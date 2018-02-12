В Украине декоммунизировали 987 населенных пунктов

В рамках выполнения закона о деккомунизации в Украине было переименовано 25 районов, 987 населенных пунктов и более 52 тыс. других объектов топонимики (улицы, площади и тому подобное). Об этом сообщил юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко в интервью Громадському Радіо.

Также в Украине за последние годы было демонтировано множество памятников коммунистической эпохи, в частности, около двух тысяч скульптур Ленина.

"Есть еще ряд знаковых памятников, которые еще должны исчезнуть из публичного пространства. В Киеве это памятник Щорсу, который должен быть убран с площади Тараса Шевченко и перенесен в специализированный музей, и сейчас решается этот вопрос. Есть вопросы к так называемой Арке Дружбы народов. Там есть фигура двух пролетариев, которые должны символизировать русско-украинский народ и держат изображение ордена с серпом и молотом. Эта фигура также должно быть демонтирована с этой композиции. И третий знак - это изображение советского герба на щите памятника Родине матери. Но там достаточно технологический процесс, поэтому сейчас продолжаются расчеты, как это сделать", - добавил Рябенко.

Напомним, депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование столичной станции метро "Петровка" на "Почайна".