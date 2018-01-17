Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта

Как школьнику пробиться на международные соревнования, зачем нужны олимпиады, на ком держится олимпиадное движение в Украине и почему талант — это только 10% успеха

В 2017 году 32 украинских школьника выступили на международных ученических олимпиадах по математике, химии, физике, биологии, информатике, географии, экологии и астрономии. В Украину они привезли 24 медали: шесть золотых, восемь серебряных и десять бронзовых. Какой ценой достаются эти победы, рассказали руководители украинских команд по математике и химии Богдан Рублёв и Константин Гавриленко.

Богдан Рублёв, доктор физико-математических наук, лидер украинской команды на международной олимпиаде по математике

Богдан Рублёв

Талант к естественным наукам у ребёнка проявляется обычно ещё в начальной школе. Первый шаг родителей в этом случае — отдать ребёнка в надёжные учительские руки. Можно найти нормальную школу, где хорошо с естественными науками. В Киеве, например, таких лицеев много. Это один путь. Другой вариант — найти репетитора или организовать в своей школе математический кружок. Так дети чаще всего и попадают в олимпиадное движение.

Школьная программа очень простая, а с введением ВНО она стала примитивной. И именно олимпиадные задачки — та область, где можно проявлять сообразительность, смекалку, учиться нешаблонно мыслить. Это как сначала ходить со всеми в толпе, а потом заняться профессиональным бегом. Олимпиадные задачи — те жемчужины, благодаря которым математику и любят.

В 2017 году мы провели уже шестую киевскую олимпиаду для учеников 4–6-х классов. Она существует для того, чтобы родителям и детям было легче определиться с предпочтениями и способностями ребёнка. Чтобы понять, есть ли талант, и надо принимать участие в таких соревнованиях. Хотя в 4–5-м классе, наверное, не так важен результат, как ощущение того, что ребёнок хочет соревноваться и развиваться в этом направлении. Пусть он не решил какие-то задачки, но задаётся вопросом "почему я этого не умею, а другие умеют, и что нужно, чтобы научиться". Природные способности — это только 10% успеха, а 90% — кропотливая работа. Талантливых детей, если они не занимаются, очень быстро догоняют и перегоняют работоспособные.

Большинство родителей хотят, чтобы их дети хорошо сдали ВНО, знания их не так сильно интересуют. Учителя подстроились под этот запрос, и часто вместо того, чтобы честно учить математике, подбирают для уроков совсем простые, стандартные задачи, где достаточно легко угадать ответ, игнорируя целый пласт задач — на доказательство, построение, исследование. Найти преподавателя, который хорошо делает свою работу, сложно, но если в жизни ребёнка такой появится, то для него откроются новые горизонты.

Очень важно, чтобы ребёнок попал не только к правильному учителю, но и в правильное окружение. Без конкуренции невозможно адекватно оценить свой уровень, да и мотивирует она уже совершенно по-другому. По-настоящему пахать дети начинают в среде себе подобных. Я не случайно говорю "пахать". Чтобы добиться результатов, ребёнок посвящает математике как минимум четыре часа в день, и всё это часто в ущерб другим предметам.

Подготовка к международной олимпиаде — это длительный процесс, он не может начаться внезапно. Даже если суперталантливый ученик выстрелит в девятом классе, он просто может не успеть овладеть всем тем материалом, которым владеют пусть менее талантливые дети, но которые занимаются с пятого класса. Нужно, чтобы такие дети появлялись в поле зрения опытных педагогов как можно раньше.

"Чтобы добиться результатов, ребёнок посвящает математике как минимум четыре часа в день, и всё это часто в ущерб другим предметам"

Чтобы попасть в команду на международную олимпиаду нужно пройти все четыре этапа всеукраинской олимпиады — школьный, районный, областной (городской) и наконец заключительный этап — Всеукраинская олимпиада. В Киеве, например, мы проводим дополнительный отбор на четвёртый этап, поскольку победителей городской олимпиады довольно много. Из 80–100 детей на всеукраинский этап попадают 10–15 человек из Киева соответственно рейтингу города. Регионы с меньшим рейтингом часто формируют команды по результатам третьего (областного) этапа без дополнительного отбора. На заключительном этапе — Всеукраинской олимпиаде — участвуют 160–180 детей.

