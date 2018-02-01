Министр образования Лилия Гриневич 21 декабря 2017 года подписала приказ, отменяющий распоряжение от 2 июня 2004 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советах)". Об этом сообщает общественный активист Виталий Фурманюк со ссылкой на ответ Минобразования на запрос.

Таким образом, запрещается деятельность родительских комитетов в школах.

Активист считает, что это решение будет способствовать борьбе с коррупцией в учебных заведениях.

"Именно решениями "родительских комитетов" администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений", - написал Фурманюк.

Напомним, родительские комитеты в украинских школах появились в 2004 году. Они подчинялись и были подотчетны общешкольному родительскому собранию и избирались на год.

Комитет должен был помогать школе совершенствовать условия образовательного процесса, защищать законные права и интересы учащихся, организовывать и проводить общешкольные мероприятия.