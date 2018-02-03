Президента России можно будет выбрать во Львове

В Украине будут открыты избирательные участки

Посольство РФ в Украине проинформировало украинский МИД о намерении открыть избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове на выборах президента России 18 марта и попросило обеспечить меры безопасности.

Об этом сообщили РИА Новости в субботу в посольстве РФ.

"Направлена нота посольства, в которой мы информировали украинский МИД о том, что в связи с президентскими выборами 18 марта планируется открытие четырех избирательных участков, и просили украинскую сторону обеспечить соответствующие меры безопасности в ходе голосования", — сообщил представитель посольства.

По его словам, данная нота носит уведомительный характер, единственной просьбой было обеспечить меры безопасности.

Напомним, Москва заявляет, что Вашингтон может повлиять на выборы в России.