили ребенка, там и совершили обряд отпевания.

Похороны организовывало бюро. Там пояснили, что это первый инцидент с отказом. В городе присутствует только две церкви КП, поэтому большинство горожан крестили священники МП.

Отметим, в Запорожье вечером в воскресенье, 31 декабря, мужчина выпал из окна многоэтажки (по версии следствия, это было самоубийство) и упал на маленького ребенка, стоящего под подъездом. В результате оба погибли. Ребенка пытались спасти врачи, однако он умер в карете скорой помощи.

Известный украинский блогер Юрий Гудыменко написал по этому поводу в своем facebook следующее.

"...Когда журналисты узнали об этом ужасе и спросили у архиепископа Запорожского, что он об этом думает, тот сказал, что его священники сделали всё правильно.

А я знаю этих родителей. И отца, и маму. Я знаю их с далёкого 2005 года. Мы вместе учились на истфаке в Запорожье. Это одни из самых добрых и светлых людей, которых я знаю. И я не понимаю, как можно было ТАК с ними. Да и вообще с кем угодно. И я… и по-моему, я плачу. Простите. Пауза.

Я не знаю, как можно… так. Я не понимаю. Я не знаю. Мне не укладывается в голове.

Я знаю, что я хочу. Прямо сейчас. Я хочу, чтобы этот священник, и священник той церкви, в которую они обратились потом и где им тоже отказали в отпевании их мёртвого ребёнка, и вообще весь Московский патриархат горел в аду. Сейчас. В аду на земле. В аду в Украине.

Я не в стране, но я скоро вернусь, и я знаю, что я сделаю первым делом, когда я вернусь.

Я принесу под ближайшую церковь УПЦ МП куклу. Простую детскую игрушку. Они её уберут, а я принесу снова. И снова. И снова. И люди будут проходить мимо и видеть куклу у церкви. И будут понимать, ПОЧЕМУ она там лежит. Будут понимать, ЧТО она значит. Будут понимать, ЧТО сделала эта церковь.

И я… я прошу вас. Мне неловко. Мне стыдно. Я ненавижу просить. Но я прошу.

Принесите куклу.

Под любую церковь этого… патриархата.

В любой день.

Принесите. Пожалуйста.

Я хочу, чтобы вся страна знала. Знала, что так НЕЛЬЗЯ.

Так нельзя.

Пожалуйста. Я вас прошу. Принесите куклу. Расскажите другим. Пусть знают. Пусть все знают.

Я опять плачу. Простите.

Просто принесите куклу. Или любую детскую игрушку. Прошу вас.

Так нельзя".

Напомним, Филарет готов к объединению, а не вхождению в УПЦ МП.