Уже четыре года осенью мы проводим специальный отбор детей, которых будем готовить к участию в международной олимпиаде. Он ориентирован в первую очередь на призёров всеукраинской олимпиады, но в принципе никаких преград для других участников нет. Например, прийти на отбор могут те, кто считает, что их талант не разглядели, или они случайно не показали хороший результат в прошлом году. Из 60–80 детей мы отбираем 10–12 лучших. Отобранную группу готовим к международным соревнованиям, которые будут проходить во втором семестре учебного года, и самое важное из них — Международная математическая олимпиада. Параллельно мы формируем группу резерва — 15–20 человек из 8–10-х классов. Осенью отбираем, зимой и весной готовим. Лучших отправляем на престижные международные соревнования — например, Румынский мастерз, Европейскую олимпиаду среди девочек. В мае по результатам Всеукраинской олимпиады проводится отбор 6 лучших среди 12–15 претендентов, которые и будут представлять Украину на Международной олимпиаде.

Все эти дети не появляются из ниоткуда. Мы их видим, они растут — кто-то быстрее, кто-то медленнее. Из года в год они соревнуются, пробуют силы, понимают, могут ли в этот год замахнуться на международные соревнования. Есть дети из 8–10 классов, которые перепрыгивают через классы и участвуют во Всеукраинской олимпиаде вместе с 11-классниками. Только так у них есть шанс пробиться в международную команду. И есть дети, у которых это получается. Например, Антон Тригуб был трижды на Международной олимпиаде, и в этом году привёз в Украину золотую медаль. В Харькове в 11-м классе учится мальчик Шон, который уже дважды ездил на Международную олимпиаду. В 2018-м у него прекрасные перспективы повторить успех Тригуба и привезти себе и стране золотую медаль. В Киеве сейчас растёт на глазах девятиклассник, у которого есть все шансы попасть в команду уже в этом году. Сейчас много пишут о финском образовании, но поверьте, в олимпиадах финны показывают далеко не лучшие результаты. У нас призёр городской олимпиады сильнее финского международника. Среднее образование у них наверняка очень хорошее, но именно нестандартных детей, которые много работают, на международных соревнованиях у них нет.

"Классические олимпиады (по математике, физике, химии, биологии и некоторым другим предметам) — это базовые соревнования, которые необходимо всячески поддерживать и развивать"

В прошлом сезоне наша команда заняла 14-е место в мире из 110 стран. Недавно я готовил отчёт для спонсоров и подсчитал, что мы работаем с детьми приблизительно 150 дней в году и тратим на организацию и проведение олимпиад, летних школ, сборов около 3 млн грн (и это без учёта работы в регионах).

Моя давняя мечта — провести всеукраинскую олимпиаду для 5–7-х классов, ведь больше всего талантливых детей из регионов теряются именно на начальных этапах. Нам нужно зайти в каждую область, в каждый район и вытащить на свет талантливых детей. Потом собрать их в Киеве и постараться не потерять.

В 2019 году Украине предстоит провести Европейскую женскую математическую олимпиаду. Это соревнование существует шесть лет. Три раза наша команда его выигрывала. Через год к нам приедут команды из разных стран, но мы даже не знаем, будут ли у государства на это средства. В основном олимпиадное движение у нас держится на волонтёрах и спонсорской поддержке. Государство финансирует верхушку айсберга — только официальные государственные этапы (2-й этап — районные структуры, 3-й этап — областные, четвёртый заключительный этап Всеукраинской олимпиады и поездку команды на международное соревнование — МОН). По большому счёту чёткой позиции в отношении олимпиад у чиновников нет. Был нонсенс, когда два года назад хотели сократить количество соревнований и вместо традиционных олимпиад для 8–11-х классов, провести только для 10–11-х классов. Когда нам в министерстве объяснили, что проблема в деньгах, мы сказали, что найдём спонсоров, только верните олимпиаду в полном объёме.

Всеукраинскую олимпиаду проводят по двум десяткам предметов, включая труды. Конечно, это много, да и масштабы у соревнований разные. С одной стороны, вроде бы нужно поддерживать всех, но с другой — на всё у любого государства не хватит средств. Классические олимпиады (по математике, физике, химии, биологии и некоторым другим предметам) — это базовые соревнования, которые необходимо всячески поддерживать и развивать. Им не надо доказывать свою популярность. Только в Киеве в математических олимпиадах на школьном этапе принимает участие 15–20 тыс. детей. Значит, детям это интересно и важно.

