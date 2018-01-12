Украину ждут сильнейшие снегопады

Большую часть Украины с 18 января накроют очень сильные снегопады.

Об этом на заседании предупредил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН.

Также ожидается налипание мокрого снега и метели.

Обойдет непогода только восток и запад.

"18 января мы ждем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активных циклонов, которые приведут к сильному выпадению снега, местами очень сильного, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, метелям. Ожидаем, что прирост снежного покрова добавится еще на 10-20 см в большинстве областей Украины", - сказал Кульбида.

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По его словам, снег начнет активно идти уже 15 января - сначала на Левобережье, а затем и на остальной территории.

Потом 21-22 января из-за перемещения с Балканского полуострова глубокого и активного циклона предполагается осложнение погодных условий: сильные снегопады с переходом в дождь, дождь с переходом в снег, штормовые ветра, гололед, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима.

В ближайшие дни температура снизится в ночные часы до 4-9 градусов мороза, на северо-востоке - до 10-14 мороза.

Напомним, Флориду впервые за почти 29 лет засыпало снегом.