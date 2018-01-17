И поблагодарить тех, кто помогает ему

Киевский городской глава Виталий Кличко рассказал, кому бы он хотел "дать в морду".

Такое сообщение опубликовал ведущий телеканала NEWSONE Макс Назаров на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее видео.

Журналист провел короткое интервью с Кличко в лифте здания, где находится телеканал. "Виталий, у меня к вам вопрос - кому бы вы в 2017 году откровенно, по-боксерски, по-мужски дали бы в морду? Есть такие люди вокруг вас?", - поинтересовался Назаров.

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"Всем тем, кто мешает мне работать. Таких людей хватает. И поблагодарить тех, кто помогает мне в работе", - ответил Кличко.

"Я переживаю - надеюсь, я не мешаю вам работать сейчас? Потому что удар Виталия Кличка дорого стоит. Особенно при реставрации носа", - ответил Назаров. На что Кличко заверил журналиста, что ему это не грозит.

Напомним, Кличко пожалел, что не пришел в раздевалку футбольной сборной Украины.