Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления согласовали переименование 13 улиц в Киеве.
Как сообщили в горсовете, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе предлагается вернуть историческое название - Воздвиженский переулок.
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Также следующие проспект, бульвар, улицы и переулок могут получить новые названия:
- пер. Михаила Реута - ул. Памвы Берынды (Печерский р-н)
- ул.Семашко - ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н)
- ул. Гайдара - ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
- ул. Петровского - ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н)
- ул. Пугачева - ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);
- ул. Новороссийская - ул. Опришковская (Днепровский р-н);
- ул. Тропинина - ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);
- ул. Александра Горовица - ул. Василия Барки (Соломенский р-н)
- просп. Героев Сталинграда - просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).
- ул. Московская - ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н)
- ул. Маршала Тимошенко - ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н)
- бул. Дружбы Народов - бул. Николая Михновского (Печерский р-н)
Кроме того, предлагается уточнить следующие названия: ул. Алма-Атинской на ул. Алматинская (Днепровский р-н), ул. Кустанайской на ул. Костанайская (Голосеевский р-н) и пер. Кустанайского на пер. Костанайский (Голосеевский р-н).