Константин Гавриленко, старший научный сотрудник КНУ им. Т. Шевченко, руководитель украинской команды школьников на Международной олимпиаде по химии

Константин Гавриленко

Олимпиада — это трамплин, который позволяет детям, заинтересованным в химии как науке, сразу прыгнуть чуть дальше, знать чуть больше в более раннем возрасте. Известный факт, что для олимпиадников сложнее всего не расслабиться на первом курсе университета. Потому что в школе они знают химические дисциплины на уровне 1–2-го курса. Ну и сама идея соревнований как формат получения знаний детям интересна и полезна.

Я сам — пример ребёнка, выросшего на олимпиадах. Когда-то моё увлечение химией началось с постановки опытов из "кухонных" реактивов. Потом была олимпиада, давшая толчок заниматься химией профессионально. Во многом я смог использовать полученную фору химических знаний, потому что меня не бросили преподаватели. После поступления в КНУ я параллельно начал работать в Институте физической химии в группе Виталия Павлищука (сейчас он заместитель директора института), готовившего меня к олимпиадам. Мы в ответе за того, кого приручаем, кого воспитываем. Юного химика нужно вести и после олимпиады, чтобы его багаж знаний не пропал.

Благодаря олимпиадному трамплину многие дети значительно расширяют свои возможности по развитию научной/прикладной карьеры. Возьмём призёров международных олимпиад. Для них открыты для поступления практически все вузы мира. Имея даже бронзовую медаль международной олимпиады, ребёнку нужно просто собрать документы, и его возьмут лучшие университеты (при условии знания языка, конечно). Около 30% наших призёров Международной олимпиады по химии уезжают учиться за рубеж. К сожалению, большинство из них уже не возвращаются. Поэтому мы стараемся, по крайней мере в Киеве, организовать для них такие условия получения высшего химического образования, чтобы детям было интересно оставаться в Украине.

Именно учитель играет самую важную роль в том, чтобы не пропустить интерес ребенка к предмету. Меня в киевский дворец пионеров (сейчас — Київський палац дітей та юнацтва) привела учительница химии. Так в 10-м классе я попал в химический кружок к Виктору Кимовичу Бухтиярову. Тогда многие с этого начинали. Дальше было участие в районных, городских, республиканских олимпиадах. Но если раньше найти химические сообщества было сложно, то сейчас всё гораздо проще. У нас, например, есть сайт Всеукраинской олимпиады по химии, страничка в фейсбуке. Нам могут написать из любого региона и получить поддержку в поиске преподавателя на местах, методические консультации. Кроме того, сейчас на сайте олимпиады тестируется система подготовительных контрольных работ, которые бы позволили участникам корректно оценить свои знания в той или иной области химии, лучше подготовиться к олимпиадам. Дети и сами создают сообщества после поездок на олимпиады. Кстати, это ещё один плюс таких мероприятий. Юные химики находят единомышленников ещё в самом начале своей карьеры.

Детей, интересующихся естественными науками, не становится меньше. Да, их процент, к сожалению не растёт. Опять-таки нынешняя система образования не нацелена на это. Сейчас непрестижно быть умным, сейчас престижно быть успешным. Но и уменьшения тоже не происходит. Всегда есть какое-то количество ребят, которым хочется получать новые знания о том, как устроен мир.

"Около 30% наших призёров Международной олимпиады по химии уезжают учиться за рубеж. К сожалению, большинство из них уже не возвращаются"

Химию начинают учить с 7-го класса, а Всеукраинская олимпиада проводится для 8–11-х классов. В этом есть логика. Пока ребёнок не изучил основы физики, не выучил математику на достаточном уровне, химию он не поймёт. 7–8-й класс — то время, когда ребёнок уже способен осознать её и изучать на должном уровне.

Есть две международные олимпиады по химии, в которых имеют возможность участвовать команды от Украины — Международная Менделеевская олимпиада и Международная химическая олимпиада. Но, поскольку одним из организаторов Менделеевской олимпиады выступает МГУ, то наше Министерство образования и науки игнорирует её. Хотя с точки зрения подготовки команды к главному международному соревнованию, Международной химической олимпиады — это очень важный подготовительный этап. Дети получают огромный опыт. Мы, к сожалению, не можем организовать финальный этап Всеукраинской олимпиады на уровне, близком к международному, особенно в части экспериментального тура. А Менделеевская олимпиада это делает. Уже больше 15 лет команда Украины ездит туда за счёт спонсорских средств, а начиная с 2015 года мы возим команду уже неофициально.

