15-летняя школьница из Львова Неля Мирон попала в Книгу рекордов Украины, приготовив самый миниатюрный торт. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Девочка приготовила миниатюрную копию торта "Спартак".

"Тортик для Дюймовочки размером меньше горошины приготовила 15-летняя школьница из Львова Неля Мирон. Это – мини-копия популярного торта "Спартак", поэтому, по всем правилам кулинарных рекордов, девочка готовила его в строгом соответствии с рецептурой: он состоит из 3 коржей, для смазывания которых понадобилась капля заварного крема и полкапли шоколадной глазури. Готовилась гастрономическая миниатюра 5 часов!" – написала Ветрова.

По ее словам, диаметр тортика составил 7,76 мм, поэтому экспертам пришлось измерять его электронным прибором.

"Кулинарный рекорд вошел в категорию "Самые маленькие объекты", – добавила Ветрова.

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Торт-рекордсмен









Фото: Facebook / Лана Ветрова