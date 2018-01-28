Почти половина украинцев считает главным "тормозом" развития страны олигархов, - опрос

Немногим менее половины украинцев (42,5%) считают главным "тормозом " развития страны олигархов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.
На втором месте среди препятствий к процветанию страны, по мнению опрошенных, оказался депутатский корпус (32,9%). Президент и Кабинет Министров поделили между собой третье место (по 26,3%).
Чиновников "тормозом" развития страны считают 16% украинцев, Россию – 14,5%, а пророссийскую "пятую колону" – 12%.
Напомним, половина украинцев в 2017 году не прочитала ни одной книги.