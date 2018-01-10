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Главная » Общество » В Киеве детей без прививок против кори не будут пускать в школы и детсады
В Киеве детей без прививок против кори не будут пускать в школы и детсады
Фото: sunrise-r9.org

В Киеве детей без прививок против кори не будут пускать в школы и детсады

Профилактические и противоэпидемические мероприятия в столице будут действовать 21 день

10.01.18 1087
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Детей без прививок против кори запретят посещать школы и детские сады. Соответтсвующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горадминистрации, передает пресс-служба КГГА.

"Прежде всего, в детских коллективах необходимо провести проверку детей на наличие у них прививок против кори. Дети, у которых нет прививки или соответствующей справки от врача, будут недопущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности. Конечно же, соответствующее объявление будет предварительно размещено в учебных заведениях", - заявил первый вице-мэр Киева Николай Поворозник.

По его словам, решение позволит сократить контакты между детьми в инкубационный период и уменьшить вероятность заболевания в детских коллективах. 

Поворозник отдельно отметил, что в столице не объявлен карантин, а введен меры профилактические и противоэпидемические мероприятия с целью недопущения эпидемии кори предварительно сроком на 21 день.

"Органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения будут работать в режиме усиления профилактических мероприятий. Руководители учреждений получили рекомендации по особенному режиму содержания помещений: соблюдение температурного режима, регулярное проветривание помещений и влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, рекомендуется ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий", - рассказал Поворозник.

Когда именно запрет вступит в силу, он не точнил.

Поворозник также призвал родителей подумать о детях и вакцинировать их.

"Сейчас сделать прививку от кори можно во всех поликлинических заведениях столицы, которые максимально обеспечены вакцинами", - сказал чиновник.

С 1 до 10 января в Киеве зафиксировали 61 случай заболевания корью. Из них 49 случаев - среди детей. Почти все заболевшие были не привиты.

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