Для подготовки ребят к химическим олимпиадам очень важно уделять внимание практическим навыкам, работе в лаборатории, а для этого необходимы средства. Поэтому мы большое внимание уделяем поиску спонсоров. К счастью, в Украине есть значительное число компаний, которым требуются специалисты-химики (это компании, в первую очередь фарминдустрии, химической, лакокрасочной, пищевой промышленности, металлургии).

Уже несколько лет нам приходится привлекать спонсоров даже к организации финального этапа Всеукраинской олимпиады по химии. Два года государство отказывается финансировать проведение финального этапа в 8-м классе. Кстати, та же ситуация и с всеукраинскими олимпиадами по физике и биологии. Почему так, никто не объяснил (если не считать объяснением стандартные фразы про "денег нет, но вы держитесь…"). И, судя по всему, в этом году будет то же самое. А теперь представьте, о каких деньгах идёт речь. Проведение финального этапа Всеукраинской олимпиады для одной параллели – это $1,5–2 тыс. Вот столько сэкономил бюджет. В масштабах страны — мелочь.

Естественно, мы находим деньги сами, потому что отказываться от соревнований для 8-х классов неправильно. Чтобы вырастить олимпиадника международного уровня, четырёх лет едва хватает. Если мы начнем их готовить позже — потеряем время. В целом государственная поддержка, если и есть, то в каком-то авральном режиме и бессистемная. Например, уже больше трёх лет для поездки на Международную олимпиаду нам приходится самим собирать взнос страны за участие, а это $2 тыс. Потом нам возвращают эти деньги, но сам факт. Сейчас поездка команды на Международную химическую олимпиаду финансируется на 70–80%. Уже больше шести лет мы сами оплачиваем поездку научного наблюдателя от Украины, который очень необходим для нормального выступления команды. Подготовку команды государство не финансирует вообще.

"Чтобы вырастить олимпиадника международного уровня, четырёх лет едва хватает. Если мы начнем их готовить позже — потеряем время"

Но если чиновники хотят, чтобы это делалось полностью за счёт волонтёрских ресурсов, пусть скажут это, точнее пусть примут законы. И мы тогда будем работать в другом правовом и образовательном поле. Я уверен, что найдётся достаточно много людей, которые понимают, что система олимпиад нужна. А так на бумаге всё вроде как хорошо, а на самом деле постоянное недофинансирование и саботаж.

За последние несколько лет я видел не одну публикацию, в том числе Игоря Ликарчука, о том, что олимпиады — это пережиток советского прошлого, что они не нужны ни детям, ни учителям, что это "обязаловка". Я с ним категорически не согласен. Почему физические виды спорта должны существовать, а интеллектуальные — нет? Последняя Международная химическая олимпиада собрала представителей из 80 стран. Все страны "первого" мира отправляют команды на это соревнование, считая его престижным и важным. Значит, в мире это нужно, это актуально, а нам нет? Звучит как минимум странно.

Команда Украины последние 20 лет всегда входит в первую двадцатку, иногда в десятку на Международной олимпиаде по химии. Конечно, по этим детям мы не можем судить об образовании в Украине в целом. Они всё же прошли жёсткий отбор и серьёзную подготовку. Но вот что интересное я заметил. Если ретроспективно проанализировать уровень сложности комплектов заданий за последние 20–25 лет, которые мы готовим для Всеукраинской олимпиады, то они стали проще. Пик сложности пришёлся на 1998–2000 годы, потом начал снижаться, и это серьёзный звоночек. Он означает, что средний уровень химического знания детей падает. Новые программы, уменьшение количества часов на химию — и вот результат. Почему-то сейчас считается, что у детей нужно развивать не фундаментальные знания, а компетенции. Финны, например, могут себе позволить такие эксперименты в образовании. У них задел огромный, высокотехнологичных компаний предостаточно. А нам бы не компетенции развивать, а базовые знания. Финская рубашка нам, образно говоря, ещё великовата. Лучше обратить внимание на систему образования стран, которые сейчас динамично развиваются, — Сингапур, Южная Корея, Китай.

Андрей Симон, учитель астрономии Украинского физико-математического лицея, руководитель украинской команды на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Андрей Симон

— Первой международной олимпиадой, в которой украинская команда по астрономии официально участвовала, была олимпиада по астрономии и астрофизике. В 2007 году специально под неё создали всеукраинскую студенческую олимпиаду, проводимую высшей школой до сих пор. Но с 2013 года финансирование студенческой олимпиады прекратилось, соответственно поездки на международный этап если и есть, то только за свой счёт. Зато в 2011 году появилась всеукраинская ученическая олимпиада для школьников, и наша команда начала ездить на международную астрономическую олимпиаду для школьников.

Это две абсолютно разные олимпиады по духу и по логике проведения. Международная астрономическая олимпиада рассчитана на учеников 8–10 классов. 11-классники туда физически не попадают, поскольку соревнования проводятся с 21 сентября по 21 ноября, к тому времени школьники уже становятся студентами.

В олимпиаде же по астрономии и астрофизике имеют право заявляться участники в возрасте до 20 лет — это могут быть и первокурсники, и школьники. Но нужно понимать, что сами соревнования более "взрослые". В прошлом году, например, условия задач теоретического тура, а их может быть 15–20, сплошным текстом помещались на восьми листах. На всё про всё — пять часов. Задачи нужно решать конвейером: прочитал условие — решил, следующая задачка, не знаешь — идешь дальше, иначе не успеешь. При этом нужны знания и интегралов, и дифференциалов, и сферической тригонометрии.

В международной ученической олимпиаде задания не выходят за рамки школьной программы. Это теоретический, практический тур и наблюдения. В связке эти две олимпиады работают идеально. Сначала у детей есть возможность попробовать себя на соревнованиях в более спокойной обстановке. А потом можно уже ехать на астрономию и астрофизику и показывать там результат.

Первый раз как руководитель команды я поехал именно на международную астрономическую олимпиаду. Это было в 2007 году, я тогда преподавал астрономию факультативом в Украинском физико-математическом лицее. Мы узнали, что олимпиада пройдёт в Крыму, а Крым недалеко, почему бы не попробовать? Тогда наша команда из трёх человек поехала на соревнования неофициально.

В отборочный тур на международную астрономическую олимпиаду дети попадают по результатам Всеукраинской школьной олимпиады. Там есть две параллели — 10-й и 11-й класс. Но ученики помладше могут участвовать в параллели за старших. Обычно начинают соревноваться с 8–9 класса. Но есть и уникальные случаи. Роман Солецкий из Одессы, например, участвовал в астрономической олимпиаде с пятого класса и каждый год получал диплом на финальном этапе. Поэтому вопрос, с какого класса начинать, очень субъективный. Смотря с какого класса ребёнок готов начинать. Некоторые и в университете не готовы.

"Самая, наверное, большая проблема в том, что в Украине астрономию преподают в лучшем случае в 11-м классе, а этого слишком мало"

Школьники могут попробовать себя и во всеукраинской студенческой олимпиаде. Для этого нужно пройти интернет-тур — задания мы вывешиваем на сайте кафедры астрономии и физики космоса Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Их можно загрузить себе и прислать нам решение. Потом проводится зональный этап в пяти городах. По результатам этого этапа и интернет-тура отбирают лучших, их приглашают на всеукраинскую олимпиаду, по итогам которой происходит отбор на международную олимпиаду по астрономии и астрофизике.

Самая, наверное, большая проблема в том, что в Украине астрономию преподают в лучшем случае в 11-м классе, а этого слишком мало. На первые олимпиады нам было сложно набрать участников. Но потом учителя, дети и родители поняли, что есть такая возможность, на внешкольных астрономических кружках стали уделять внимание олимпиадным задачам, и дети постепенно подтягивались. Был случай, когда из кружка по астрономии пришла девочка, участвовавшая в пяти международных олимпиадах. За это время она получила две бронзы, два серебра и золото. Но это точно заслуга не школы, а скорее родителей и преподавателей-энтузиастов.

На тренировочных сборах для победителей всеукраинского этапа преподаватели КНУ, других вузов и научных организаций проводят лекции, разбор олимпиадных задач, практические занятия, наблюдения с телескопом и невооружённым глазом, а также контрольные работы. Как правило, во время конкурсных отборочно-тренировочных сборов мы стараемся охватить весь спектр тем, которые могут быть на олимпиаде, от астрометрии до космологии и астрофизики высоких энергий.

2017 год получился для нас форс-мажорным сразу по нескольким причинам, в том числе и потому, что до последнего момента не было информации о финансировании поездки нашей команды на международный этап. В итоге ребята всё же поехали в Таиланд на международную олимпиаду по астрономии и астрофизике. Оттуда Наталья Бажан и Павел Кашко привезли серебро и бронзу. Всего в олимпиаде участвовали ученики и студенты из 46 стран.